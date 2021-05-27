В России с каждым днем нарастает количество природных пожаров. Пожароопасный сезон начался уже в 79 регионах из 85, особый противопожарный режим введён в 55 cубъектах Российской Федерации, а в Тюменской области на всей территории введён режим ЧС. Ситуация обостряется наступлением аномальной жары в ряде регионов России. Аномальная жара установилась в Центральном и Приволжском федеральных округах, на Урале и юге России. В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, так как в столице температура воздуха днем может достичь плюс 30 градусов. С потеплением также в регионы приходят грозы, ожидается ураганный ветер. С приближением лета угроза лесных, торфяных, травяных пожаров будет только нарастать, такие пожары представляют огромную опасность не только для природы и лесных ресурсов, но и для населённых пунктов и людей. Также в ряде регионов остается напряженной ситуация с паводками. В ряде районов Красноярского и Хабаровского краев ввели режим ЧС. Все новости о природных пожарах, паводках и аномальной жаре в России — в трансляции ИА REGNUM.

Природный пожар. Иван Шилов ИА REGNUM

08:48 11.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 117 лесных пожаров на общей площади 5274 га. Об этом 11 мая сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: В России за сутки ликвидировали 117 лесных пожаров

08:59 11.05.2021 На Камчатке с начала пожароопасного периода, 1 мая, выгорело уже более семи гектаров сухой растительности. Только за последние два дня огнём была охвачена площадь более трёх гектаров. Читайте подробнее: На Камчатке выгорело более семи гектаров сухой растительности

09:10 11.05.2021 В Удмуртии в период с 11 по 15 мая ожидается аномально жаркая погода с превышением среднесуточной нормы температуры на 7 °C и более. Нормой для указанного периода является температура воздуха в дневные часы в районе +11…+12°С. Подробности в материале: В Удмуртии ожидается аномально жаркая погода

09:25 11.05.2021 В Якутии на землях лесного фонда установлен пожароопасный сезон. Об этом: В 14 районах Якутии ввели пожароопасный сезон

09:34 11.05.2021 На текущий момент Омская и Новосибирская области являются одними из наиболее пожароопасных регионов России. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. По данным региональных лесных ведомств, обстановка в этих регионах существенно осложнена переходом в лес огня ландшафтных пожаров с сопредельных земель сельхозназначения, муниципальных образований и иных категорий. Об этом: Рослесхоз настоятельно рекомендовал ввести режим ЧС в новосибирских лесах

09:39 11.05.2021 На территории Татарии в связи с установившейся сухой и теплой погодой объявлено штормовое предупреждение. По информации республиканского Гидрометцентра, в период с 11 по 17 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Об этом: В лесах Татарии объявлена высокая пожароопасность

09:58 11.05.2021 В Ульяновской области с начала мая произошло пять лесных пожаров, в числе одной из причин возгорания — костры. Об этом: В майские праздники в Ульяновской области произошло пять лесных пожаров

10:11 11.05.2021 В лесах Тюменской области в связи с пожарами введён режим ЧС 11 мая 2021 года с 00 часов 00 минут. Фото оперативного штаба Тюменской области.

10:15 11.05.2021 С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области случилось уже 26 пожаров. Как сообщает 11 мая пресс-служба правительства региона, их общая площадь составила 385,2 га. За 10 мая в регионе зафиксировано одно возгорание на незакрепленном за арендаторами участке, в трех километрах от города Бодайбо в лиственном лесу. Пожар произошел по вине местного населения. Потушен на площади 4,1 га. Об этом: В Приангарье с начала сезона уже выгорело почти 400 га леса

10:23 11.05.2021 В Удмуртии за предыдущие сутки произошло три лесных пожара на территориях Шарканского и Воткинского лесничеств. Общая площадь возгорания составила около 1 гектара. В тушении пожаров принимали участие 18 спасателей и шесть единиц техники. Читайте подробнее: За сутки в Удмуртии произошло три лесных пожара

10:41 11.05.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 11 мая, обозначил комплекс дополнительных мер по борьбе с ландшафтными пожарами на территории региона. «Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств — в этом году действует достаточно жесткая норма — за пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учётом сложной пожароопасной ситуации», — отметил он. Читайте также: Новосибирские аграрии могут лишиться мер поддержки из-за травяных пожаров

11:55 11.05.2021 За период майских выходных лес горел в трёх районах Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии. Читайте подробнее: В Хакасии за майские выходные потушили лесные пожары в трёх районах

12:02 11.05.2021 В Челябинской области на территории Месединского лесничества возле национального парка «Зигальга» возник пожар. Читайте подробнее: В Челябинской области возле национального парка произошёл пожар

12:20 11.05.2021 В Тюменской области на 11 мая действуют 29 лесных пожаров и 17 травяных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Горит 169 гектаров леса и 946 гектаров ландшафта. Об этом: В Тюменской области охвачены огнём более тысячи гектаров лесов и полей

12:31 11.05.2021 В Куйбышевский район Новосибирской области, где фиксируется наибольшее количество ландшафтных пожаров, направлены 50 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России. Они будутпомогать местным властям и защищать населённые пункты от огня до стабилизации обстановки. Подробности в материале: Назван новосибирский район с наибольшим количеством ландшафтных пожаров

12:58 11.05.2021 В Курганской области в первую майскую декаду зарегистрировано 187 ландшафтных и 124 лесных пожара. Читайте подробнее: В Зауралье в первую декаду мая произошло более 300 природных пожаров

13:11 11.05.2021 В Ульяновской области возросло число травяных пожаров. За сутки огнём уничтожено более 2,9 гектара сухой травы. Читайте также: За сутки в Ульяновской области произошло 14 травяных пожаров

13:12 11.05.2021 На территории Новосибирской области с 12 по 14 мая сохранится высокая пожароопасность (4-го класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. В администрации города Новосибирска подчеркнули, что в это время «увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров». Об этом: В Новосибирске увеличен риск возникновения природных пожаров — власти

13:14 11.05.2021 С 1 по 11 мая в Томской области ликвидировано 30 лесных пожаров, сообщили в региональной администрации. Читайте также: В Томской области потушили 30 лесных пожаров

13:32 11.05.2021 За майские праздничные дни в Иркутской области локализовано 38 очагов горения сухой травы и мусора. Об этом 11 мая информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. В зоне патрулирования — не только границы сёл и деревень, но и прилегающие к ним территории. В Иркутской области 505 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Читайте также: За майские праздники в Приангарье случились десятки пожаров

13:39 11.05.2021 В Алтайском крае практически каждые сутки увеличивается число природных пожаров. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, по состоянию на 11 мая в регионе ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора. Об этом: На Алтае число природных пожаров значительно возросло

13:49 11.05.2021 В Курганской области в первую майскую декаду сотрудниками федерального государственного пожарного надзора было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях. Читайте подробнее: В Зауралье выявлено около 400 нарушителей противопожарной безопасности

14:05 11.05.2021 Пятый класс пожароопасности ожидается местами в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что высокая пожароопасность ожидается в Туймазинском районе. Она характеризуется силой ветра, сухостью леса и другими условиями, которые способствуют быстрому распространению пожаров в лесах. В результате малейшая искра от сигареты может привести к крупному пожару. Читайте подробнее: в Башкирии предупредили о высокой пожароопасности лесов

14:06 11.05.2021 В Тюменскую область направлены огнеборцы из Читы и Абакана. Из Забайкалья прибыл самолет Ил-76 ТД с лесопожарными формированиями ФБУ «Авиалесоохрана», сообщает региональный оперативный штаб. В Тюменскую область направлено 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) из Читы, ещё 100 прибудут из Абакана. Ранее на борьбу с пожарами в тюменских лесах были направлены огнеборцы из Югры и Ямала. Читайте также: На борьбу с тюменскими пожарами прибыли огнеборцы из Хакасии и Забайкалья Фото тюменского оперативного штаба.

14:32 11.05.2021 В Новосибирской области количество природных пожаров с начала мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза. Решением губернатора Андрея Травникова действие особого противопожарного режима на всей территории региона продлено до 23 мая включительно. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ. Читайте также: В Новосибирской области продлён особый противопожарный режим

16:03 11.05.2021 Природный пожар. Фото: aviales.ru

21:59 11.05.2021 По обращению губернатора Тюменской области об оказании помощи в тушении лесных пожаров Рослесхоз перебрасывает в регион дополнительные силы парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны в количестве 197 человек, а также трех летчиков-наблюдателей. Переброска в Уральский регион идет с территории Сибири и Дальнего Востока. Парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны экипированы оборудованием для обустройства полевых лагерей и тушения огня и сразу по прибытию направятся на наиболее сложные труднодоступные очаги. Первая переброска авиапожарных федерального уровня в количестве 100 человек для стабилизации обстановки в Тюменской области состоялась в период майских праздников. Также помощь региону оказывают 97 парашютистов и десантников Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Итого помощь в тушении лесных пожаров Тюменской области будут оказывать 400 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны и региональной из соседних регионов.

22:02 11.05.2021 Как отмечает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны, причиной вспышки ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области стали палы травы на сельхозполях, землях муниципальных образований и незатушенные костры. На большей части Тюменской области сложился высокий класс пожарной опасности по погоде. Осадков нет более двух недель, а высокая ветровая нагрузка вносит дополнительный вклад в снижение влажности на всех природных территориях За прошедшие сутки в Тюменской области потушено 14 лесных пожаров, но при этом возникло 13 новых. Сегодня, 11 мая, продолжаются работы по тушению 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 20,9 тыс. га, в том числе остановлено распространение огня 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 670 га. На тушении работает более 1 тысячи человек и 200 единиц техники. Режим ЧС на всей территории Тюменской области действует с 11 мая 2021 года.

22:02 11.05.2021 Тушение природного пожара. Фото: aviales.ru

22:45 11.05.2021 Природный пожар в Хакасии. Фото: 19.mchs.gov.ru

05:18 12.05.2021 В Тюмени Роспотребнадзор выявил двукратное превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробе атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Загрязнение воздуха продуктами горения от природных пожаров выявляется в виде стойкого смога над городом, который «висит» с конца апреля. «Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров», — уточняют в Роспотребнадзоре. Подробности в материале: Тюменский Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха из-за пожаров

07:14 12.05.2021 Под Ханты-Мансийском среди ночи ликвидировали природный пожар, угрожавший садовому товариществу «Фиалка». Горела сухая трава в пойме реки Иртыш. Огнём уничтожено 200 гектаров. Читайте подробнее: Под Ханты-Мансийском ликвидирован крупный ландшафтный пожар

07:38 12.05.2021 По состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае действуют три лесных пожара — в Березовском, Енисейском и Нижнеингашском районах. Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, все пожары локализованы. Об этом: В Красноярском крае действуют три лесных пожара

08:18 12.05.2021 В Якутии 12 мая действует три природных пожара на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, 28 га. Читайте также: В Якутии тушат три лесных пожара

08:30 12.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 107 лесных пожаров на общей площади 4080 га. Об этом 12 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Читайте подробнее: В России за сутки ликвидировали 107 лесных пожаров

09:21 12.05.2021 Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в период 12−14 мая на территории Республики Крым распространило министерство по чрезвычайным ситуациям региона. Читайте также: МЧС Крыма предупредило о чрезвычайной пожарной опасности

10:04 12.05.2021 В Бурятии 55 местных жителей привлечены к ответственности за сжигание мусора и сухой травы. Ещё 30 человек получили штрафы за несвоевременную уборку сухой растительности на своих участках. Читайте также: Жителей Бурятии за пал травы на праздниках оштрафовали на 170 тыс. рублей

10:08 12.05.2021 Деревня Каракуль Омской области, в которой в результате пожара сгорели 14 жилых домов. © МЧС России по Омской области

10:18 12.05.2021 В Саратовской области с 1 по 10 мая произошло 364 пожара, в которых пять человек погибли, шесть получили травмы. Количество зарегистрированных пожаров в этот период снизилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Всего с начала года по области произошло 2466 пожаров (за этот же период в 2020 году — 3617). Погибли при пожарах 69 человек, еще 47 — травмировались. Материальный ущерб оценен в размере 110 млн 628 тыс. рублей. Об этом: В Саратовской области за майские праздники произошло более 360 пожаров

10:21 12.05.2021 По данным МЧС России, с 1 по 10 мая рабочие межведомственные группы провели плановые рейдовые осмотры в 438 садовых некоммерческих товариществах и 481 населённом пункте Новосибирской области. По фактам выявленных нарушений требований возбуждено 354 административных дела. Всего с начала 2021 года возбуждено 850 административных дел. Читайте также: В отношении новосибирцев возбудили сотни дел за противопожарные нарушения

10:29 12.05.2021 В Новосибирской области в тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы. Об этом сообщает региональное правительство. Подробности в материале: Новосибирским добровольным пожарным командам выделена субсидия 5,4 млн руб

10:53 12.05.2021 С начала действия особого противопожарного режима в Хакасии оштрафованы 42 гражданина и 11 должностных лиц. Общая сумма штрафов достигла почти 100 тысяч рублей, сообщили 12 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

11:11 12.05.2021 В Ульяновской области произошло ещё 12 травяных пожаров. Об этом: В Ульяновской области горело ещё 4,4 гектара сухой травы

11:16 12.05.2021 За последние сутки, 11 мая, в Иркутской области зарегистрировано два природных пожара. Как сообщает пресс-служба областного правительства, оба возгорания произошли в Тайшетском районе. Одно на незакрепленном за арендаторами участке в пяти километрах от города Бирюсинска в лиственном лесу. Второе — в трех километрах от деревни Малиновка на арендованном участке. Подробности в материале: В Приангарье за сутки выгорело 8 га леса

11:19 12.05.2021 Щит в лесу, напоминающий о соблюдении правил пожарной безопасности. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:24 12.05.2021 В Томской области департамент лесного хозяйства с 1 по 10 мая организовал противопожарные рейды. Как сообщили в областной администрации, усиленное патрулирование лесов существенно сократило антропогенное влияние на лесной фонд региона. По сводным данным диспетчерских служб и систем мониторинга, в границах государственных природных заказников возгораний не допущено.

12:02 12.05.2021 Авиалесоохрана: в 56 субъектах РФ введён особый противопожарный режим.

12:28 12.05.2021 В Омской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано более 300 пожаров на общей площади свыше 13 тыс. га.

12:34 12.05.2021 Основная масса пожаров в Новосибирской области тушится в первые же сутки. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. «Но, несмотря на это, с начала пожароопасного сезона у нас уже почти 800 тысяч гектаров пройдено огнём, и на многих территориях до сих пор продолжается горение», — уточнил он. Подробности в материале: В Новосибирской области почти 800 тысяч гектаров пройдено огнём

13:00 12.05.2021 Борьба с ландшафтным пожаром в Куйбышевском районе Новосибирской области. 54.mchs.gov.ru

13:28 12.05.2021 Авиалесоохрана о лесопожарной обстановке в РФ: режим ЧС введён на всей территории Тюменской области, в Крутинском и Усть-Ишимском муниципальных образованиях Омской области.

14:14 12.05.2021 Неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону — Авиалессохрана.

14:50 12.05.2021 ГУ МЧС по Омской области: «В связи ухудшением лесопожарной обстановки на территории Крутинского муниципального района для тушения лесных пожаров и в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, руководство регионального МЧС России приняло решение направить сегодня, 12 мая, отряд аэромобильной группировки в составе 20 человек в Крутинский муниципальный район. В течение десяти суток спасатели будут оказывать помощь огнеборцам Лесхоза в борьбе с лесными пожарами».

15:15 12.05.2021 В Калужской области с установлением сухой погоды планируется усилить патрулирование лесов, в том числе совместно с представителями правоохранительных органов и общественными инспекторами. На лесных участках зарегистрирован второй класс пожарной опасности. сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии. Читайте подробнее: В калужских лесах установлен второй класс пожарной опасности

16:03 12.05.2021 В Саратовской области утром и днем 13 мая возможна гроза с усилением шквалистого ветра до 20 м/с, локально пройдут ливни. Начиная с 14 мая воздух в дневное время прогреется до отметки в 30 градусов. Осадков не прогнозируется. Читайте также: В Саратовской области ожидаются туман, гроза и ливни

16:11 12.05.2021 В Новосибирской области по факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан, в отношении жителя Мошковского района возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит материальная ответственность. Подробности в материале: Уголовное наказание грозит новосибирцу, по вине которого сгорели 100 домов

17:37 12.05.2021 Природный пожар в Алтайском крае. 22.mchs.gov.ru

18:29 12.05.2021 На севере Хабаровского края власти ликвидируют последствия паводка на реке Амур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе регионального правительства. Особенно пострадали пять сёл в Николаевском районе: Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах, а также Николаевск-на-Амуре. На утро 12 мая в поселениях подтоплено около 60 жилых домов и 70 приусадебных участков. Кроме того, водой залит участок на 25-м км межпоселковой автодороги из Николаевска-на-Амуре к поселку Озерпах и три участка внутрипоселковых дорог. На месте работает группировка краевых и федеральных спасателей.

18:46 12.05.2021 В Якутии в связи с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе правительства республики. Указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Отдельным пунктом прописано обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики. В связи с этим силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

21:31 12.05.2021 Подтопленные дома в Николаевском районе Хабаровского края. (сс) Евгения Вайзерова. khabkrai.ru

22:19 12.05.2021 Повышение воды в Горьковском водохранилище не нанесло ущерба Ярославлю. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля заявил мэр города Владимир Волков. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате паводка весны 2021 года в Ярославле был затоплен нижний ярус Волжской набережной, а также ряд садоводческих товариществ. Депутаты спрашивали городские власти, кто виноват в потопе и велик ли ущерб. Председатель муниципалитета Артур Ефремов сказал своим коллегам, что они не являются экспертами по этому вопросу, и предложил дождаться выводов региональной комиссии. А мэр заявил, что город не понёс никаких затрат.

22:24 12.05.2021 Пожарные машины тушат лесной пожар. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

04:54 13.05.2021 В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Все действующие возгорания потушены. Об этом: В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

07:05 13.05.2021 Лесной пожар. 70.mchs.gov.ru

07:09 13.05.2021 В Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку в связи с паводковой ситуацией в районе и подтоплением сёл Маго и Чныррах. Читайте подробнее: В Хабаровском крае в пункте временного размещения выявлены нарушения

07:41 13.05.2021 В Приамурье за прошедшие сутки произошло 11 пожаров. В Зейском районе и Зее на площади более одного гектара горела сухая растительность. Об этом: В Приамурье за сутки выгорел один гектар сухой растительности

08:06 13.05.2021 В Красноярском крае на утро 13 мая зарегистрировано семь лесных пожаров на территории 40,4 га в семи районах: Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Каратузском, Курагинском, Нижнеингашском и Тюхтетском. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Читайте подробнее: Леса полыхают в семи районах Красноярского края

08:10 13.05.2021 В Приамурье уровень Зеи в районе Благовещенска за сутки упал на 15 см и составил 485 см, в Амуре вода отступила на 21 см до отметки 543 см. Читайте подробнее: На главных реках Приамурья начался спад воды

08:18 13.05.2021 Подтопление домов в Николаевском районе Хабаровского края. 27.mchs.gov.ru

08:25 13.05.2021 Уровень воды у Николаевска-на-Амуре начал спадать — за ночь на 0,48 метра. На утро 13 мая уровень воды находился на отметке 2,92 метра. Читайте подробнее: В Хабаровском крае вода в Амуре пошла на спад

08:37 13.05.2021 Паводок в Николаевском районе Хабаровского края. 27.mchs.gov.ru

08:38 13.05.2021 В лесах Усть-Ишимского района Омской области введён режим ЧС. На места лесных пожаров, разгоревшихся в нескольких километрах от села Слободчики, прибыли 24 десантника. Они приступили к тушению. Читайте также: В Омской области лесные пожары полыхают недалеко от села

08:58 13.05.2021 Особый противопожарный режим введён во всех районах Республики Алтай, а также на территории Горно-Алтайска. Гражданам запретили разводить костры вблизи населённых пунктов и на природе. Также запрещено приготовление пищи на улице с применением дров и углей. Читайте подробнее: На Алтае запретили жарить шашлыки на улице

09:16 13.05.2021 Борьба с ландшафтным пожаром в Куйбышевском районе Новосибирской области. 54.mchs.gov.ru.

09:49 13.05.2021 По обращению губернатора Омской области в Рослесхоз об оказании помощи в тушении лесных пожаров 12 мая на борьбу с огнем направлены 24 парашютиста-десантника Федеральной Авиалесоохраны. Помощь сил Рослесхоза понадобилась Омской области для ликвидации самого сложного пожара в заболоченной и пересеченной местности в северном Усть-Ишимском районе. Пожар возник от горящей рядом с границами леса сухой травы. С 11 мая на территории Усть-Ишимского района Омской области введен режим ЧС.

09:55 13.05.2021 В Ульяновской области зарегистрированы очередные травяные пожары, а также новые термические точки. Подробнее:В Ульяновской области потушили ещё 12 травяных пожаров

10:32 13.05.2021 В связи с повышением пожарной опасности особый противопожарный режим (ОПР) введён с 13 по 17 мая в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Шегарском районах Томской области. Читайте подробнее: В семи районах Томской области ввели особый противопожарный режим

11:11 13.05.2021 Авиация МЧС России тушит лесной пожар. 66.mchs.gov.ru

11:36 13.05.2021 По данным МЧС Росссии на 13 мая, ведомством была организована работа по тушению 1880 техногенных пожаров, реагированию на 245 дорожно-транспортных происшествий и три происшествия на водных объектах, обезвреживанию 7 авиабомб, оказанию психологической помощи в 125 случаях.

11:38 13.05.2021 На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано более 35 тысяч общественных объединений, имеющих уставные задачи по участию в проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров, в которых осуществляют деятельность более 600 тысяч человек. Ежегодно добровольцы принимают участие в тушении пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, последствий ДТП и оказании адресной помощи, сообщает МЧС РФ.

11:42 13.05.2021 Тушение природного пожара. aviales.ru

11:42 13.05.2021 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.05.2021 в Россиилесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали151 лесной пожарна площади, пройденной огнем, 11 898 га. Лесные пожары ликвидированы в республиках Карелия, Коми, Башкирия, Марий Эл, Якутия, Бурятия, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Московской, Оренбургской, Самарской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Амурской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях.

11:43 13.05.2021 На 00:00 мск 13.05.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 50 728 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: — 19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 45 712 га (Тюменская область); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 750 га (Омская область); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 746 га (Курганская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 285 га (Свердловская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 60 га (Амурская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 58 га (Красноярский край); — 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 га (Якутия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 21 га (Новосибирская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Башкирия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 14 га (Алтайский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 8 га (Иркутская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7 га (Ханты-Мансийский АО); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 га (Хабаровский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Томская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Карелия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Тува); — 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 4 га (Свердловская область — г. Екатеринбург).

11:45 13.05.2021 По данным Федеральной Авиалесоохраны, на тушении задействовано 3 040 человек, 695 единиц техники, 6 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 52 воздушных судна.

11:45 13.05.2021 Помощь в стабилизации лесопожарной обстановки Тюменской области оказывают 299 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», в Омской области задействовано 24 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

11:45 13.05.2021 На 13 мая пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах Российской Федерации.

11:46 13.05.2021 Режим ЧС введен в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Тюменской области, в Крутинском и Усть-Ишимском муниципальных образованиях Омской области.

11:46 13.05.2021 Лесной пожар в Приморском крае. © Правительство Приморского края. Денис Нагаев

11:47 13.05.2021 В ближайшие дни задымление воздуха и повышение концентрации углекислого газа хоть и будут наблюдаться в Латвии, однако это не представляет серьёзной опасности для населения. Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи и качества воздуха со ссылкой на прогнозы своих специалистов. Читайте подробнее: Ухудшение качества воздуха в Латвии списали на лесные пожары в России

12:10 13.05.2021 Недалеко от пристани в городе Набережные Челны рядом с мечетью Тауба примерно в 10:00 (МСК) 13 мая произошел пожар. По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, горит трава на площади в 50 квадратных метрах на улице Центральной. Об этом: Рядом с мечетью в Татарии горит сухая трава

12:40 13.05.2021 МЧС Саратовской области. 64.mchs.gov.ru

13:32 13.05.2021 Введен особый противопожарный режим в 55 субъектах Российской Федерации.

13:36 13.05.2021 В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны»: 8−800−100−94−00.

13:51 13.05.2021 Пожароопасный сезон в Ленинградской области в 2021 году начался 16 апреля, и меньше чем за месяц в регионе было зафиксировано 19 лесных пожаров на общей площади в 4,83 га. Об этом 13 мая сообщил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. Подробности в материале: Меньше чем за месяц в Ленобласти произошло 19 лесных пожаров

13:56 13.05.2021 В Тюменской области утру 13 мая зарегистрировано 16 новых природных пожаров на общей площади 1948 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. При этом за минувшие сутки ликвидировано 24 природных пожара на общей площади 9845 га. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки ликвидировали пожары на площади 9,8 тыс. га

14:02 13.05.2021 Лесной пожар на площади более 46 га бушует в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в настоящее время в республике зафиксирован один лесной пожарю. Огонь прошелся по площади 43,6 га. Огнеборцы его уже локализовали. В связи с этим угрозы населенному пункту нет. Специалисты провели опашку по периметру горения. Читайте подробнее: В Башкирии бушует лесной пожар на площади более 46 га

14:14 13.05.2021 Борьба с природным пожаром. 24.mchs.gov.ru

14:39 13.05.2021 Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации (Лесной кодекс Российской Федерации — ст. 83), напоминает Авиалесоохрана.

14:42 13.05.2021 В Новосибирской области составлено более 400 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. Из них 202 протокола рассмотрено административными комиссиями муниципальных районов и сельских поселений. Об этом сообщает региональное правительство. Власти уточняют, что нарушителям назначены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей. Из них за нарушения противопожарного режима в лесах — 205,5 тысяч. По рассмотренным административным делам назначено 178 наказаний в виде предупреждения. Подробности в материале: Новосибирских фермеров начали штрафовать за выжигание травы на полях

15:09 13.05.2021 Борьба с природным пожаром. aviales.ru

15:29 13.05.2021 Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что с 14 по 19 мая текущего года в некоторых районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс. Читайте подробнее: В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

19:59 13.05.2021 Авиапожарные ФБУ «Авиалесоохрана». aviales.ru

21:07 13.05.2021 Соответствующее решение принято минприроды республики в связи с установлением в лесах особого противопожарного режима и высокого класса пожарной опасности. Предполагается запрет прогулок, массовых мероприятий в лесах, а также посещения лесных массивов с целью сбора грибов, ягод, трав. Читайте подробнее: Часть лесов в Удмуртии закрыли для посещения

22:26 13.05.2021 Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» тушат природный пожар. aviales.ru

05:53 14.05.2021 В некоторых районах Ульяновской области в связи с установлением аномальной жары объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Читайте также: В Ульяновской области объявлен высокий класс пожарной опасности

07:07 14.05.2021 Борьба с травяным пожаром. aviales.ru

08:00 14.05.2021 Российские лесопожарные службы и привлеченные лица потушили 120 природных пожаров на площади более 3 тыс. га за минувшие сутки, сообщили в Авиалесоохране. Подробности в материале: В России за сутки потушили 120 природных пожаров

09:00 14.05.2021 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 14 мая 2021 года: в связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Забайкальского края (усиление ветра порывами до 20 м/с); в Уральском федеральном округе на территории Ямало-Ненецкого АО (усиление ветра порывами до 23 м/с); в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края (гроза, усиление ветра порывами до 20 м/с); в Центральном федеральном округе на территории Ивановской и Костромской областей (гроза, порывы ветра до 18 м/с); в Южном федеральном округе на территории Республики Калмыкия (усиление ветра порывами до 20 м/с).

09:57 14.05.2021 В Курумканском районе Бурятии нашли поджигателя леса, вычислив его по марке сигарет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, лесной пожар заметили утром 9 мая в трёх км от села Элысун. Читайте подробнее: Поджигателя леса в Бурятии нашли по его сигаретам

09:58 14.05.2021 В Новосибирске 15 и 16 мая ожидается жаркая погода с температурными значениями до +28°С. «Прогнозируется возникновение очагов природных (ландшафтных) пожаров, связанных возгоранием сухой травы и мусора, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, возможная гибель людей на водных объектах», — отметили в мэрии города. Читайте также: Новосибирцам пообещали жаркую погоду в выходныем дни

10:05 14.05.2021 По информации Гидрометцентра по Татарии, в предстоящие выходные, 15 и 16 мая, температура воздуха по ночам будут достигать отметки +20 градусов, а днем воздух прогреется до +34. Осадков не будет. Аналогичная погода в республике возможна и всю следующую неделю. Об этом: В Татарии установилась аномальная жара

10:08 14.05.2021 На утро 14 мая в восьми районах Красноярского края зарегистрировано десять лесных пожаров на площади 190,4 га. Читайте также: В Красноярском крае действует десять лесных пожаров

10:55 14.05.2021 В Курганской области из-за сухой, жаркой и ветреной погоды сложилась сложная пожароопасная ситуация. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте». "Трава в полях и подстил в лесах может загореться, как порох. Такие перспективы являются серьёзным испытанием на выдержку для лиц с неустойчивым психическим состоянием», — отметил глава региона. Вадим Шумков отметил, что он неоднократно выслушивает от глав муниципалитетов о приходе огня со стороны соседних субъектов. «Настоятельно попросил эти разговоры прекратить. Более того, при появлении пожара в сопредельных территориях максимально быстро связываться с соседями, чтобы локализовывать и ликвидировать его совместно», — сообщает Шумков. Подробности: Глава Зауралья связал пожары с людьми с неустойчивой психикой

11:01 14.05.2021 В лесном фонде Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 41 пожар на общей площади 665,7 га. Такие данные 14 мая приводит пресс-служба областного правительства. Отмечается при этом, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество возгораний в лесу меньше на 209 случаев, площадь, пройденная огнем, — на 24 914,9 га. Об этом: В Приангарье уже выгорело более 665 га лесных площадей

11:24 14.05.2021 В Ульяновской области продолжает расти количество травяных пожаров. Об этом: Ещё девять травяных пожаров произошло в Ульяновской области

11:47 14.05.2021 Региональная «Система-112» с помощью своего мобильного приложения «112 МО» научилась помогать сотрудникам государственного пожарного надзора в борьбе с нерадивыми собственниками земельных участков. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на начальника регионального «Центра 112» Алексея Вагутовича.

12:40 14.05.2021 В Татарии с начала года произошло 2,3 тыс. пожаров, в которых погибли 90 человек, что на 80% выше прошлогоднего показателя. В числе пострадавших 71 человек. Порядка 38% от общего количества пожаров приходится на горение сухой травы и мусора. Читайте также: В Татарии остаётся сложной обстановка с пожарами

12:43 14.05.2021 Пожар в Боградском лесничестве потушили в Хакасии. Как сообщили 14 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, в результате возгорания пострадало 11 га леса. Читайте подробнее: В Хакасии потушили пожар в лесничестве

13:03 14.05.2021 В Новосибирской области из-за нарушений требований пожарной безопасности государственными инспекторами по пожарному надзору возбуждено 648 административных дел, органами местного самоуправления — 315, 54 протокола составлено лесной службой. Общая сумма штрафов составляет более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Об этом: В Новосибирской области из-за пала травы возбуждено рекордное число дел

13:19 14.05.2021 В Новосибирске, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами, зарегистрировано 11 случаев возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров — 5,1 га. Читайте также: В Новосибирске сгорели уже более 100 гектаров сухой травы

13:21 14.05.2021 Жара в России уже не за горами. В холодном Сыктывкаре воздух прогрелся до +30°. Это доставляет немало проблем. В Тюменской области обстановка с пожарами самая сложная. Площадь, пройденная огнём, с 10 мая постоянно росла, и 13 мая превысила 45 000 га, это почти 90% от общей площади возгораний по всей стране. В регион продолжают прибывать всё новые силы пожарных служб. Огонь подступает к населённым пунктам.

13:29 14.05.2021 В Пензенской области из-за жары в субботу, 15 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. На территории региона местами ожидается до +30 градусов. Дождей в ближайшие дни синоптики не обещают. Читайте также: В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности

14:00 14.05.2021 Пожарная машина в лесу. 72.mchs.gov.ru

14:53 14.05.2021 По данным ГУ МЧС по ХМАО на 14 мая, в Югре ликвидированы два природных пожара на общей площади 7,5 га. Оба возгорания произошли на территории Кондинского района 12 и 13 мая. «Оба пожара были низовыми, в лесах, где смешанные насаждения. Причина — местное население», — уточнили в ГУ МЧС по ХМАО.

15:13 14.05.2021 МЧС Омской области ищет нарушителей запрета на сжигание мусора и травы. Источник: 55.mchs.gov.ru

15:18 14.05.2021 Из-за природных пожаров, которые действуют на сегодняшний день в Тюменской области, столицу региона накрыло смогом. Как сообщили 14 мая в региональном ГУ МЧС, смог держится уже несколько дней. Читайте также: Тюмень оказалась во власти смога от природных пожаров

16:23 14.05.2021 МЧС в Ульяновской области. Источник: 73.mchs.gov.ru

16:52 14.05.2021 В лесах Архангельской области усилено патрулирование — по прогнозу синоптиков, риск пожаров в ближайшие дни возрастет. Подробности в материале: В Архангельской области усилено патрулирование лесов

17:20 14.05.2021 В Тюменской области запрещено посещение баз отдыха, расположенных в лесах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Запрет связан с действующим на территории Тюменской области режимом ЧС, введённым из-за непрекращающихся пожаров. Об этом: В Тюменской области запретили посещение баз отдыха

19:23 14.05.2021 Тушение лесного пожара при помощи авиации. Источник: 24.mchs.gov.ru

20:21 14.05.2021 МЧС Омской области. Источник: 55.mchs.gov.ru

22:26 14.05.2021 Берегите лес от пожара! Источник: 82.mchs.gov.ru

22:56 14.05.2021 На тушение лесных пожаров в Тюменской области дополнительно перебрасываются 197 авиапожарных и 3 летчика-наблюдателя. Источник: aviales.ru

10:26 16.05.2021 В Тюменской области третью неделю бушуют пожары. Ежедневно огонь проходит более тысячи гектаров. И если в первую неделю тюменцы капризно возмущались в социальных сетях запретом готовки барбекю и шашлыков на лоне природы, то в эти выходные «шашлычников» стали называть «нелюдями». Подробности в материале: «Это бизнес!» — тюменцы обсуждают бесконечные лесные пожары

12:49 16.05.2021 Природный пожар. 14.mchs.gov.ru

03:41 17.05.2021 В Приамурье из-за паводка ввели режим повышенной готовности — существенно на уровень воды в реках области повлияли сильные дожди. Читайте подробнее: В Приамурье из-за паводка ввели режим повышенной готовности

05:47 17.05.2021 В Ульяновской области 16 мая зарегистрировано четыре лесных пожара. Об этом: Ещё четыре лесных пожара произошло в Ульяновской области

06:13 17.05.2021 В Ульяновской области сохраняется аномально жаркая погода, «жёлтый» уровень погодной опасности повышен до «оранжевого». Подробности в материале: В Ульяновской области объявлен «оранжевый» уровень опасности

06:26 17.05.2021 В Майнском районе Ульяновской области произошёл крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг опасности. Подробности в материале: Пожар с бывшего лесокомбината в Ульяновской области перекинулся на дома

06:36 17.05.2021 В четырёх районах Приморья на ближайшие два дня объявлен высокий класс пожарной опасности в лесах. Читайте подробнее: В нескольких районах Приморья объявили высокий класс опасности в лесах

07:45 17.05.2021 С начала лесопожарного сезона в Хакасии потушили восемь лесных пожаров на общей площади 98,1 га. Читайте подробнее: В Хакасии потушили восемь лесных пожаров

07:56 17.05.2021 В Якутске с 15 мая объявлен режим повышенной готовности в связи с прохождением ледохода и возможных затоплений. Об этом: Жителям Якутска рекомендовали быть готовыми к эвакуации из-за ледохода

08:14 17.05.2021 В Бурятии с начала пожароопасного периода зарегистрировано 49 лесных пожаров. Пройденная огнём площадь составила более 1 тыс. га. Читайте подробнее: В Бурятии с начала сезона сгорело более 1 тыс. га леса

08:33 17.05.2021 С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано уже 52 пожара на общей площади 1068,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 204 случая, площадь, пройденная огнем, — на 24 599 га. Вместе с тем, как сообщает 17 мая пресс-служба областного правительства, особый противопожарный режим (ОПР) сегодня введен в лесах всего Приангарья. Об этом: В лесах Приангарья введён особый противопожарный режим

08:45 17.05.2021 В Ульяновской области за последние сутки произошло более 20 травяных и четыре лесных пожара. Читайте также: За сутки в Ульяновской области сгорело 28 гектаров сухой травы

08:51 17.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 128 лесных пожаров на общей площади 16 591 га. Об этом 17 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Читайте также: В России за сутки ликвидировали 128 лесных пожаров

08:56 17.05.2021 Министерство финансов региона отчиталось о финансировании мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». По мнению главы краевого минфина Веры Антроповой, своевременное финансирование позволяет оперативно и эффективно реагировать на ликвидацию возгораний в Забайкальском крае. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. «С начала года в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» мы направили свыше 91,3 миллиона рублей. Большая часть этих средств — 76 миллионов рублей — предусмотрена на приобретение лесопожарной техники, еще порядка 15 миллионов рублей направлено на покупку необходимого оборудования», — пояснила чиновница. Подробности в материале: Власти Забайкалья не пожалели денег на сохранение лесов

09:20 17.05.2021 Штормовое предупреждение в связи с жарой объявлено в Воронежской области, оно будет действовать до 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: В Воронежской области из-за жары объявили штормовое предупреждение

10:01 17.05.2021 Цитата из видео. Федеральные авиапожарные из Забайкалья и Бурятии переброшены на помощь в ликвидации лесных пожаров в Тюмень. gtrkchita.ru

10:04 17.05.2021 По состоянию на утро 17 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа горит четыре лесных участка на общей площади 53 га. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Читайте подробнее: В Ханты-Мансийском автономном округе горит 53 га леса

10:36 17.05.2021 Аномально жаркая погода прогнозируется на территории Саратовской области вплоть до 18 мая. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом: В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

10:42 17.05.2021 В Пензенской области за прошедшие выходные были обнаружены и ликвидированы лесные пожары на территории Никольского и Кузнецкого лесничеств, общая площадь которых составила 11,2 гектара. Всего по состоянию на 17 мая на территории области ликвидировано 23 лесных пожара. Общая площадь, охваченная огнем, составила 82,2 гектара. Читайте также: В Пензенской области ликвидировали 23 лесных пожара

11:00 17.05.2021 На территории Новосибирска с 14 по 16 мая зарегистрировано 72 случая возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составляет 18,5 га. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города. Читайте подробнее: В Новосибирске за несколько дней произошло 72 травяных пожара

11:11 17.05.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 17 мая, обратил внимание глав муниципальных районов на необходимость дальнейшего противодействия возникновению лесных и ландшафтных пожаров. «Ситуацию удалось стабилизировать — количество термоточек и количество пожаров, которые фиксируются ежесуточно, снизилось. Можно сказать, что самый тяжёлый период с точки зрения ландшафтных пожаров и рисков их переходов на населённые пункты и на леса мы пережили. Причём не просто пережили, а с боем», — отметил глава области. Читайте подробнее: В Новосибирской области ситуация с травяными пожарами стабилизировалась

11:14 17.05.2021 В Ростовской области ожидаются дожди и усиление ветра, следует из прогноза донских синоптиков. Читайте также: В Ростовской области пройдут дожди и усилится ветер

11:15 17.05.2021 В Татарии из-за высокого класса пожарной опасности введено ограничение пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет действует с 14 мая в течение 21 календарного дня. 16 мая, по информации метеослужб, в Казани был побит температурный рекорд 1995 года. Предыдущий абсолютный максимум температуры в городе в этот день составлял +30,2 градуса. В этом году столбики термометров достигли отметки в 32,2 градуса. Подробности в материале: В Татарии временно ограничили посещение лесов

12:22 17.05.2021 Тушение лесного пожара в Новосибирской области. 54.mchs.gov.ru

12:55 17.05.2021 С 17 по 25 мая на территории Саратовской области ожидается переменная погода. Кратковременные дожди выпадут 19 и 20 мая. Температура воздуха понизится с +27 … +32 градусов до +20… +25 градусов. С 21 по 25 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха начнет повышаться до 33 градусов.

13:28 17.05.2021 По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в связи с прошедшими осадками и сформировавшимся паводком на реке Хор в районе им. Лазо в период с 18 по 21 мая ожидается дополнительный подъем уровня воды на нескольких участках реки. Возможны подтопления.

13:28 17.05.2021 Комплексные учения по обнаружению и тушению лесных пожаров состоялись на учебном полигоне в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае, сообщили 17 мая в пресс-службе администрации региона. Читайте также: В Краснодарском крае провели комплексные учения по тушению лесных пожаров

13:33 17.05.2021 На территории Новосибирской области с 11 по 16 мая ликвидировано 910 пожаров. Из них 789 — горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Читайте также: За неделю в Новосибирской области произошло более 700 травяных пожаров

13:35 17.05.2021 За прошедшие выходные (15−16 мая) в Красноярском крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 90,6 га. Подробности в материале: В Красноярском крае потушили десять лесных пожаров

13:40 17.05.2021 Метеопредупреждение в связи с аномальной жарой распространено в Тульской области 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Об этом: Жителей Тульской области предупредили о сильной жаре

13:44 17.05.2021 В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В период с 18 по 20 мая 2021 года в области сохранится жара +30, +36 С°, сообщает местное управление МЧС.

14:15 17.05.2021 Люди на пляже спасаются от жары. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:18 17.05.2021 Особый противопожарный режим начнёт действовать на территории Волгоградской области с 18 мая. Читайте подробнее: В Волгоградской области вводят особый противопожарный режим

14:28 17.05.2021 В Винзилях под Тюменью из-за угрозы распространения лесного пожара эвакуировали персонал и клиентов санаториев и профилакториев, расположенных в лесном массиве слева от Ялуторовского тракта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Уже проведена эвакуация реабилитационного центра «Пышма», профилактория «Хвойный», лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель». Об этом: Под Тюменью идёт эвакуация сотрудников и клиентов трёх санаториев

14:44 17.05.2021 По данным Федеральной Авиалесоохраны, за неделю, с 10 по 16 мая, лесные службы (работники лесных пожарных станций и парашютисты-десантники Авиалесоохраны) с участием привлеченных лиц потушили более 800 лесных пожар. Сегодня, 17 мая, тушат 81 пожар в 14 регионах страны.

14:45 17.05.2021 Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском, Красноярском краях. Основная причина лесных пожаров — самовольные выжигания сухой травы и не затушенные костры.

14:46 17.05.2021 В прошедшие выходные (15 мая) в Тюменской области, где на всей территории региона действует режим ЧС в лесах, ликвидирован крупнейший пожар на площади более 40 тыс. га. Борьба с огнем, распространяющимся по болотистой местности, шла почти две недели. Порывы ветра со скоростью более 70 км/ч молниеносно разносили пламя на значительные расстояния. Для тушения пожара парашютисты-десантники Федеральной и Тюменской Авиалесоохраны эффективно применили контролируемый встречный отжиг. Встречный огонь для остановки движения пожара команды Авиалесоохраны пускали из зажигательных аппаратов от специальнопроложенных минерализованных полос. Там, где не было заболоченности, минполосы прокладывали при помощи тракторов и бульдозеров. Во многих местах техника не проходила и приходилось работать вручную при помощи ранцевых лесных огнетушителей и бензопил. Общая площадь ликвидированного пожара составила 44 134 га. Причиной возгорания стал человеческий фактор. Ликвидация данного крупного очага почти в три раза сократила площадь действующих лесных пожаров в Тюменской области. .

14:46 17.05.2021 Тушение лесных пожаров в Тюменской области aviales.ru

14:47 17.05.2021 Сегодня, 17 мая, в 14 регионах России (в республиках Якутия, Башкирия, Марий Эл, Коми, в Свердловской, Тюменской, Амурской, Оренбургской, Омской областях, в Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе) продолжаются работы по тушению 81 лесного пожара на площади, пройденной огнем 19 530 га, в том числе в Тюменской области тушат 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 18 181 га.

14:48 17.05.2021 По данным Авиалесоохраны, на тушении задействовано более 3,5 тысячи человек, 800 единиц наземной техники. Для тушения и мониторинга лесопожарной обстановки Авиалесоохраной привлечено более 50 самолетов и вертолетов. Помощь Тюменской области в тушении пожаров оказывают около 400 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

14:48 17.05.2021 По прогнозным данным, до 19 мая риски возникновения лесных пожаров по условиям погоды максимальны по югу Забайкальского края, на всей территории Новосибирской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, по северу Дагестана.

14:48 17.05.2021 Природный пожар. 38.mchs.gov.ru

14:49 17.05.2021 На данным на 17 мая особый противопожарный режим установлен на территории 54 регионов России.

15:21 17.05.2021 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице России 17 мая из-за высоких значений температуры воздуха до + 30… +32 °C. Это 17 мая следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

15:40 17.05.2021 Уже завтра, 18 мая, в Москве обещают до 31 градуса выше нуля.

15:46 17.05.2021 Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура воздуха +29… +31 °C ожидаются в столице России 18 мая, во вторник. Об этом 17 мая сообщается на сайте Гидрометцентр РФ. Читайте также: Синоптики предупредили, что в Москве 18 мая ожидается до +31 °C

15:55 17.05.2021 Ночью температура воздуха также составит в Москве не меньше +16 градусов.

16:21 17.05.2021 Сотрудники филиала «Россети Центр Воронежэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили 17 мая в пресс-службе энергокомпании. «В связи с ухудшением погодных условий на территории Воронежской области в виде порывов ветра местами до 17 м/с и аномально высокой температуры воздуха до +30…+32°C, в филиале «Россети Центр Воронежэнерго» с 14:00 ч 17 мая введён режим повышенной готовности», — сообщили в филиале. Об этом: Воронежских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

16:37 17.05.2021 Последствия ураганного ветра устраняют в Ивановской области, сообщили 17 мая в пресс-службе правительства региона. Ураган пронесся по территории региона 15 мая, в результате шесть районов Ивановской области — Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский — остались без электроснабжения. Всего в зону отключения попали 393 населенных пункта с общим числом жителей свыше 25 тыс. человек, 36 объектов социальной сферы. Читайте подробнее: В Ивановской области ураган оставил без кровли почти 150 зданий

17:09 17.05.2021 В Москве аномальная жара превысила рекордный показатель 63-летней давности, сообщает Гидрометцентр России. 17 мая 2021 года в Москве зафиксировали температуру 27,1 градуса. Сегодня воздух прогрелся до 27,5 градуса. Читайте подробнее: Жара в Москве превзошла рекорда 63-летней давности

17:28 17.05.2021 Спасение от жары в городе. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:31 17.05.2021 В Ленинградской области в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий. Помимо сильной жары в регионе произойдет повышение температуры до +32 градусов, в области также ждут ливни, грозы, град, во время которых ветер усилится до 15−20 м/с. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Читайте также: В Ленобласти ожидается до +32 градусов и штормовой ветер в грозу

17:32 17.05.2021 Движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 123-го по 143-й км приостановлено из-за лесного пожара. Транспорт пускают через город Камышлов.

17:35 17.05.2021 Тушение пожара на трассе

17:36 17.05.2021 В городе Гороховце Владимирской области ураган 15 мая оставил без кровли районную больницу. После урагана, прошедшего по области, жителей Владимирской области ждёт резкая смена погоды — с 18 мая в регионе ожидается аномальная жара. Читайте подробнее: Во Владимирской области районная больница осталась без крыши после урагана

17:48 17.05.2021 Из-за лесного пожара приостановлено движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Движение прекращено на участке со 123 по 143 км трассы. Рядом идёт крупный лесной пожар. На дорогах работают сотрудники инспекции, они регулируют движение. Транспорт пускают через Камышлов. Полицейские просят водителей соблюдать бдительность и выполнять требования автоинспекторов. Читайте также: На трассе Екатеринбург — Тюмень остановили движение из-за пожара

17:50 17.05.2021 Жара в Москве. 17 мая 2021 года. Фото Ярослав Чингаев ИА REGNUM

17:55 17.05.2021 Жара в Москве. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

18:01 17.05.2021 Жара в Москве. Парк Музеон. Фото Ярослав Чингаев ИА REGNUM

18:11 17.05.2021 Прокуратура Свердловской области потребовала от регионального главка МЧС организовать проверки в рамках обеспечения противопожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа. В ведомстве отметили, что в регионе «участились случаи возгорания в садоводческих и огороднических объединениях граждан». Этому способствует сухая погода с высокой температурой воздуха. В пожарах умирают люди, а имуществу и природе наносится колоссальный вред. В прокуратуре требуют провести проверки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Прокуратура намерена оказать содействие МЧС в проведении проверок. Подробности в материале: Прокуратура и МЧС проверят свердловские сады и огороды из-за пожаров

18:17 17.05.2021 Температура воздуха в Москве днём в понедельник, 17 мая, превысила 30 °C впервые с начала года. Подробности в материале: Температура воздуха в Москве превысила +30 градусов

18:20 17.05.2021 Об участии сотрудников ОМОН города Златоуста (Челябинская область) в противопожарных рейдах сообщили 17 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Читайте подробнее: В Златоусте ОМОН привлечён к противопожарным рейдам

18:31 17.05.2021 Пока в Московском регионе жара, на Адыгею обрушился град.

18:40 17.05.2021 Дети радуются жаре в Москве. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

18:41 17.05.2021 Парк «Музеон» в Москве. Фонтаны. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

19:46 17.05.2021 Жители Москвы наслаждаются солнечными лучами и теплом. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

20:15 17.05.2021 По данным ставропольского Гидрометцентра, 18 мая 2021 года на территории края ожидаются опасные метеорологические явления: до утра 18 мая местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. 18−19 мая в юго-восточных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

20:15 17.05.2021 По данным ставропольского Гидрометцентра, 18 мая 2021 года на территории края ожидаются опасные метеорологические явления: до утра 18 мая местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. 18−19 мая в юго-восточных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

20:20 17.05.2021 Экстренное предупреждение МЧС по Чечне: в течение суток 18 и 19 мая местами в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с. На реках подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

20:35 17.05.2021 В Удмуртии у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе произошел лесной пожар. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Читайте также: В Удмуртии произошёл лесной пожар на площади 10 гектаров

20:41 17.05.2021 Штормовое предупреждение от МЧС Ингушетии: до конца суток 17 мая, а также в течение суток 18 и 19 мая местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с. На реках подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма.

21:22 17.05.2021 В деревнях Тюменского района большое задымление, есть угроза возгорания домов от лесного пожара. В посёлке Винзили проведена добровольная эвакуация граждан, которые проживают вблизи областной клинической психиатрической больницы. Также эвакуируются жители деревень Железный Перебор и Пышминка, сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Под Тюменью из-за угрозы возгорания домов продолжается эвакуация населения

21:38 17.05.2021 Дети радуются майской жаре в Москве. Фото Ярослав Чингаев ИА REGNUM

21:39 17.05.2021 Москва. 17 мая 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

23:48 17.05.2021 С 18 по 20 мая 2021 года на территории Мордовии сохраняется опасное явление — аномально жаркая погода. По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 до 19 мая на территории 15 районов республики сохраняется пожарная опасность лесов 4-го класса. Читайте подробнее: В Мордовии сохранится аномальная жара

05:03 18.05.2021 В Тюменском районе серьезно пострадали от огня 25 дачных домов в садовом товариществе «Солнышко». Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Удалось отстоять зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Пострадавших нет. Подробности в материале: Под Тюменью лесной пожар уничтожил 25 домов

05:09 18.05.2021 В Якутии 18 мая тушат 13 лесных пожаров. Семь природных возгораний уже локализовано. За минувшие сутки ликвидировано 14 пожаров площадью 206,70 га. Об этом: На тушении лесных пожаров в Якутии задействованы более 200 человек

05:13 18.05.2021 В Чувашии жаркая погода, которая перешагнула за 30-градусный рубеж, усилится. Подробности в материале: Жару в Чувашии сменят дожди и град

07:03 18.05.2021 Власти Якутии выделили на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием более 200 млн рублей. Читайте также: В Якутии на 200 млн рублей закупили лесопожарную технику

07:19 18.05.2021 В Тюменской области ликвидирован крупный лесной пожар. Источник: aviales.ru

07:36 18.05.2021 В Забайкальском крае за сутки 17 мая ликвидировано три лесных пожара общей площадью 147 гектаров. Как сообщает сайт правительства региона, с огнём в Александрово-Заводском, Балейском и Карымском районах боролись 86 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз», авиапожарной службы Читинской авиационной базы лесов и лесной охраны. Об этом: В Забайкалье за сутки сгорело почти 150 га лесных площадей

07:51 18.05.2021 В Алтайском крае передано штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, 20—22 мая ночные температуры воздуха в регионе могут опуститься до — 3 °C. При этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В настоящее время воздух в Барнауле прогрелся до отметки +24°C. Жарче всего будет в Волчихинском районе — до +26°C. Читайте также: Жителей Алтая предупредили о заморозках

08:18 18.05.2021 В Окинском районе Бурятии введён режим ЧС после размыва талыми водами участка дороги регионального значения Монды-Орлик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, нарушено автосообщение с шестью поселениями. Читайте подробнее: Талыми водами в Бурятии смыло участок автотрассы

08:21 18.05.2021 Во вторник, 18 мая, температура в Москве может достичь 32 градусов. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности

08:23 18.05.2021 В Ульяновской области, где установилась аномальная жара, станет ещё жарче. Читайте также: В Ульяновской области ожидается 35-градусная жара

08:29 18.05.2021 В Санкт-Петербурге во вторник, 18 мая, ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами возможен град. При этом температура воздуха будет по-прежнему выше климатической нормы для второй декады мая. Читайте также: В Петербурге ожидаются ливни с градом

08:53 18.05.2021 «Не бросай в лесу горящий окурок». Источник: 73.mchs.gov.ru

08:57 18.05.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили лесной пожар на площади 2 га, действовавший в Кежемском районе. Также утром 18 мая ликвидировано возгорание в Абанском районе на площади 24,7 га. Читайте также: Пожароопасный сезон открыт в 56 лесничествах Красноярского края

09:02 18.05.2021 В Москве 18 мая усилится аномальная жара, сообщает центр «Фобос». "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, что сулит москвичам солнечную, засушливую и аномально жаркую погоду с температурным фоном на 12−13 градусов выше многолетней нормы мая», — рассказали синоптики. Об этом: Аномальный зной в Москве может превзойти рекорд 1897 года

09:20 18.05.2021 В Тюменской области большинство пожаров возникает из-за сухих гроз. Об этом 18 мая сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. Читайте также: Тюменские власти назвали основную причину сегодняшних пожаров

09:22 18.05.2021 В Пермском крае с 17 по 23 мая жителям запретили посещать леса. Причиной для введения такой меры стала аномальная жара и установившийся четвертый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: В Прикамье населению запретили посещать леса

09:31 18.05.2021 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение автотранспорта, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Ранее на участке трассы со 123-го по 143-й км закрыли движение из-за сильного лесного пожара, разгоревшегося вечером 17 мая 2021 года. Из-за дыма на дороге была плохая видимость, автомобили отправляли в объезд через Камышлов (Свердловская область). Пожар потушен, движение по трассе восстановлено.

09:33 18.05.2021 На территории Саратовской области с начала года зарегистрировано 20 лесных пожаров, общая площадь которых составили 131,72 гектара. Только за прошлую неделю на пульт противопожарной службы поступило от жителей 9593 звонка. Читайте подробнее: В Саратовской области зарегистрировали 20 лесных пожаров

09:37 18.05.2021 Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю получили благодарность от жительницы села Озеро-Красилово Косихинского района: дом Надежды Ясюченя, а также жильё других односельчан, могло запросто погибнуть в огне. Подробности 18 мая сообщает пресс-служба спасателей. Пожар начался днём 8 мая с загорания травы на участке возле заброшенного дома. И если бы не бойцы пожарной охраны, которые сработали быстро и профессионально, в сложившихся условиях от села могло и ничего не остаться, — рассказывает женщина. По словам Надежды Ясюченя, огонь распространялся так быстро, что все предпринятые попытки самостоятельно потушить пожар не увенчались успехом. Подробности в материале: Бдительность алтайских пожарных спасла целое село

09:49 18.05.2021 Пожар, который возник накануне в лесах между населенными пунктами Завьяловского и Воткинского районов, перекинулся на земли национального парка «Нечкинский». Площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров. Подробности в материале: Площадь лесного пожара в Удмуртии увеличилась до 100 гектаров

09:51 18.05.2021 Чрезвычайная пожарная опасность объявлена на территории Республики Крым до 20 мая, сообщили в МЧС Крыма. Читайте подробнее: В Крыму объявлено о чрезвычайной пожарной опасности

09:52 18.05.2021 В большинстве районов Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). Желтый уровень погодной опасности объявлен в период с 18 по 21 мая. Читайте также: В Пензенской области сохраняется высокая пожароопасность

10:00 18.05.2021 Град повредил яблони, миндаль, а также озимые всходы в двух районах Республики Крым 16−17 мая, сообщили в региональном минсельхозе. Спасти от повреждений удалось 1,5 тыс. га садов. Подробности в материале: В Крыму град повредил озимые всходы, яблони и миндаль

10:02 18.05.2021 В трёх километрах северо-западнее поселка Тырма в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 18 мая был потушен лесной пожар. Других возгораний в регионе нет, но риск новых очагов, в связи с жаркой погодой, сохраняется. Об этом: В Хабаровском крае заготовщики дикоросов палят леса

10:05 18.05.2021 В Ульяновской области произошло ещё девять травяных пожаров и один лесной. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области сгорело 23 га лесных площадей

10:26 18.05.2021 Сильные ливни, грозы, усиление ветра и даже смерчи прогнозируются на территории Краснодарского края в период до 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: На Кубани прогнозируют ливни, грозы и смерчи

10:43 18.05.2021 На 11 метеостанциях Самарской области 17 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, температурные рекорды были побиты на метеостанциях в Сызрани, Тольятти, Большой Глушице, Авангарде, Самаре, Новодевичьем, Серноводске, Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах, Клявлине и Аглосе. Читайте подробнее: В Самарской области 17 мая побит температурный рекорд 1955 года

10:59 18.05.2021 Значения температуры воздуха, которые наблюдаются в настоящее время в центре европейской части России, могут побить рекорд за все время метеорологических наблюдений. Об этом 18 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РБК. Читайте подробнее: Жителей РФ предупредили о рекордной за все время метеонаблюдений жаре

11:13 18.05.2021 Жаркая погода влияет на работу организма, поэтому меняется и его реакция на пищу. С наступлением жары диетологи советуют облегчить рацион питания и перейти на холодные овощные супы. Читайте подробнее: Диетолог рассказал о правильном питании в жару

11:17 18.05.2021 В Якутии в середине мая, тогда как в других регионах Дальнего Востока отмечается аномальная для этого время года жара, выпал снег. Об этом: В Якутии выпал майский снег

11:27 18.05.2021 Паводок в Николаевском районе Хабаровского края. Источник: 27.mchs.gov.ru.

11:32 18.05.2021 Врач Андрей Тяжельников посоветовал не пить в жару сладкие газированные напитки, концентрированные соки и кофе. Особенно вреден в жару алкоголь, опасны и ледяные напитки. Не стоит выпивать жидкость залпом. «Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай», — рассказал Тяжельников. Подробности в материале: Врач рассказал, чего и сколько пить в жару

11:58 18.05.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 19−21 мая. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни ночью и утром в западных, северо-западных районах ожидаются заморозки 0… — 5ºС. Читайте также: Ливневые дожди и заморозки идут в Приангарье

12:15 18.05.2021 Москву от температурного рекорда отделяют две десятых градуса, сообщила 18 мая ведущий специалист центра Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Москва приблизилась к температурному рекорду 1897 года

12:17 18.05.2021 Из-за обильных осадков в Хакасии 18−20 мая ожидается подъём уровня воды на реке Абакан и её притоках. Об этом: В Хакасии ожидается подъём уровня реки Абакан

12:44 18.05.2021 Аномальная жара в Москве станет ослабевать уже 19 мая, сообщила ведущий специалист центра Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 24». «В небе над столицей в среду начнут расти грозовые облака. Жара станет ослабевать, и во второй половине недели на фоне неустойчивой погоды с частыми дождями температура понизится», — рассказала она. Подробности в материале: Синоптики ожидают скорого ослабления жары в Москвы

12:44 18.05.2021 С начала пожароопасного сезона на территории Новосибирска зарегистрировано 359 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора — на общей площади 1 125 017,4 кв. м. Один человек получил травмы. Читайте подробнее: В Новосибирске уже сгорело более миллиона квадратных метров сухой травы

12:52 18.05.2021 В Республике Алтай 19 мая ожидается ухудшение погоды. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, по региону пройдут сильные и очень сильные дожди, грозы, град, а по высокогорным районам — снег. Читайте также: На Алтае готовятся к сильным ливням и паводкам

12:56 18.05.2021 Дождь. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:21 18.05.2021 Четыре района Ивановской области остаются без электроснабжения, по данным на 12:00 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области. Читайте также: Четыре района Ивановской области остаётся без света после урагана

13:27 18.05.2021 Жара до +35 градусов прогнозируется в Ивановской области на 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Подробности в материале: В Ивановскую область пришла аномальная жара

13:33 18.05.2021 Тушение пожаров в Саратовской области. Источник: 64.mchs.gov.ru

14:13 18.05.2021 Экстренное предупреждение. В ближайший час в Москве ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

14:36 18.05.2021 Небо пугает очередным дождем. Ольга Заузанова © ИА REGNUM

14:47 18.05.2021 Причиной лесного пожара в Кузоватовском районе, где площадь возгорания составила 23 гектара, мог стать непотушенный костёр. Читайте подробнее: В Ульяновской области установили причину ещё одного лесного пожара

15:00 18.05.2021 С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 203 лесных пожара на общей площади 2188 га. Подробности в материале: В Красноярском крае сгорело более 2 тысяч гектаров леса

15:17 18.05.2021 Экстренная информация Гидрометцентра России: в ближайшие часы с сохранением до конца дня 18 мая в Омской области местами ожидается ветер до 26 м/с, дождь, гроза, град.

15:18 18.05.2021 В Еткульском районе Челябинской области отмечается дефицит питьевой воды. Её подают по графику, опубликованному на портале районной администрации. Подробности в материале: В челябинском селе в жару возник дефицит воды

15:18 18.05.2021 Дождь. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:18 18.05.2021 В Москве температура воздуха превысила исторический рекорд, сообщает 18 мая сайт «Метеоновости». По информации портала, в 12 часов на станции ВДНХ в Москве температура воздуха достигла 29,2 градуса выше нуля. При этом рекорд был зафиксирован на отметке 29,1 градуса ещё в XIX веке — в 1897 и 1898 годах. Читайте также: Жара в Москве превзошла рекорд XIX века

15:19 18.05.2021 18 мая до 21 часа в Брянской области ожидается комплекс метеорологических явлений: местами сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

15:20 18.05.2021 19 мая в Саратовской области местами сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9° и более.

15:20 18.05.2021 Нескучный сад. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

15:21 18.05.2021 18−19 мая в Хакасии и южных районах Красноярского края ожидается сильный и очень сильный дождь, град, ветер до 22 м/с.

15:21 18.05.2021 До 18 часов 18 мая в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской областях местами ожидается сильная жара с температурой воздуха 35°.

15:22 18.05.2021 По данным Гидрометцентра России, 18−19 мая в Ингушетии и Чеченской Республике ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20−25 м/с; на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

15:22 18.05.2021 Москва. Фото с веб-камеры

15:32 18.05.2021 Федеральная Авиалесоохрана сообщает: 17 и 18 мая во многих федеральных и региональных СМИ размещена информация о том, что 17 мая от лесного пожара в Тюменском районе Тюменской области в СНТ «Солнышко» сгорело 25 дачных домов. «Информация о том, что дачные дома сгорели от лесного пожара, не соответствует действительности!!!» — отмечается пресс-служба.

15:34 18.05.2021 По информации департамента лесного комплекса Тюменской области и Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, 17 мая в более чем 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера возникло возгорание камышовой растительности на нелесных землях (не на землях лесного фонда). Из — за сильного ветра до 20 м/c огонь начал быстро распространяться. Возник ландшафтный пожар (природный пожар не на землях лесного фонда). На тушение данноголандшафтного пожара (именно ландшафтного, а не лесного) были привлечены силы и средства МЧС, Минобороны, лесных служб и другие. Однако, чрезвычайная ветровая нагрузка с порывами ветра до 20 м/c (около 80 км/ч) препятствовала остановке огня от ландшафтного пожара. Возник переход ландшафтного пожара на 25 дачных домов в СНТ «Солнышко». По данным МЧС по состоянию на 06:00 18.05.2021 пожар в СНТ «Солнышко» ликвидирован на площади 1050 кв. м. Авиалесоохрана

15:35 18.05.2021 Также 17 мая от огня ландшафтного пожара, который распространялся в разных направлениях, возник лесной пожар (пожар на землях лесного фонда). Однако от огня лесного пожара дачные дома и иные строения не пострадали. По ситуации на 18 мая тушение лесного пожара продолжается. Площадь, пройденная огнем, составляет 1 122 га. На тушении работают 118 человек и 31 единица техники (силы и средства парашютистов-десантников Тюменской и Свердловской Авиалесоохраны, а также МЧС и Минобороны. Сегодня порывы ветра достигают 25 м/c (около 90 км/ч). Авиалесоохрана

15:36 18.05.2021 Справка Федеральной Авиалесоохраны: словосочетания «ландшафтный пожар» и «лесной пожар» имеют на территории Российской Федерации юридический смысл и регулируются вступившим в силу 2 января 2021 года Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности». В законе разделены понятия «ландшафтный пожар» и «лесной пожар», а также установлено, что организацию тушения ландшафтных пожаров обеспечивают органы власти субъектов Российской Федерации. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда обеспечивают региональные лесные ведомства силами региональных лесных служб, в случае необходимости привлекаются силы арендаторов лесных участков, муниципальных образований и другие, а также силы Федеральной Авиалесоохраны и силы лесопожарных служб из негоримых регионов.

15:37 18.05.2021 Ликвидация природного пожара. 55.mchs.gov.ru

15:38 18.05.2021 По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, по ситуации на 18 мая в регионе идут работы по тушению 22 лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 20 тыс. га (с учетом лесного пожара на площади 1 122 га описанного выше), в том числе остановлено распространение огня семи пожаров. На тушении работают более 1,2 тысячи человек, в том числе помощь лесным пожарным Тюменской области оказывают почти 450 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны, а также специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа. Задействовано более 300 единиц наземной техники. Работает 8 воздушных судов.

15:39 18.05.2021 В Тюменской области из 20 лесных пожаров 13 являются труднодоступными и действуют в авиационной зоне применения сил и средств. Для заброски сил парашютистов-десантников применяются вертолеты Ми-8. На ряд труднодоступных пожаров удалось забросить высокопроходимую технику, однако, наибольший объем работ выполняется вручную при помощи ранцевых лесных огнетушителей, бензопил, лопат, топоров-мотыг. Для оказания помощи в тушении пожаров в регион прибыл самолет-танкер Ил-76. В составе экипажа самолета в соответствии с установленными правилами специально привлечен летчик-наблюдатель (это штучные специалисты) Федеральной Авиалесоохраны, обеспечивающий координацию работы авиатанкера и наземной группировки сил. Летчик-наблюдатель Федеральной Авиалесоохраны координирует действия экипажа ИЛ-76 для обеспечения точного сброса воды на кромку лесного пожара.

15:40 18.05.2021 Пожарные в лесу. 24.mchs.gov.ru

15:40 18.05.2021 За прошедшие сутки, 17 мая, в Тюменской области возникло 11 новых лесных пожаров, ликвидировано 11 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 725 га.

15:41 18.05.2021 Отмечается также, что за последние три дня к человеческому фактору добавился природный. В Уватском районе Тюменской области лесные пожары возникли в результате гроз.

15:42 18.05.2021 В настоящее время пожарная обстановка в Тюменской области осложнена не только лесными пожарами на землях лесного фонда, но и ландшафтными пожарами на нелесных землях (землях сельхозназначения, муниципальных образований и иных не лесных землях (не землях лесного фонда). По данным информационной системы дистанционного (космического) мониторинга, термические аномалии на нелесных землях действуют в Тюменской, Аромашевском, Тобольском, Вагайском, Викуловском и других районах области. В регионе с 11 мая установлен режим ЧС в связи с лесными пожарами, а также установлен режим повышенной готовности в связи с возникновением и действием ландшафтных пожаров.

15:42 18.05.2021 Пожарная машина лесной охраны. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:23 18.05.2021 19 мая в Ленинградской области ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

16:23 18.05.2021 Федеральная служба Авиалесоохраны уточнила данные о пожаре СНТ «Солнышко», где огонь перешёл на 25 домов. Пожар достигший садового товарищества был не лесным, а ландшафтным, поясняют в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: В авиалесоохране уточнили данные о пожаре в СНТ «Солнышко» под Тюменью

16:24 18.05.2021 18−20 мая на большей части Северо-Западного федерального округа ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

16:24 18.05.2021 19 мая в Мурманской области сильный дождь. В Карелии ливневый дождь, гроза, ветер до 15 м/с.

16:24 18.05.2021 Сухой фонтан в парке искусств Музеон. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

17:05 18.05.2021 18 мая в Брянской, Калужской областях сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

17:05 18.05.2021 В Московской области ожидается сильная жара (температура днем до 32°).

17:06 18.05.2021 18−19 мая на большей части Центрального федерального округа аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7−12°.

17:06 18.05.2021 Парк Горького. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

17:29 18.05.2021 18−20 мая на большей части Приволжского федерального округа аномально жаркая погода со средней суточной температурой на 7−9° выше нормы.

17:29 18.05.2021 18−19 мая в Адыгее, Ростовской области, Краснодарском крае сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с (19 мая в Краснодарском крае до 23 м/с).

17:29 18.05.2021 Саранск. Фото с веб-камеры

17:30 18.05.2021 В Тюменской области 18 мая действует 22 лесных пожара, из них семь локализовано. Об этом сообщает руководитель департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. «В Уральском федеральном округе достаточно сил и средств для тушения природных пожаров. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией в лесах Тюменской области я считаю необходимым использование дополнительных мер: привлекать к борьбе с огнем арендаторов, добровольцев и всех желающих», — отметил Сергей Сандаков. Читайте подробнее: В Тюменской области к тушению природных пожаров привлекают добровольцев

18:00 18.05.2021 В Мордовии на 19 мая объявлено оперативное предупреждение в связи с сохранением на территории республики аномально жаркой погоды. На территории 12 районов республики, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохраняется четвертый класс пожарной опасности в лесах. Читайте также: В Мордовии из-за жары объявлено оперативное предупреждение

18:05 18.05.2021 Парк Горького. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

19:01 18.05.2021 В Костромской области устраняют последствия стихии, обрушившейся на регион вечером 15 мая. Ураганный ветер и смерчевые явления стали причиной падения около 2 тысяч деревьев и оставили без электроэнергии сотни населённых пунктов в 13 районах региона. Читайте также: Ураган в Костромской области — интервью о последствиях

19:38 18.05.2021 18−19 мая на большей части Северо-Кавказского федерального округа сильный дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с.

19:39 18.05.2021 18−19 мая на юге Уральского федерального округа аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

19:40 18.05.2021 Сжигание сухой ратсительности. 56.mchs.gov.ru

19:54 18.05.2021 В Марий Эл с 17 по 26 мая установлен особый противопожарный режим. Документом устанавливается ограничение на пребывание граждан в лесах и на въезд в них транспортных средств на территории 18 лесничеств. Подробности в материале: В Марий Эл объявлен особый противопожарный режим

20:07 18.05.2021 Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по по факту пожара в лесах особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Нечкинский». Установлено, что накануне на территории нацпарка произошел пожар в районе деревни Сидоровы горы вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Подробности в материале: В Удмуртии проводят проверку после пожара в национальном парке

20:41 18.05.2021 Паводок в Николаевском районе Хабаровского края. 27.mchs.gov.ru

20:43 18.05.2021 18 мая в Алтайском крае, Туве дождь, гроза, ветер до 22 м/с. 18−19 мая в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии сильный и очень сильный дождь, гроза, ветер до 22 м/с. 18−20 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно.

21:05 18.05.2021 Аномально жаркая погода без осадков в Удмуртии сохранится до конца рабочей недели. Температура воздуха стабильно превышает климатические нормы на 7 °C. В ночные часы будет несколько прохладнее — от +12°С до +17°С, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +23°С…+28°С. Подробности в материале: Аномальная жара в Удмуртии сохранится до конца рабочей недели

21:08 18.05.2021 Установившаяся в Удмуртии аномально жаркая погода не только лишает почву влаги, она способствует росту сорных растений, а также появлению вредителей на посевах злаковых культур. «Аномальная высокая температура при отсутствии осадков может критично повлиять на всходы яровых культур. Если дожди в республику не придут, возникнут реальные риски по опасному природному явлению», — отметила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова. Читайте подробнее: В Удмуртии опасаются негативного влияния жары на всходы яровых

21:31 18.05.2021 Природный пожар. 54.mchs.gov.ru

21:44 18.05.2021 Гроза с сильным ветром в Санкт-Петербурге прибавила работы спасателям. За час шторма в городе повалено несколько деревьев и светофоров, а также затопило помещения. Читайте также: В Петербурге штормовой ветер в грозу повалил деревья и светофоры

21:56 18.05.2021 А в Иркутской области заморозки (температура ночью до — 5°).

21:57 18.05.2021 19 мая в Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Алтайском крае ветер до 22 м/с.

21:57 18.05.2021 20−22 мая в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях заморозки (температура ночью −5…−3°).

21:57 18.05.2021 Штормовое небо в Омской области 18 мая. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

21:58 18.05.2021 На западе Якутии сильный снег, ветер до 20 м/с. На побережье Чукотского автономного округа ветер 25−30 м/с

22:23 18.05.2021 Ночью 19 мая в Омской области местами сохранится ветер до 26 м/с, дождь, гроза, сообщает Гидрометцентр России.

22:30 18.05.2021 В Лужском районе Ленинградской области произошла авария на электросетях из-за сильного ветра и ливня. Без света осталась часть Луги и несколько поселков. Читайте также: В Ленобласти из-за сильной грозы и ветра произошло отключение света

22:40 18.05.2021 Река Лена. Якутия. 14.mchs.gov.ru

22:41 18.05.2021 18 мая в Москве побит температурный рекорд. В 15:00 температура воздуха поднялась до 30,7 градуса. Самый жаркий день 18 мая был в конце XIX века. Тогда температура поднялась до 29,1 градуса. Москвичи прячутся в тени парков, кафе, в торговых центрах, стремятся поближе к воде. Много москвичей, несмотря на рабочий день, выходят загорать. Молодежь играет в спортивные игры. Читайте также: Жара в Москве — фоторепортаж

22:41 18.05.2021 Спасатели Санкт-Петербурга продолжают ликвидацию последствий майской непогоды. После грозы и сильного ветра пожарные города совершили 57 выездов и оказали помощь двум пострадавшим горожанам. Об этом: В результате непогоды в Петербурге пострадали два человека

22:52 18.05.2021 Фонтан в Парке Горького. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

23:27 18.05.2021 Температура воздуха в Москве 18 мая побила рекорд более чем вековой давности. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднимались до +30,8 °C, сообщили в Гидрометцентре России. Читайте также: В Москве побит температурный рекорд более чем вековой давности

03:13 19.05.2021 На Сахалине вышла из берегов река Тымь, в результате чего была размыта дорога между сёлами Чир-Унвд и Адо-Тымово. Подробности в материале: На Сахалине из-за паводка на реке Тымь дети не добрались до школы

03:46 19.05.2021 Высокий четвёртый класс пожарной опасности леса по метеоусловиям в Приморье сохраняется в южной половине края — в Пограничном, Лазовском, Чугуевском округах, Кавалеровском, Партизанском, Ольгинском районах и на севере Тернейского округа. Читайте также: В Приморье сохраняется высокий класс пожарной опасности

06:50 19.05.2021 В Курганской области до 7 июня продлён запрет на посещение гражданами лесов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В регионе с 23 апреля действует особый противопожарный режим. Только с 17 по 18 мая на землях лесного фонда произошло 10 пожаров на 47,25 гектара. Читайте подробнее: В Курганской области продлён запрет на посещение лесов

06:57 19.05.2021 В среду, 19 мая, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +25…+27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 19 мая в Москве ожидается до +27 °C

07:00 19.05.2021 В Оренбурге установилась аномальная жара. Она держится вторую неделю. Школы самостоятельно вправе принять решение о сокращении продолжительности уроков, сообщает пресс-служба мэрии. По словам начальника муниципального управления образования Ларисы Бебешко, определение режима занятий обучающихся относится к компетенции каждой конкретной образовательной организации. Требований по наличию кондиционеров или вентиляторов нет. Руководство школы по своему усмотрению принимает решение о проведении уроков в других кабинетах (при наличии такой возможности) или о сокращении занятий. Подробности в материале: В оренбургских школах из-за за жары могут сократить уроки

07:04 19.05.2021 Парк «Зарядье». Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

07:08 19.05.2021 Фермеры Еврейской АО начали посевную сои. Приступить к работам на всех полях не позволяет паводок на Амуре. Об этом: В Еврейской АО паводок не даёт полностью начать посевную сои

07:18 19.05.2021 На востоке Оренбургской области прогнозируют отступление жары. Во второй половине недели (с 19 мая) в восточной части региона ожидаются дожди и грозы, сообщает гидрометцентр. Об этом: На Оренбуржье надвигаются грозы

07:37 19.05.2021 В Бурятии действует особый противопожарный режим. В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Нельзя сжигать сухую траву, бросать окурки, спички, выполнять работы с открытым огнём на торфяниках и так далее. В Бурятии

07:51 19.05.2021 В Иркутской области за последние сутки, 18 мая, произошло два природных пожара, оба — в Братском районе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 13 км от поселка Новодолоново огонь перешел на незакрепленную за арендаторами территорию лесного фонда с земель иных категорий. В окрестностях поселка Турма пожар возник по вине местного населения на арендованном участке. Общая площадь этих очагов 24,6 га, из которых 18 га — не лесные. Об этом: В Приангарье за сутки выгорела территория, размером почти в 25 гектаров

07:56 19.05.2021 Из Курганской области в Тюменскую отправился сводный отряд пожарных и спасателей для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Зауралью. Подробности в материале: Курганские пожарные помогут тюменским коллегам в борьбе с огнём

07:58 19.05.2021 Во время мощной грозы, разразившейся в Петербурге вечером 18 мая, выпало 33 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы осадков для мая. Сегодня, 19 мая, Северная столица остаётся в зоне действия циклона. Подробности в материале: Во время грозы в Петербурге выпало 72% месячной нормы осадков

08:01 19.05.2021 В Приангарье вновь обострилась паводковая обстановка. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, на 19 мая повышение уровня воды в реках, не достигающее критических отметок, наблюдается в нескольких районах, но наибольшее опасение вызывает ситуация на реке Бирюсе. Там 19 и 20 мая выше критических отметок вода может подняться в районе посёлка Шиткино Тайшетского района (до 550−590 см при критической отметке 570 см). Об этом: Река Бирюса готовится выйти из берегов в Приангарье

08:05 19.05.2021 Паводок в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru

08:08 19.05.2021 С начала пожароопасного сезона на территории Новосибирска зарегистрирован 361 пожар из-за поджога сухой травы и мусора на общей площади 1 125 039,4 кв. м. Один человек получил травмы, сообщили 19 мая в мэрии города. С начала года произошло 442 пожара из-за поджога сухой травы и мусора на общей площади 1 154 185,2 кв. м.

08:09 19.05.2021 В Приангарье наблюдается увеличение количества случаев горения сухой растительности и мусора. Как сообщает 19 мая ГУ МЧС РФ по Иркутской области, только за последние сутки в населенных пунктах произошло 37 пожаров, в 21 случае горели мусор и сухая растительность. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в населённых пунктах и в лесах. Подробности в материале: Спасатели Приангарья обеспокоены увеличением числа травяных пожаров

08:10 19.05.2021 Свердловские пожарные вылетели в Тюменскую область для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Читайте подробнее: Свердловские спасатели вылетели в Тюменскую область для борьбы с пожарами

08:25 19.05.2021 Для контроля работ по тушению лесных пожаров в Тюменскую область прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Об этом: Замглавы МЧС РФ прибыл в Тюменскую область для контроля за тушением пожаров

08:39 19.05.2021 На территории Ермаковского района Красноярского края с 18 мая введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили 19 мая в краевом ГУ МЧС. Читайте подробнее: В Ермаковском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка

08:54 19.05.2021 Гроза и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что утром и днем 19 мая в отдельных районах республики ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. При этом в республике сохранится аномально жаркая погода. Подробности в материале: В Башкирии ожидаются гроза и сильный ветер

08:58 19.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 138 лесных пожаров на общей площади 5100 га. Об этом 19 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Об этом: В России за сутки ликвидировали 138 лесных пожаров

09:00 19.05.2021 [[[video-0]]] Вот так сейчас топит поселок Ермаковское Красноярского края. В районе объявлен режим ЧС. На месте работают полиция и спасатели.

09:04 19.05.2021 Абсолютные максимумы температуры воздуха третий день подряд перекрываются в г. Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что днем 18 мая на аэрологической станции Уфа-Дема было зафиксировано перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха (+30,6°С). В этот день в 1955 году на станции была зафиксирована максимальная температура воздуха +30,3°С. Подробности в материале: В Уфе 18 мая зафиксировали температурный рекорд 1955 года

09:08 19.05.2021 Первый лесной пожар в авиационной зоне ликвидировали авиапожарные томской авиабазы. Об этом сообщили 19 мая в администрации Томской области. Читайте подробнее: В Томской области потушили первый лесной пожар в авиационной зоне

09:26 19.05.2021 В Ульяновской области потушили ещё несколько травяных пожаров и выявлены две термические точки. Об этом: Ещё пять травяных пожаров произошло в Ульяновской области

09:30 19.05.2021 В Иркутскую область идёт сильное похолодание. По информации территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 и 21 мая ночью и утром в западных, северо-западных районах, 22 мая в западных, северо-западных, центральных районах ожидаются заморозки до -5 ºС. Об этом: В Приангарье усиливаются заморозки

09:33 19.05.2021 В Ульяновской области потушили крупный лесной пожар, который произошёл в Кузоватовском районе. Площадь возгорания достигла почти 24 гектаров. Читайте подробнее: Крупный лесной пожар в Ульяновской области тушили сутки

09:39 19.05.2021 В Хакасии взяли на повышенный контроль ситуацию с прохождением паводкоопасного сезона и половодья. Как сообщили 19 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, возможно достижение критических отметок на реках. Читайте подробнее: В реках Хакасии растёт уровень воды

09:53 19.05.2021 Паводок на территории Приамурья. 28.mchs.gov.ru

10:00 19.05.2021 За выходные в лесном фонде Алтайского края было ликвидировано 24 лесных пожара на площади 128,3 га, из них 103,8 га пострадало от пожара в Ларичихинском лесничестве. Об этом сообщает министерство природных ресурсов региона. Так, возгорание, произошедшее 15 мая между селами Шадринцево и Загайново, могло закончиться плачевно, поскольку возникло всего в двенадцати километрах от ближайшего населенного пункта. Подробности в материале: На Алтае за выходные выгорело почти 130 га леса

10:10 19.05.2021 По состоянию на утро 19 мая в Красноярском крае действует пять лесных пожаров на общей площади 74 га. Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в авиационной труднодоступной зоне Богучанского, Енисейского и Тасеевского районов. Об этом: Леса горят в трёх районах Красноярского края

10:12 19.05.2021 Абсолютный максимум температуры воздуха был побит 18 мая в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что на метеостанциях Новодевичье (32,2°C) и Безенчук (34,3°C) высокая температура воздуха побила рекорд 1943 года (соответственно 30 °C и 32,2°C). Подробности в материале: В Самарской области 18 мая побит температурный рекорд 1943 года

10:19 19.05.2021 Алтайские синоптики предупреждали жителей региона о возможных дождях и грозах, но 19 мая оказалось, что это — не самое страшное: после непродолжительных осадков трассу Бийск — Барнаул накрыла пыльная буря. Водителям пришлось съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию. В самом Бийске стихия повредила трамвайные провода и повалила деревья. [[[video-1]]] Тем временем в Тальменском районе унесло остановку и шифер с домов. «В самой Тальменке с корнями деревья выворачивало», — пишут местные жители в социальных сетях. [[[video-2]]] Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае передано штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий: 20—22 мая ночные температуры воздуха в регионе могут опуститься до — 3 °C. При этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. видео — brnl01 и pdmnews. Читайте подробнее: В Алтайском крае случился пыльный армагеддон

10:27 19.05.2021 В Тюменской области по состоянию на 19 мая за сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 3637,5 га и четыре ландшафтных на общей площади 191 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Тюменской области за сутки огнём пройдено около четырёх тысяч гектаров

10:32 19.05.2021 От сильного ветра и дождя в Санкт-Петербурге вечером 18 мая пострадали четыре человека, а не два, как сообщалось ранее. В результате падения части кровли ресторана у станции метро «Пионерская» пенсионерка и девятилетний ребенок были госпитализированы. Еще два человека отправлены на амбулаторное лечение. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте подробнее: Число пострадавших от непогоды в Петербурге увеличилось до четырех человек

10:43 19.05.2021 В Новосибирской области с 20 по 24 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4-го класса) и чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. Подробности в материале: В Новосибирской области увеличен риск возникновения природных пожаров

10:43 19.05.2021 В Тюменской области граждане, чье имущество пострадало от пожара в садовом товариществе «Солнышко» Тюменского района, получат денежные компенсации. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом: Владельцы сгоревших под Тюменью домов получат денежные компенсации

10:50 19.05.2021 На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, погода испортится уже во второй половине дня 19 мая. Читайте также: В Туву вернутся снегопады

10:56 19.05.2021 Справиться с лесным пожаром в Камышловском районе Свердловской области помогли военнослужащие, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Для тушения огня был привлечён транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5. Экипаж вертолёта сбросил около 40 тонн воды с помощью специального водосливного устройства ВСУ-5. Пожар разгорелся рядом с деревней Кокшарова. Военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов вместе с пожарной командой гарнизона организовали противопожарные минерализованные полосы для защиты деревни и лесного массива от огня. Читайте также: Военные помогли потушить лесной пожар в Свердловской области

11:13 19.05.2021 В Свердловской области недалеко от посёлка Полевой бушует природный пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС. Об этом: На Урале возле посёлка тушат лесной пожар

11:26 19.05.2021 Лесной пожар в Бурятии. 03.mchs.gov.ru

11:33 19.05.2021 В Новосибирской области, по данным на 00:00 (время московское) сегодня, 19 мая, действовало четыре пожара на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляет 29 га. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. Читайте подробнее: Четыре лесных пожара зафиксированы в Новосибирской области

11:59 19.05.2021 В Костромской области установилась аномально жаркая погода. В семи районах региона существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Специалисты просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать о происшествиях. Подробности в материале: В нескольких районах Костромской области есть высокий риск лесных пожаров

12:03 19.05.2021 Ливни, грозы и град ожидается в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что ночью 20 мая по области ожидается кратковременный дождь и гроза, а днем в некоторых районах области могут пройти ливни, грозы, возможен град. Столбик термометра в регионе ночью может подняться до отметки 20 °C, а днем температура воздуха может прогреться до 32 °C. Читайте подробнее: В Самарской области ожидается гроза и град

12:07 19.05.2021 Река Тымь в Сахалинской области вышла из берегов и затопила дорогу между двумя селами. Из-за этого 28 детей не смогли попасть в школу. Их перевели на дистанционное обучение, сообщили в правительстве региона. Дорогу размыло на участке между селами Чир-Унвд и Адо-Тымово. [[[video-3]]] Некоторые жители все-таки смогли проехать по воде на машинах. Но скоро, видимо, даже внедорожники не смогут пересечь залитый участок. По данным регионального МЧС, вода в реке Тымь поднимется еще на 50−150 сантиметров.

12:15 19.05.2021 Полицейские рассматривают версию о том, что пожар в садах на Чусовском тракте в Екатеринбурге могли разжечь дети. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. Местные жители поделились с сотрудникам полиции своими подозрениями. По сведениям садовников, в заброшенный дом, который загорелся первым на территории товарищества «Луч», заходили дети 4−6 лет. «Сотрудниками ПДН данные несовершеннолетние были установлены и опрошены. Они подтвердили, что действительно играли в указанном месте», — сообщают в УМВД. Полицейские продолжают проверку и выясняют, действительно ли дети причастны к инциденту. В полиции просят родителей провести профилактические беседы в своих семьях, чтобы сообщить детям о необходимости соблюдать противопожарные меры и недопустимости игр с огнём. Читайте также: Пожар в садах Екатеринбурга могли устроить дети

12:16 19.05.2021 В посёлке Дальнем Нижнеилимского района 19 мая произошёл крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области, на данный момент в населенном пункте полыхают 17 домов, из которых 13 нежилых и четыре жилых дома. Существует угроза дальнейшего распространения огня. Погибших и пострадавших нет. Об этом: Сразу 17 домов полыхают в одном из посёлков Приангарья

12:19 19.05.2021 Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 19 и 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Подробности в материале: Воронежцев предупредили о сильном ветре

12:41 19.05.2021 В Москве 19 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве рассказали о прогнозе Росгидромета, по которому с 11:00 до 21:00 в столице ожидается ветер южной четверти с порывами 15−17 м/с. Об этом: В МЧС предупредили о сильных порывах ветра в Москве

12:57 19.05.2021 В Ермаковском районе Красноярского края после обильных дождей оказались подтоплены 16 домов 53 приусадебных участков в населенных пунктах Григорьевка, Ермаковское и Нижнеусинское. Об этом: Паводок на юге Красноярского края: подтоплены дома в трёх поселениях

13:09 19.05.2021 В Саратовской области сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс). Чрезвычайная пожароопасность объявлена до 21 мая в Перелюбском, Пугачевском и Озинском районах. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются грозы со шквалистым ветром

13:23 19.05.2021 В Окинском районе Бурятии введён режим ЧС. Произошел размыв участка дорожного полотна. 03.mchs.gov.ru

13:23 19.05.2021 В охваченную огнём природных пожаров Тюменскую область для координации действий сил и средств, а также для контроля за принимаемыми мерами прибыл первый заместитель руководителя МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Для координации сил в Тюменскую область прибыл замруководителя МЧС

13:29 19.05.2021 Посёлок в Иркутской области попал в огненный ад. Пламя бушует сейчас в посёлке Дальний. Он находится на севере Иркутской области в Нижнеилимском районе. К посёлку нельзя проехать ни по земле, ни по воде. Сегодня туда пришёл огонь. Сильный ветер разнёс его по всему посёлку. Из 48 домов загорелись 17. В посёлке есть одна пожарная машина и одна водовозка. Но набрать воду, чтобы тушить, они не могут — в огне сгорели все столбы и провода. [[[video-4]]] Электричества нет, а от него питаются насосы на водозаборе. Тушить пламя уже никто не пытается, люди просто в панике выносят из домов документы и какие-то вещи. Цитата live_corr.

13:45 19.05.2021 В период с 08:00 до 20:00 (мск) 20 мая на территории Татарии местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и крупный град. При этом прогнозируются шквалистые усиления ветра до 23 м/с, локально до 25−27 м/с. Температура воздуха ночью составит +15.+20˚. Днем температура воздуха — от +26 до +31. Читайте также: В Татарии объявлено штормовое предупреждение

13:46 19.05.2021 До 21 мая в большинстве районов Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность леса. Читайте также: В Пензенской области ожидаются грозы с порывистом ветром

14:26 19.05.2021 В Якутии принимаются меры по тушению 13 лесных пожаров. sakha.gov.ru

14:45 19.05.2021 Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области: «По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 20−21 мая на реке Чулым в районе села Батурино Асиновского района продолжится подъём уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 870 см, подтопление приусадебных участков в населённых пунктах Отрадный и Копыловка. В период 20−22 мая на реке Чулым в районе села Тегульдет Тегульдетского района продолжится подъём уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 545 см, подтопление приусадебных участков в посёлке Орловка».

15:00 19.05.2021 В Липецке в ночь с 18 на 19 мая прошла сильная гроза с порывами ветра до 15 м/с, выпало 2,9 миллиметра осадков. Спасателям поступило 16 сообщений о падении и угрозе падения деревьев. Из-за упавших деревьев пострадало четыре автомобиля. Читайте подробнее: Гроза в Липецке повалила деревья на машины

15:09 19.05.2021 Самый высокий (пятый) класс пожарной опасности по условиям погоды установился 19 мая на территории четырех районов Омской области: Называевского, Нижнеомского, Крутинского и Любинского. Как сообщили в областном правительстве, за прошедшие сутки на территории лесного фонда региона обнаружено и ликвидировано семь лесных пожаров.

15:09 19.05.2021 В посёлке Дальнем Нижнеилимского района Иркутской области число горящих домов увеличилось с 17 до 24. Уточненные данные обнародовала ГУ МЧС РФ по регионам. Известно, что пламенем объяты 11 жилых и 13 нежилых строений. Ситуация осложняется тем, что к данному населённому пункту нельзя проехать ни по земле, ни по воде. Сильный ветер разнёс пламя по всему посёлку. Читайте подробнее: Посёлок в Иркутской области попал в огненный ад

15:39 19.05.2021 Парк «Ходынское Поле». Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

15:53 19.05.2021 Штормовое предупреждение объявлено на территории Республике Крым 19 мая, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям. Читайте подробнее: В Крыму объявлено штормовое предупреждение

15:54 19.05.2021 Последствия непогоды, обрушившейся на Симферополь, устраняют коммунальщики крымской столицы 19 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона. Об этом: В Симферополе коммунальщики ликвидируют последствия урагана

17:09 19.05.2021 Погода в Петрозаводске побила температурный рекорд за 40 лет. Максимум составил 29,2 градуса. Однако в ближайшие дни ожидается сильное похолодание. С 21 мая ожидается даже мокрый снег.

17:11 19.05.2021 В Ординском районе Пермского края произошел крупнейший за шесть лет пожар. На его ликвидацию ушло более суток, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Возгорание обнаружили днем 17 мая, а 18 мая был получен снимок Sentinel-2 пострадавшей территории. Согласно данным спутниковой съемки, общая площадь, пройденная пожаром оценена в 369 га, в том числе около 220 га покрыто лесом. Пройденные пожаром лесные насаждения имеют разную степень повреждения. Часть площади имеет сильные повреждения от верхового пожара. Причины ЧП устанавливаются. Читайте также: Крупнейший за шесть лет пожар произошёл в Прикамье

17:23 19.05.2021 Жителей и гостей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Вечером в среду, 19 мая, в городе на Неве, как и накануне, ожидается гроза с ливнем и усиление ветра скоростью до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: Петербург ждёт повторения шторма с ливнем и грозой

18:06 19.05.2021 В Новгородской области из-за загоревшейся церкви в деревне Перелучи сгорели дотла не менее десяти жилых домов. По данному факту началась доследственная проверка. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Новгородской области. ЧП произошло днем 19 мая в деревне Перелучи Боровичского района. По предварительным данным, загорелась церковь. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые и дачные дома. В результате пожара в деревне огнем уничтожено не менее десяти жилых домов, а также другое имущество граждан.

19:12 19.05.2021 На Ростовскую область с вечера 18 мая обрушились ливневые дожди с градом. В отдельных территориях размеры градин достигали размеров перепелиного яйца, пишут пользователи социальных сетей. «В Ростове прошёл «адский» ливень с градом», — подписано видео одного из подписчиков паблика «Ростов Главный». «Посреди улицы Сержантова в Ростове образовался искусственный водоём. Ростовская традиция на каждый дождь», — отметил ещё один горожанин. «Возле ТЦ «Горизонт» ветер повалил дерево, которое разбило стекло автомобиля. Никто из людей не пострадал», — привёл данные интернет-пользователь.

19:57 19.05.2021 Дагестан накрыла песчаная буря. Она пришла 19 мая со стороны Астраханской области и Калмыкии. По данным Гидрометцентра, причиной стихийного явления стали холодный северо-западный фронт и ветер, порывы которого достигают 18 м/с. «Ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких значений (в некоторых районах до +30−35°), произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление «песчаная буря», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

21:28 19.05.2021 В Петербурге второй вечер подряд бушует шторм, сопровождаемый ливневыми дождями. Вновь падают деревья и плохо закрепленные конструкции, уже известно как минимум об одном пострадавшем. Читайте подробнее: От нового шторма в Петербурге уже пострадали человек и три автомобиля

21:49 19.05.2021 В Астраханской области 19 мая два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, пострадав во время бури. Под отключение электричества попало более 300 частных домовладений и 15 многоквартирных жилых домов, всего без электроэнергии находятся около четырёх тысяч человек. Об этом: В Астраханской области два человека пострадали из-за бури

22:47 19.05.2021 Ландшафтный пожар в Курганской области. 45.mchs.gov.ru

02:11 20.05.2021 В четверг, 20 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +8…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 20 мая в Красноярске ожидается до +11 °C

04:53 20.05.2021 В четверг, 20 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 20 мая в Москве ожидается до +23 °C, дождь, гроза, порывистый ветер

04:58 20.05.2021 В Чувашии 20 мая ожидается «жёлтый» уровень опасности. Читайте также: Штормовой ветер накроет Чувашию

05:09 20.05.2021 В Чувашии из-за аномальной жары в некоторых районах установился пятый, чрезвычайных класс пожарной опасности. Об этом: В четырёх районах Чувашии объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности

06:42 20.05.2021 В городе Абазе (Хакасия) по состоянию на 20 мая подтоплено около 40 домовладений и два дачных района. Как сообщили в республиканском правительстве, из-за паводка в Абазе введён режим ЧС. Читайте также: В хакасской Абазе из-за паводка введён режим ЧС

07:11 20.05.2021 Лишь к утру 20 мая удалось ликвидировать масштабный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, удалось отстоять 20 жилых домов. Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек. Пострадавших нет. Подробности в материале: Спасатели справились с огненным армагеддоном в Приангарье

07:17 20.05.2021 Паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться нестабильной. По данным регионального ГУ МЧС РФ на 20 мая, наиболее пристально спасатели следят за рекой Бирюса в Тайшетском районе. В течение суток в районе рабочего поселка Шиткино наблюдалось колебание уровня воды, был зарегистрирован подъем на 29 сантиметров. Читайте также: В Приангарье обострилась паводковая обстановка

07:38 20.05.2021 На следующей неделе пострадавшим от пожара в поселке Дальний будут произведены выплаты за счет средств резервного фонда областного правительства, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Цитата канала «Невозмутимый Иркутск».

07:39 20.05.2021 22 мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывает в п. Дальний, где сгорело 28 домов, и проведет расширенное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главе региона доложат о первых итогах работы оперативной группы. «Сегодня уже подтверждено, что причиной пожара является человеческий фактор», — сказал Игорь Кобзев.

08:17 20.05.2021 На территории Тувы 20 мая продолжатся сильные дожди, в связи с чем прогнозируется повышение уровня воды в реках. Подробности в материале: Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Тувы

08:25 20.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 104 лесных пожара на общей площади 1299 га. Об этом 19 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Читайте также: В России за сутки ликвидировали 104 лесных пожара

08:33 20.05.2021 Пожар в поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области, где сгорели десятки домов, перешёл на земли лесного фонда. Об этом 20 мая информирует пресс-служба правительства региона. Отмечается также, что возгорание удалось остановить и ликвидировать на площади 0,1 га, не покрытого лесом. Вместе с этим очагом 19 мая по области было зарегистрировано пять лесных пожаров: два в Братском районе, по одному в Тайшетском и Усть-Кутском районах. Читайте подробнее: В Приангарье ухудшилось обстановка с лесными пожарами

08:34 20.05.2021 В Заиграевском районе Бурятии паводковая ситуация резко обострилась из-за повреждения запорного устройства оросительной системы на реке Уда. В результате оказались дворы жителей села Старая Курба. Подробности в материале: В Бурятии из-за прорыва дамбы подтопило дворы жителей

08:37 20.05.2021 В Приамурье продолжает сохраняться сложная паводковая ситуация. Гребень паводковой волны на Амуре достиг Благовещенска. По информации Амурского ЦГМС, 20 и 21 мая в области ожидается дальнейшее повышение уровней воды на Амуре и Зее. Подробности в материале: Гребень паводка на Амуре достиг Благовещенска

08:43 20.05.2021 Крупный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области произошёл по вине человека, а не природы. Об этом 20 мая заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Также он отметил, что с каждой пострадавшей семьей будет проводиться индивидуальная работа. «Сегодня уже подтверждено, что причиной пожара является человеческий фактор, это не природный пожар. Данное чрезвычайное происшествие должно еще раз стать уроком для всех. Поселок Дальний уже горел в мае 2014 года, когда огнем было уничтожено 22 дома. Каждый житель населенного пункта должен отдавать себе отчет за те действия, которые он совершает, учитывать и погодные условия, и требования особого противопожарного режима, который введен на территории всей области», — подчеркнул Игорь Кобзев. Читайте также: Обнародована причина масштабного пожара в иркутском посёлке

09:07 20.05.2021 В Ульяновской области сегодня, 20 мая, после аномальной жары ожидается резкое ухудшение погоды. Читайте также: В Ульяновской области ожидаются ливни

09:09 20.05.2021 20 мая около 8:00 в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии был ликвидирован пожар, продолжавшийся почти трое суток. В настоящее время на месте продолжают работать караульные бригады на случай возобновления возгорания. По данным природоохранной прокуратуры, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом: Трое суток ликвидировали пожар на территории нацпарка в Удмуртии

09:23 20.05.2021 Сложная паводковая обстановка сохраняется в селах Ермаковского района Красноярского края: подтоплены десятки домов и приусадебных участков [[[video-5]]] По информации МЧС, на реках Кан, Мана, большой Кемчуг и Чулым в ближайшие сутки ожидаются подъемы уровня воды — возможны ее выход на пойму и переливы дорог.

09:33 20.05.2021 Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 22−23 мая. В эти дни, по данным спасателей, в регионе ожидаются дождь и ветер порывами до 20 метров в секунду. Читайте также: В Забайкалье передано штормовое предупреждение

09:37 20.05.2021 В Свердловской области запретят жителям посещение лесов, заявил на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Соответствующее постановление примут в течение недели. Незаконными станут все посещения лесов, за исключением случаев, связанных с тушением пожаров. «Нарушители будут подвергаться административному наказанию», — сказал Кузнецов. Об этом: В Свердловской области запретят ходить в лес

09:42 20.05.2021 В Ульяновской области за последние сутки брандмейстеры семь раз выезжали на тушение сухой травы. Читайте подробнее: Ещё три лесных пожара произошло в Ульяновской области

09:42 20.05.2021 Противопожарный режим продолжает действовать в Омской области. Как сообщили 20 мая в региональном правительстве, в Кормиловском, Крутинском, Называевском, Павлоградском, Таврическом, Тюкалинском и Черлакском районах установился самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. Об этом: В семи районах Омской области установилась высокая пожарная опасность

09:54 20.05.2021 Прокуратура Иркутской области объявила о проведении доследственной проверки в связи с масштабным пожаром, произошедшим в поселке Дальний Нижнеилимского района, расположенном в труднодоступной местности. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства. «Прокуратурой Нижнеилимского района проводится проверка исполнения федерального законодательства, в том числе об обеспечении противопожарной безопасности населенного пункта и предоставлении мер социальной поддержки гражданам», — отмечают в прокуратуре. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Читайте подробнее: Иркутская прокуратура заинтересовалась масштабным пожаром в посёлке Дальний

10:04 20.05.2021 В Каратузском и Ермаковском районах Красноярского края, где складывается сложная паводковая обстановка, введён режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие сутки прогнозируется подъём уровня воды в реках Кан, Мана, Большой Кемчуг, Чулым. Подробности в материале: В Красноярском крае подтоплены десятки приусадебных участков и дома

10:17 20.05.2021 Рост уровня воды на 8−81 см сохранялся местами на реках Ярославской, Костромской, Калужской областей.

10:29 20.05.2021 Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 20−21 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, во второй половине дня 20 мая в юго-западных районах пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подробности в материале: В Бурятию временно вернётся зима

10:36 20.05.2021 Лесные пожары в Свердловской области нанесли с начала 2021 года ущерб на общую сумму свыше 118 млн рублей, заявил на пресс-конференции глава регионального минприроды Алексей Кузнецов. По словам Кузнецова, чаще всего пожары возникают по вине жителей. Гражданам назначено уже 85 тыс. рублей штрафов. Всего в регионе зафиксировали 436 лесных пожаров (общей площадью более 21 тыс. га) с начала пожарного сезона. В аналогичный период 2020 года произошёл 141 такой инцидент (общая площадь пожаров — 1,5 тыс. га). Читайте также: Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области превысил 118 млн рублей

10:43 20.05.2021 Подъем уровня воды в реке Абакан продолжается. Как сообщили 20 мая в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, возможно подтопление расположенных по берегам населённых пунктов. Читайте подробнее: В Хакасии продолжается подъём воды в реке Абакан

10:51 20.05.2021 Виновника лесного пожара в Дзун-Хемчикском районе Тувы обязали выплатить 980,5 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, причинённого лесному фонду. Подробности в материале: За брошенную в лесу сигарету житель Тувы заплатит почти 1 млн рублей

10:52 20.05.2021 В Саратовской области с 19 мая действует запрет на пребывание людей в лесу. Ограничения приняты в связи с установившимся в регионе высоким классом пожароопасности и продлятся 21 день. Читайте подробнее: В Саратовской области ограничили пребывание в лесах

10:52 20.05.2021 Пожарно-спасательные подразделения МЧС России, добровольцы, лесоохрана ликвидируют природные пожары (лесные и ландшафтные) в Тюменской области. 72.mchs.gov.ru.

11:07 20.05.2021 По состоянию на утро 20 мая в Красноярском крае действует шесть лесных пожаров на общей площади 201 га. Подробности в материале: В Красноярском крае полыхает более 200 га леса

11:11 20.05.2021 В Хакасском городе Абаза ввели режим ЧС из-за подтоплений — река Абакан залила уже 40 земельных участков. Дожди прошли, снег в горах растаял, уровень воды резко взлетел, особенно в реке Абакан. На улицах Красноармейской, Береговой и Остров затопило уже 40 участков. Кто-то из жителей разъехался по родственникам, а кто-то остался — не захотели бросать дома. [[[video-6]]] На затопленной дороге Абаза — Арбаты стоят посты МВД. И там не проехать. На то, что уровень воды снизится, в ближайшее время можно не рассчитывать. Об этом заявила глава города Валентина Филимонова. Её совет — настраиваться на худшее и готовиться к эвакуации. Цитата mash_siberia.

11:15 20.05.2021 Река Уссури в Хабаровском крае поднялась до неблагоприятного уровня в 5,5 метра — МЧС.

11:19 20.05.2021 Тушение пожара в поселке Дальний Иркутской области при помощи авиации. 38.mchs.gov.ru.

11:58 20.05.2021 Вечером 19 мая в селе Оранжереи Икрянинского района Астраханской области во время песчаной бури на десятилетнюю девочку упало дерево. Её госпитализировали с травмой головы и позвоночника в областную детскую клиническую больницу им. Силищевой. Читайте также: В Астраханской области на девочку упало дерево: идёт проверка

12:04 20.05.2021 Иркутская область. По факту пожара, уничтожившего 28 домов в посёлке Дальний, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как сообщили в СУ СК РФ, по предварительным данным, возгорание произошло из-за обрыва электропровода.

12:15 20.05.2021 Дождь, гроза с порывистым ветром ожидается в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что 21 мая по области ожидается гроза с порывистым ветром и кратковременные дожди. Температура воздух днем может подняться до 28 °C. Об этом: В Самарской области ожидаются грозы с порывистым ветром

12:21 20.05.2021 На Чукотке, как и в других северных регионах Дальнего Востока, идёт подготовка к прохождению паводка на реках. Подробности в материале: На Чукотке готовятся к ледоходу

12:27 20.05.2021 Пожар в посёлке Дальний Иркутской области потушили. Сгорели 28 из 48 домов. Без жилья остались 18 человек, им будет оказана индивидуальная помощь, сообщила пресс-служба правительства Приангарья. Точная причина ЧП устанавливается. Пока известно только, что её связывают с человеческим фактором.

13:02 20.05.2021 Пожар в иркустком посёлке Дальний, где сгорело 28 домов, произошёл из-за обрыва электропровода и сухой травы. В ближайшее время начнут допрашивать сотрудников администрации Дальнинского МО и энергетиков из «Братской электросетевой компании». А всё потому, что огонь начался от оборванных проводов и разошёлся по неубранной сухой траве (это грубые нарушения пожарной безопасности). Следком возбудил дело о халатности.

13:10 20.05.2021 Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются 21 мая в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в республике сохранится чрезвычайная пожароопасность. Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в республике также могут пройти грозы и кратковременные дожди. Температура днем может составить до 29 °C. Об этом: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

13:16 20.05.2021 Один из пассажиров рейса Петербург — Астрахань снял, как лайнер прошёл через мощную песчаную бурю, накрывшую вчера Калмыкию, Дагестан и Астрахань. Как сообщали в МЧС, порывы ветра достигали 20 м/с.

13:17 20.05.2021 Жителям города Абазы, пострадавшим от паводка, будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщили 20 мая в правительстве Хакасии. Об этом: Власти обещают помочь пострадавшим от паводка жителям Хакасии

13:19 20.05.2021 Лайнер прошёл через мощную песчаную бурю. Цитата из видео.

13:25 20.05.2021 На территории двух районов Республики Алтай после обильных осадков ухудшилась паводковая обстановка. Подробности в материале: На Алтае из-за сильных дождей ухудшилась паводковая обстановка

13:26 20.05.2021 Астраханцы 20 мая обсуждают пыльную бурю, обрушившуюся на регион накануне. Из-за стихии пострадали люди, повалены деревья, побиты машины, а кто-то до сих пор остаётся без света и воды. Читайте подробнее: «Почему МЧС не предупредила?» — от пыльной бури в Астрахани пострадали люди

13:42 20.05.2021 На территории Тувы введён режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения паводковой обстановки. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках. Об этом: В Туве ввели режим ЧС из-за наводнения

14:12 20.05.2021 Ликивдация пожара в поселке Дальний Иркутской области. 38.mchs.gov.ru.

14:50 20.05.2021 По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, из-за увеличения сбросов воды, в ближайшие сутки на реке Обь в Новосибирске ожидается подъём уровня воды. При достижении опасной отметки в 360 см, возможны подтопления отдельных садовых участков в черте города, сообщило региональное управление МЧС РФ. Читайте подробнее: МЧС предупредило о возможном подтоплении садовых участков в Новосибирске

15:04 20.05.2021 Град, ливни и шквалистое усиление ветра ожидаются в течение двух часов в некоторых районах Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. По области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Читайте подробнее: В Самарской области ожидаются град, гроза и шквалистое усиление ветра

15:23 20.05.2021 В Республике Алтай в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реках, р. Катунь и р. Чемалка.

16:00 20.05.2021 В Екатеринбурге не заметили роста числа тепловых ударов у горожан в период аномальной жары. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. Специалист сослался на информацию городской службы скорой помощи. Согласно её данным, всего за период с 10 по 17 мая 2021 года было зафиксировано пять вызовов с диагнозами «тепловой и солнечный удар». «Два человека госпитализированы в приемные отделения из общественных мест, трое отказались от госпитализации», — сказал Шестаков. Тяжёлых случаев не оказалось. Об этом: Жители Екатеринбурга достойно пережили аномальную жару

16:58 20.05.2021 Жителей и гостей Санкт-Петербурга вновь, уже третьи сутки подряд, предупреждают об опасном ухудшении погоды. Вечером в четверг, 20 мая, в городе на Неве ожидаются грозы, ливни, град и кратковременное усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте подробнее: Петербуржцев вновь предупредили о вечернем ухудшении погоды

17:36 20.05.2021 По обращению главы Республики Хакасия военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа окажут помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной подъёмом уровня воды в реке Абакан в Ташпытском районе Хакасии. Под угрозу подтопления подпадает 22 населенных пункта с населением около 4,5 тысячи человек. Как сообщили 20 мая в Минобороны, личный состав, специальная и военная техника железнодорожного соединения совершают марш протяженностью свыше 200 километров из Абакана в г. Абаза, в котором подтоплено более 30 частных жилых домов, около 60 приусадебных участков, два участка автодороги и один низководный мост. Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия будет задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники железнодорожного соединения ЦВО.

18:57 20.05.2021 Борьба с лесными пожарами в Ростовской области. 61.mchs.gov.ru

19:09 20.05.2021 С 21 по 26 мая в Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

19:13 20.05.2021 По данным Гидрометцентра России, 21 — 22 мая на реке Енисей в районе города Кызыл ожидается достижение опасной отметки в 590 см.

19:20 20.05.2021 Как отмечают специалисты Гидрометцентра России, жара почти уже покинула центр Европейской части страны, и температура здесь продолжит понижаться, хотя всё равно остаётся теплее обычной, но теперь всего на несколько градусов. Жара пока не сдаётся в отдельных районах Поволжья. В предстоящие выходные дни опять потеплеет. Температура воздуха ночью на западе европейской части повысится на 3−5°, днем преобладающая температура 18… 25°, на юге Центрального округа до 28°.

19:20 20.05.2021 Парк «Ходынское поле». Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

21:10 20.05.2021 В Архангельске зарегистрирован температурный рекорд — +32,2 градуса. Подробности в материале: В Архангельске побит температурный рекорд

04:32 21.05.2021 В пятницу, 21 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 21 мая в Красноярске ожидается до +14 °C

05:18 21.05.2021 В пятницу, 21 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 21 мая в Москве ожидается до +18 °C

06:44 21.05.2021 В Тюмени объявлено предостережение генеральному директору ООО «Сфера», которое должно обеспечивать защиту от пожаров для лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях региона. Об этом: Директору охраняющей тюменские заказники компании вынесено предостережение

07:02 21.05.2021 Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь жителям Хакасии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной подъёмом уровня воды в реке Абакан в Ташпытском районе. Об этом вечером 20 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ. Об этом: Ликвидировать последствия паводка в Хакасии помогут военнослужащие ЦВО

07:04 21.05.2021 На реке Уссури в Лазовском районе уровень воды достиг неблагоприятных значений 27.mchs.gov.ru

07:11 21.05.2021 Начальника ГУ МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна намереваются отправить в отставку из-за непрекращающихся природных пожаров в регионе. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на собственные источники. Читайте также: Начальнику тюменского МЧС угрожает отставка

07:13 21.05.2021 Режим ЧС регионального уровня объявлен в Хакасии из-за паводка. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии объявлен режим ЧС из-за паводка

07:13 21.05.2021 В Хакасии уровень воды в реке Абакан и малых реках вырос из-за обильных осадков с одновременным таянием снега в горах. Специалисты прогнозируют возможное дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки.

07:44 21.05.2021 По состоянию на утро 21 мая в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Подробности в материале: В Хакасии подтоплено более ста домов

07:49 21.05.2021 В Бурятии на утро 21 мая новых очагов возгорания в лесах не обнаружено — Республиканское агентство лесного хозяйства.

08:00 21.05.2021 По состоянию на 21 мая паводковая обстановка на территории Томской области остается стабильной — ГУ МЧС по региону.

08:16 21.05.2021 Паводковая ситуация в Туве продолжает осложняться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в столице Кызыле функционирует пункт временного размещения на базе гостевого дома «Енисей». Читайте подробнее: В Туве готовы 10 пунктов временного размещения для пострадавших от паводка

08:18 21.05.2021 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 107 лесных пожаров на общей площади 4410 га. Об этом 21 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана». Читайте также: В России за сутки ликвидировали 107 лесных пожаров

08:30 21.05.2021 По состоянию на утро 21 мая в Красноярском крае подтоплено 152 приусадебных участка, 50 жилых домов. Вода в них находится выше уровня пола на 5−10 см, сообщили в краевом главке МЧС. Также вода подошла к фундаментам 22 домов. Подробности в материале: В Красноярском крае подтоплено 50 жилых домов

08:32 21.05.2021 В Хабаровском крае наблюдается прохождение паводка по рекам Хор и Кия района им. Лазо. 27.mchs.gov.ru

08:43 21.05.2021 На территории Республики Алтай 21−23 мая ожидаются заморозки. В некоторых районах температура может опуститься до 5 градусов мороза. Подробности в материале: На Алтае ожидаются заморозки

08:49 21.05.2021 В Хабаровске с 21 мая ввели режим повышенной готовности в связи с подъёмом уровня воды в реке Амур. Подробности в материале: В Хабаровске объявлен режим повышенной готовности из-за паводка

08:51 21.05.2021 В селе Балыкча в Улаганском районе Республики Алтай к вечеру 20 мая подтоплено 25 приусадебных участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, дожди прекратились, однако по высокогорью пошёл снег. Об этом: Вслед за паводком на Алтае пошёл снег

08:58 21.05.2021 В Окинском районе Бурятии открыли движение транспорта по региональной трассе Монды — Орлик, которая ранее была размыта талыми водами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, дорогу расширили и подняли до нормативного уровня. Подробности в материале: В Бурятии восстановили размытую талыми водами дорогу

09:05 21.05.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади 432 га. Об этом сообщили 21 мая в краевом минлесхозе.

09:09 21.05.2021 Губернатору Тюменской области Александру Моору из-за бедствия с природными пожарами в регионе телеграм-канал «Незыгарь» пророчит скорую отставку. Ситуация с природными пожарами настолько тяжёлая, что в область руководить ликвидацией бедствия приехал замруководителя МЧС России Александр Чуприян, отмечает телеграм-канал. «Российские леса горят каждый год. Но в этом году катастрофа в Тюменской области, на которую сейчас приходится более 90% всех возгораний в стране. Мало сомнений, что пожарный сезон не пересидит губернатор Александр Моор. Его провалы уже столь же очевидны, как и у Сергея Левченко в Иркутской области при наводнении в Тулуне», — рассуждает «Незыгарь». Читайте подробнее: Тюменскому губернатору из-за природных пожаров прочат отставку

09:29 21.05.2021 Тушение пожаров в Красноярском крае. 24.mchs.gov.ru

09:35 21.05.2021 В связи с паводковой ситуацией в Республике Хакасия введено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 21 мая сообщает пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: В Хакасии в связи с паводком ввели режим ЧС

09:39 21.05.2021 В Тюменской области взаимодействие между региональными органами власти и МЧС России для тушения природных пожаров налажено отлично. Об этом заявил первый заместитель руководителя МЧС РФ Александр Чуприян. На ликвидации природных пожаров в Тюменском районе сосредоточена большая группировка сил и средств лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», подразделений МЧС России и Минобороны, добровольных пожарных формирований, муниципальной пожарной охраны, арендаторов лесных участков, используется техника ДРСУ и сельхозтоваропроизводителей. На помощь тюменским пожарным прибыли отряды из Югры, Ямала, Забайкалья, Хакасии, Курганской и Свердловской областей, а также Пермского края. Читайте подробнее: Замглавы МЧС оценил взаимодействие тюменских властей со спасателями

09:50 21.05.2021 Власти столицы Тувы Кызыла обсудили возможность эвакуации жителей левобережных дач и Вавилинского затона в связи с паводком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего в предполагаемые зоны затопления попадает 225 человек. Подробности в материале: В зону возможного затопления попали более 200 жителей Кызыла

09:58 21.05.2021 По данным Гидромедцентра Татарии, малооблачный антициклон с аномально жаркой погодой постепенно сдает позиции. Погода в регионе в ближайшие дни будет формироваться под влиянием фронтальных разделов западных циклонов. Пройдут ливневые дожди с грозами, в отдельных районах возможны град и шквалистые усиления ветра, температурный фон немного понизится. Об этом: В Татарии аномальную жару сменят ливни

10:03 21.05.2021 На утро 21 мая в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на общей площади 355 га — в Абанском, Енисейском и Эвенкийском районах. Подробности в материале: В Красноярском крае горят леса в трёх районах

10:04 21.05.2021 Напомним, в Красноярском крае особый противопожарный режим действует во всех районах, за исключением Крайнего Севера.

10:25 21.05.2021 В Тюменской области на 21 мая ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 884,6 га и восемь ландшафтных пожаров на общей площади 226 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. К 21 мая дорожные службы региона обустроили 420 км минерализованных полос вблизи населённых пунктов. Читайте также: В Тюменской области более тысячи гектаров пройдено огнём за сутки

10:28 21.05.2021 С начала пожароопасного сезона на территории Новосибирска зарегистрировано 367 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора на общей площади 1 125 156,4 кв. м. Один человек получил травмы, сообщает 21 мая мэрия Новосибирска.

10:41 21.05.2021 Из-за паводка Главное управление МЧС России по Красноярскому краю переведено в режим ЧС. Подробности в материале: Красноярское МЧС переведено в режим ЧС из-за паводка

10:44 21.05.2021 ГУ МЧС России по Красноярскому краю: «В целом повышенный уровень на реках южных районов края сохранится до конца мая — первой декады июня».

10:44 21.05.2021 Рейды сотрудников МЧС Краснодарского края в преддверии пожароопасного сезона. 23.mchs.gov.ru

11:09 21.05.2021 Прокуратура организовала проверки в связи с осложнением паводковой ситуации в ряде районов Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в селе Сыстыг-Хем Тоджинского района подтоплены дома и ряд социальных объектов. Читайте подробнее: Прокуратура начала проверки из-за неготовности властей к паводку в Туве

11:16 21.05.2021 Жителям Омска напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Как сообщили 21 мая в мэрии, только в Центральном округе города с середины апреля произошло более 140 возгораний на открытых территориях. По данным окружной администрации, быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, которая наблюдалась в Омске в последнюю неделю.

11:17 21.05.2021 Напомним, с 27 апреля по 27 июня в Омской области установлен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

11:19 21.05.2021 В Ростовской области в целях сохранения донских лесов от пожаров продлили запрет на посещение зелёных зон. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 21 мая. Читайте также: В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов

11:27 21.05.2021 В Хакасии гребень паводка смещается ниже по течению реки Абакан, сообщили 21 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. По данным Хакасского гидрометцентра, в республике продолжается формирование паводка на реке Абакан и её притоках. 21−22 мая в районе города Абазы ожидается спад уровня воды на 0,5−1,0 м. В районе посёлка Райков высший уровень воды ожидается во второй половине сегодняшнего дня, он составит 900−940 см, далее ожидается спад уровня воды до 880−900 см на 08:00 часов 22 мая. В районе города Абакана высший уровень воды ожидается в 3−5 часов ночи 22 мая, он составит 460−500 см, затем также ожидается спад.

11:33 21.05.2021 В Тюменской области снижается число действующих пожаров. Об этом сообщил 21 мая директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. На 21 мая в области действует 17 природных пожаров на общей площади 21 337 га. Об этом: В связи с лесными пожарами в Тюменской области возбуждено 15 уголовных дел

11:34 21.05.2021 Прокуратура выявила нарушения при организации пунктов временного размещения для пострадавших от наводнения в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверки были начаты в связи с ухудшением паводковой обстановки. Подробности в материале: В пункте для пострадавших от паводка в Туве не оказалось коек

11:59 21.05.2021 В Приамурье на некоторых участках рек вода продолжает значительно прибывать, поднимаясь за сутки на 56 см. 23 мая на севере области пройдут сильные дожди, которые окажут существенное влияние на паводковую обстановку. Об этом: Сильные ливни осложнят паводковую ситуацию в Приамурье

12:20 21.05.2021 В результате увеличения сбросов воды в нижний бьеф водохранилища в пойменной местности Первомайского района Новосибирска подтоплено четыре дачных участка. По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, повышенные сбросы сохранятся до 24 мая. Контроль за гидрологической обстановкой осуществляется в круглосуточном режиме, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Читайте также: В Новосибирске из-за увеличения сбросов воды затопило четыре дачных участка

12:56 21.05.2021 За трое суток штормовой ветер скоростью до 20 м/с, сопровождавшийся ливнями и грозами, повалил в Петербурге более 350 деревьев, сообщили 21 мая в городском комитете по благоустройству. Читайте также: За три штормовых дня Петербург потерял более 350 деревьев

13:13 21.05.2021 В Югре с 21 мая в связи с природными пожарами введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление губернатора ХМАО НАтальи Комаровой опубликовано на сайте органов власти региона. В Югре утром 21 мая действовали пять лесных пожаров площадью 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств. Из них три пожара на площади 125 га локализовано, сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 32 лесных пожара общей площадью 485,97 га. Отметим, что Гидрометцентр ХМАО обещает жаркие выходные дни 22 и 23 мая с температурой атмосферного воздуха +25…+31 градус по Цельсию. Читайте также: В ХМАО из-за пожаров объявлен режим повышенной готовности

13:34 21.05.2021 В Саратовской области из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С 22 по 25 мая в Левобережье и в Хвалынском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). Подробности в материале: В Саратовской области ожидается 40-градусная жара

13:53 21.05.2021 В Чувашии жара спадёт, но при этом сохранится тёплая погода. Жара вернётся в конце месяца. Читайте подробнее: На Чувашию надвигаются дожди

13:53 21.05.2021 Паводок. Тува 17.mchs.gov.ru

13:59 21.05.2021 В Хакасии, по данным на 14:00 (местное время), уровень реки Абакан в районе Абазы составляет 505 см, отмечается устойчивое снижение.

14:03 21.05.2021 В Новосибирске 23 мая ожидается повышение температуры воздуха, в дневные часы до +30 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. В мэрии города предупредили, что в связи с погодными условиями сохраняется высокая пожароопасность. Подробности в материале: Новосибирцам пообещали в выходные дни потепление сразу до +30°С

14:34 21.05.2021 В Таштыпском районе Хакасии освободились от воды населённые пункты Харачул и Малые Арбаты. В настоящее время подтопленных участков и жилых домов в районе нет, заверили в республиканском правительстве.

15:38 21.05.2021 Паводок в Хакасии. 19.mchs.gov.ru.

15:58 21.05.2021 В Саратовской области в период с 17 по 20 мая произошел один лесной пожар на площади 16 гектаров. Низовое возгорание зафиксировали в Духовницком районе. Всего в указанный период в регионе зарегистрировано 37 термоточек на площади 340 гектаров. Читайте также: В Саратовской области потушили лесной пожар

16:34 21.05.2021 В Архангельской области за последние сутки зарегистрировали пять лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно потушить. Подробности в материале: Пять лесных пожаров зарегистрировали в Архангельской области за сутки

17:26 21.05.2021 В Нижнем Новгороде и других городах региона установлен IV класс пожароопасности, специалисты прогнозируют рост числа очагов и площадей лесных пожаров. Подробности в материале: Запрет на посещение лесов ввели в Нижегородской области

18:05 21.05.2021 В Тюменскую область 21 мая для координации деятельности по тушению лесных пожаров прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов. Читайте подробнее: Замглавы Рослесхоза оценил борьбу с тюменскими природными пожарами

19:09 21.05.2021 Паводок в Туве. 17.mchs.gov.ru

21:53 21.05.2021 Парк «Зарядье». Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

22:49 21.05.2021 Мороженое на Никольской улице. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

23:17 21.05.2021 Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на субботу, 22 мая, из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России. Подробности в материале: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

02:18 22.05.2021 В субботу, 22 мая, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +13…+15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 22 мая в Красноярске ожидается до +15 °C

04:55 22.05.2021 В субботу, 22 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 22 мая в Москве ожидается до +22 °C

10:32 22.05.2021 Гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в области объявлен желтый уровень погодной опасности. В ближайшее время в некоторых районах области ожидаются гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Днем 22 мая с Самарской области воздух может прогреться до 33 °C. Об этом: В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер

12:30 22.05.2021 В Тюменской области обеспечена остановка огня на 90% площади лесных пожаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». За прошедшие сутки к 22 мая в Ярковском районе Тюменской области парашютисты-десантники федеральной и региональной Авиалесоохраны, работники наземных лесных служб остановили распространение огня крупного лесного пожара площадью 11 тыс га. Благодаря победе над «ярковским очагом» площадь локализации действующих в Тюменской области лесных пожаров достигла 90%, отмечают в ведомстве. Читайте также: В Тюменской области локализирован огонь на 90% площади лесных пожаров

13:24 22.05.2021 Усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха может подняться до 35 °C. Читайте также: В Башкирии ожидается шквалистый ветер

15:22 22.05.2021 В Тюменской области 22 мая площадь лесных пожаров сократилась с 19,2 тыс га до 2,7 тыс га — более чем в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». "Основным способом тушения данных пожаров стал встречный контролируемый отжиг горючих лесных материалов навстречу огню лесных пожаров», — уточняют в пресс-службе ведомства. Читайте также: В Тюменской области площадь лесных пожаров сократилась в семь раз

15:24 22.05.2021 Лесные пожары в Тюменской области «подпалили» имидж губернатора Тюменской области Александра Моора как главы одного из самых успешных регионов в России. «Чёрную метку» выдала Генпрокуратура РФ заместителю тюменского губернатора Ларисе Теплоуховой. Скорую отставку прочат и начальнику Тюменского управления МЧС Артуру Хачатряну, который занимает должность пятый месяц. А рядовой сотрудник Авиалесоохраны рассказывает о системных проблемах ведомства — нехватке компетентных кадров, низкой зарплате и общей бестолковости. Подробности:Катастрофа в Тюменской области — виноватыми будут опять не те стрелочники?

20:41 22.05.2021 В Кургане огнеборцы отстояли от огня садовое товарищество «Надежда» и газозаправочную станцию. Читайте также: В Курганской области пожарные отстояли от огня газозаправочную станцию Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области.

21:20 22.05.2021 В Кургане установлены лица, причастные к пожару в посёлке Северный, в результате которого сгорели десять жилых домов и надворных построек. Ими оказались четверо малолетних детей. Подробности в материале: В Кургане из-за детской шалости сгорели десять домов и построек

06:42 23.05.2021 В ямальском городе Ноябрьске задержан подозреваемый в поджогах пяти расселённых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. Подробности в материале: На Ямале задержан подозреваемый в поджоге пяти домов

08:08 23.05.2021 В Тюменской области 22 мая проинструктировали о противопожарной безопасности четыре тысячи человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По результатам первого выходного дня патрули пресекли 11 нарушений особого противопожарного режима в населённых пунктах и 164 нарушения запрета на посещение лесов. В итоге составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 15 штрафов на общую сумму 247 тыс. рублей. Об этом: Тюменцы продолжают нарушать запрет на посещение лесов

08:48 23.05.2021 В Тюменской области за сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 16 511,56 га и 17 ландшафтных на площади 141 га. Об этом: В Тюменской области за сутки ликвидирован 21 природный пожар

20:33 23.05.2021 В Югре на 23 мая на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 га. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Площадь, пройденная огнём, с 21 мая увеличилась в семь раз. Наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе. Причина пожаров — грозовые разряды. Подробности в материале: В Югре за два дня площадь лесных пожаров увеличилась в семь раз

02:49 24.05.2021 На востоке европейской части России дневные значения температур превысят климатическую норму на 8—12, а кое-где и на 13 градусов, аномально жаркая погода сохранится в течение ближайших пяти дней. Читайте подробнее: Метеорологи пообещали «несусветную жару» на востоке Европейской России

06:24 24.05.2021 Всего с начала года в Приморье на землях лесного фонда зарегистрировано 287 пожаров на площади 28 152 га. Ликвидированы в первые сутки 95%. На землях иных категорий зарегистрировано — 224 пожара на площади 22 316 га, на землях в Хасанском районе — 12 пожаров (4315 га), Минобороны — 31 лесной пожар (4750 га). Об этом: В Приморье поймали и наказали выжигателей сухой травы

06:28 24.05.2021 Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Читайте подробнее: Дожди и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае

07:21 24.05.2021 По состоянию на утро 24 мая в Хакасии остаются подтопленными 468 приусадебных участков, 156 домов, 20 дачных участков. Подробности в материале: В Хакасии остаются подтопленными более 150 домов

08:15 24.05.2021 Паводковая ситуация на территории Тувы в целом стабилизируется, уровень воды идёт на спад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской службе гражданской обороны и ЧС, человеческих жертв удалось избежать, как и большого материального ущерба. Читайте подробнее: В Туве из-за паводка эвакуировали 35 человек

08:25 24.05.2021 В Тоджинском районе Тувы из-за резкого подъёма уровня воды в реке Большой Енисей 20 мая сорвало паром с машиной и людьми. По словам главы региона Владислава Ховалыга, происшествие обошлось без жертв — двоих эвакуировали спасатели, ещё двое выплыли самостоятельно Подробности в материале: В Туве на Большом Енисее сорвало паром с людьми и машиной

08:30 24.05.2021 Забайкальские муниципалитеты получили 62,3 миллиона рублей дотаций на ремонт крыш после последствий шквалистого ветра. Как сообщил 24 мая первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, больше всего средств получили Агинский, Забайкальский и Ононский районы (порядка 45 миллионов рублей). Читайте подробнее: Районам Забайкалья компенсировали ущерб от урагана

08:41 24.05.2021 Глава Тувы Владислав Ховалыг обследовал проблемные места, выявившиеся с осложнением паводковой ситуации и выходом рек из берегов. По его словам, они появились не сегодня, «меры надо было принимать раньше». Подробности в материале: Глава Тувы о паводковой ситуации: «Меры надо было принимать раньше»

08:42 24.05.2021 По состоянию на утро 24 мая в Красноярском крае действует шесть лесных пожаров на общей площади 163 га. Об этом: Леса полыхают в четырёх районах Красноярского края

08:58 24.05.2021 В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению лесного пожара на территории Кяхтинского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Об этом: В Бурятии ликвидировали один лесной пожар

09:08 24.05.2021 Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 23 мая в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что очередной температурный рекорд был зафиксирован на станции Уфа-Дема. Здесь воздух прогрелся до +32°С, в то время как в 1967 году столбик термометра здесь в этот день поднимался до +31,5°С. Об этом: В Башкирии зафиксирован температурный рекорд

09:31 24.05.2021 Власти Забайкалья в рамках нацпроекта «Экология» направили 136 миллионов рублей на мероприятия по сохранению лесов с начала 2021 года. Кроме приобретения техники, закупается также противопожарное оборудование, пояснила глава регионального минфина Вера Антропова. Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия. Читайте подробнее: Нацпроект поможет Забайкалью закупить новую пожарную технику

09:32 24.05.2021 Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МСЧ по региону. Сообщается, что в связи с этим по области объявлен желтый уровень опасности. Об этом: В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер

09:38 24.05.2021 На реках Большой Енисей, Малый Енисей и их протоках 25−27 мая ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Подробности в материале: В Туве ожидают новую волну весеннего половодья

09:41 24.05.2021 С 24 по 26 мая 2021 года в Свердловской области будет держаться аномальная жара. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре. По данным синоптиков, 24 мая в регионе местами потеплеет до + 36 градусов по Цельсию. 25 мая ожидается до 33 градусов тепла, а 26 мая будет снижение до + 26 градусов. Температура в среднем поднимется на семь градусов выше климатической нормы, а местами ещё выше, уточнили в ведомстве. Об этом: В Свердловской области предупредили об аномальной жаре

10:11 24.05.2021 С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло уже 74 пожара на общей площади 1397,2 га. Такие данные 24 мая приводит пресс-служба областного правительства. За минувшие сутки, 23 мая, в Приангарье были потушены два очага. Оба находились в Нижнеилимском районе. Их общая площадь составила 0,3 га, не покрытых лесом. Помимо этого, в локализованное состоянии на утро 24 мая перешло четыре пожара. Читайте подробнее: В Приангарье с начала сезона спалили уже более 1,3 тысячи га леса

10:21 24.05.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 25−26 мая. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни в северных, верхнеленских районах и в западных районах ожидаются заморозки 0… — 5 °C. Читайте также: В Приангарье идут дожди и заморозки

10:29 24.05.2021 В Хабаровском крае отложили начало речной навигации по скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре» — в акватории бухты морского порта Николаевска-на-Амуре у мыса Кошка скопились большие пласты льда. Читайте подробнее: В Хабаровском крае впервые отложили начало навигации из-за ледохода

10:31 24.05.2021 Алтайские спасатели 24 мая предупредили о возможном подъеме уровня воды реки Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань. Как передает региональное ГУ МЧС РФ, там возможно кратковременное достижение опасной отметки (опасная отметка 580 см). Тем не менее на данный момент на территории Алтайского края подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Подробности в материале: В Алтайском крае обострилась паводковая обстановка

10:39 24.05.2021 Посевы рапса остановили в Башкирии из-за сухости почвы, которая вызвана аномальной жарой в регионе. Об этом 24 мая сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве. Он отметил, что из почвы ушла влага, а дожди в республике ожидаются на следующей неделе. Читайте также: В Башкирии сообщили о потере части урожая из-за аномальной жары

10:56 24.05.2021 Пожарный тушит природный пожар. Источник: 86.mchs.gov.ru

11:39 24.05.2021 В Ульяновской области последние сутки обошлись без лесных пожаров, но при этом зарегистрированы очередные травяные пожары. Читайте также: В Ульяновской области произошло ещё два травяных пожара

11:48 24.05.2021 В Тюменской области существенно увеличилось число природных пожаров. За сутки на 23 мая в регионе произошло 11 лесных пожаров на общей площади 118 га и девять ландшафтных на общей площади 58,2 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На текущий момент в регионе зафиксировано 26 лесных пожаров и два ландшафтных. Читайте подробнее: В Тюменской области вновь растёт число природных пожаров

12:08 24.05.2021 Паводок в Хакасии. Источник: 19.mchs.gov.ru.

12:09 24.05.2021 На борьбу с лесными пожарами в России будет направлено 3 млрд рублей, сообщил 24 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «В ряде регионов сейчас сложная обстановка», — сказал он. Читайте подробнее: Правительство РФ направит 3 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

12:40 24.05.2021 В Татарии объявлено штормовое предупреждение. В республике 24 мая ожидается сильная жара, до +34 градусов, сообщает Гидрометцентр по РТ. В период с 25 по 31 мая на территории восточных районов республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Подробности в материале: В Татарию возвращается аномальная жара

12:43 24.05.2021 В пяти регионах России наблюдается острая ситуация с лесными пожарами, сообщила 24 мая вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве. «Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах РФ. Это Тюменская, Курганская, Омская, Свердловская и Новосибирская области», — сказала она. Читайте также: Абрамченко рассказала об острой ситуации с лесными пожарами

12:44 24.05.2021 В ночь на 25 мая на территории Тувы ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град, в горах возможен мокрый снег. Читайте также: Ливни, мокрый снег и штормовой ветер: непогода не уходит из Тувы

12:46 24.05.2021 Аномальную жару в Чувашии, когда температура превышала +35 градусов, сменит комфортная погода. Читайте подробнее: В Чувашии похолодает, ожидаются заморозки

13:05 24.05.2021 В Тюмени загорелся строительный мусор на площади 300 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Горит мусор на ул. Гилевской, 5а. Пожар локализован. Сообщение о возгорании поступило в 12:45 (10:45 мск). Читайте также: В Тюмени из-за пожара перекрыто движение

14:18 24.05.2021 В Томской области и Томске днём 25 мая ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. Читайте подробнее: Дожди и грозы ожидаются в Томской области

14:54 24.05.2021 Пожарная опасность по условиям погоды. Источник: aviales.ru

15:02 24.05.2021 140 га леса горит в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что огонь бушует в Тирлянском лесничестве Белорецкого района на расстоянии примерно 7−10 км до природного парка «Иремель». Об этом: В Башкирии рядом с природным парком «Иремель» произошёл лесной пожар

15:50 24.05.2021 В Новосибирске с 25 по 27 мая ожидается повышение температуры воздуха, днём до +31°С, а также порывы ветра местами до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. «В связи с погодными условиями сохраняется высокая пожароопасность. Это может привести к возникновению очагов природных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора; нарушениям в работе систем электроснабжения, в функционировании систем жизнеобеспечения, к затруднению работы всех видов транспорта, возможной гибели людей на водных объектах», — предупредили в мэрии города. Об этом: В Новосибирске потеплеет до +31°С

15:56 24.05.2021 В Пензенской области с 25 по 28 мая в большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). Температура воздуха днем в этот период составит от +23 до +27 градусов, по ночам +9…+15, осадков не ожидается. Об этом: В Пензенской области возрастает риск возникновения лесных пожаров

16:00 24.05.2021 Сухая трава на площади 6 га загорелась в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что днем 24 мая спасатели г. Ишимбай получили информацию о возгорании сухой травы вдоль Индустриального шоссе. Читайте подробнее: В Башкирии произошел травяной пожар на площади 6 га

16:08 24.05.2021 Абсолютный максимум температуры воздуха установлен 23 мая в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что в этот день на 10 метеостанциях региона были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха. Подробности в материале: В Самарской области побит температурный рекорд 1967 года

16:21 24.05.2021 В Ставропольском крае градом уничтожены посевы на площади около 13 тыс. гектаров. От стихии, разлувшейся 22 мая, пострадали сельскохозяйственные культуры в восьми районах. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства Ставрополья, больше других пострадали Новоселицкий, Георгиевский и Андроповский районы. Они оказались в эпицентре градовой тучи, потеряв от двух до шести тысяч гектаров посевов, в том числе около десяти тысяч гектаров озимой пшеницы. Кроме полей, непогода ударила и по предприятиям животноводческих ферм, пострадали строения и сельхозтехника.

17:04 24.05.2021 В Московском регионе на рубеже мая и июня ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже нормы, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. «Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений». Читайте также: Синоптик предупредила москвичей о заморозках в июне

17:23 24.05.2021 Начало июня в Москве будет прохладным, тем не менее заморозков в столице не ожидается, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптики разошлись в прогнозах июньской погоды в Москве

18:06 24.05.2021 Поваленные деревья после сильного ветра в Санкт-Петербурге. gov.spb.ru.

18:13 24.05.2021 На территории Новосибирска в выходные дни зарегистрировано 66 пожаров, из них 32 случая — возгорание сухой травы и мусора (3540,5 кв. м). Такие цифры приводит департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города. Читайте также: За выходные дни в Новосибирске произошло более 30 травяных пожаров

18:34 24.05.2021 Ростовские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. О надвигающейся непогоде ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Об этом: В Ростове-на-Дону объявили экстренное предупреждение из-за ветра

20:07 24.05.2021 Пожарные. Тюменская область 72.mchs.gov.ru

22:01 24.05.2021 В Приморском крае 25 мая погода будет неустойчивой, в большинстве районов пройдут дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром. Днём воздух прогреется до +16 …+23 градусов.

22:52 24.05.2021 Паводок. Красноярский край 24.mchs.gov.ru

02:17 25.05.2021 Во вторник, 25 мая, в Красноярске будет облачно, временами дождь, температура воздуха +18…+20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 25 мая в Красноярске ожидается до +20 °C

05:14 25.05.2021 Во вторник, 25 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 25 мая в Москве ожидается до +23 °C

07:23 25.05.2021 Меры по предотвращению неблагоприятных последствий 30-градусной жары усилили в Омске. Об этом сообщили 25 мая в мэрии города. Читайте также: В Омске установилась 30-градусная жара

07:39 25.05.2021 В верховьях реки Абакан наблюдается повышение уровня воды. Как сообщили 25 мая в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, экстренные службы региона находятся в полной готовности. Подробности в материале: В Хакасии растёт уровень воды в верховьях реки Абакан