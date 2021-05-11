Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1766 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Алма-Ате — 430, Карагандинской области — 262, Нур-Султане — 249, Алма-Атинской области — 125. Общее число выявленных случаев достигло 346 497.

С 1 августа 2020 года зарегистрирован 53 571 случай пневмонии коронавирусного типа. С начала пандемии скончались 4785 пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. Пик пришелся на конец апреля, с начала мая отмечается стабилизация ситуации.

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