Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 11 мая стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, схватки будут проходить в физкультурно-спортивном комплексе города.

В первенстве принимают участие 130 спортсменок из 23 регионов страны, в том числе Бурятию — 23. Представительные делегации прибудут из Москвы, Дагестана и Санкт-Петербурга.

«Победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призеры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 7.5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию», — отметили в правительстве.

Соревновании будут проходить в присутствии зрителей. Стоимость билета за утреннюю программу составит 100 рублей, на финальную часть — 300 рублей.