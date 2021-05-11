Иерусалим, 11 мая 2021, 08:17 — REGNUM С территории сектора Газа по Израилю за прошедшую ночь было выпущено более 200 ракет. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
По его словам, в ответ израильская армия поразила 130 военных целей в секторе Газа.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая один из лидеров движения ХАМАС, держащего под контролем сектор Газа, Мухаммед Фаяд, погиб в результате авиаударов по территории сектора Газа Израилем.
Ранее заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения, которые ранее были заключены с Израилем.
Читайте также: Израиль обстрелял ещё несколько городов в секторе Газа