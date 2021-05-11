Чита, , 08:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 11 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 624, причём 260 из них обнаружили в майские праздники (с 1 по 10 мая 2021 года).

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Вместе с тем 41 151 пациент (+266 за последние 10 дней) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 826 человек (+3 за 10 дней).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 37 находится в тяжёлом состоянии (+11 за 10 дней), 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за 10 дней).

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