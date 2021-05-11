Нашвилл, США, , 08:16 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Мэтт Дюшейн. Ещё по шайбе забросили Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Таннер Жанно. Российский форвард Яков Тренин отдал одну результативную передачу.

«Нэшвилл» занял четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 64 очка. «Каролина» стала первой с 80 очками.

Читайте также: «Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ