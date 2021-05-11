Париж, , 08:14 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 3292 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 780 379.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 293 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 106 713.

В то же время, на данный момент в стране вакцинацию от нового заболевания прошел 17 829 181 человек.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено 9128 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.