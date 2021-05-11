Новосибирск, , 08:15 — REGNUM В Новосибирске, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами, с 7 по 10 мая зарегистрировано 80 случаев возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составила 25,8 га.

С начала пожароопасного сезона на территории города из-за поджога сухой травы и мусора зарегистрировано 353 пожара — на общей площади 92,4 га. Один человек получил травмы.

Напомним, с 28 апреля на территории города Новосибирска введен особый противопожарный режим. В период его действия категорически запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.