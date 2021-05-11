Сеул, , 08:13 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Согласно опубликованным данным, 483 случая заражения локальные, ещё 28 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 128 283.

Известно, что в настоящее время представители органов здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего роста заболеваемости на фоне распространения новых штаммов вируса.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1879. 10 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 873 человека. Число выздоровевших увеличилось до 118 717.