Иерусалим, , 08:17 — REGNUM С территории сектора Газа по Израилю за прошедшую ночь было выпущено более 200 ракет. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упали на территории самого сектора», — цитирует его пресс-служба Армии Израиля.

По его словам, в ответ израильская армия поразила 130 военных целей в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая один из лидеров движения ХАМАС, держащего под контролем сектор Газа, Мухаммед Фаяд, погиб в результате авиаударов по территории сектора Газа Израилем.

Ранее заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения, которые ранее были заключены с Израилем.

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