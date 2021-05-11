Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Резкий рост цен на топливо прогнозируют аналитики в связи с кибератаками на системы крупнейшей в США трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом 11 мая сообщаетBloomberg .

Неизвестным хакерам удалось временно приостановить работу компании Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который блокирует часть информации в системе и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не заплатит вымогателям выкуп за разблокировку. Из-за кибератаки ряд штатов оказались на грани топливного кризиса. Аналитики ожидают резкого роста цен на топливо в связи с создавшимся его дефицитом.

Спецслужбы продолжают расследование с целью установить «авторов» кибератаки. В свою очередь, ряд СМИ в США уже назначил виновными в блокировке данных российских хакеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что старший директор по кибербезопасности Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме покинул свою должность и перешёл на работу в Пентагон.

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