Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В периоды образования смога окна квартиры или офиса лучше держать закрытыми ночью и утром. Такую рекомендацию даёт главное управление МЧС России по Свердловской области.

Также важно завешивать открытые форточки или окна мокрой марлей или любым иным тонким полотном. Кроме того, необходимо употреблять больше фруктов, овощей и воды, избегать употребления алкоголя, воздержаться от долгих прогулок и т.д.

Также ведомство рекомендует чаще проводить влажную уборку и разными способами увлажнять воздух в помещении. Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Урала 9 и 10 мая возник смог. В МЧС объяснили его появление природными пожарами.