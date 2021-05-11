Москва, , 08:13 — REGNUM Три ошибки автовладельцев, которые могут привести к поломке мотора машины в летнее время, назвал эксперт портала «Автовзгляд» Алексей Рузанов.

В первую очередь эксперт советует не пропускать техническое обслуживание перед летним сезоном. Лучше всего, по словам эксперта, заменить моторное масло на более вязкое, проверить наличие и состояние охлаждающей жидкости и промыть радиаторы. В случае, если водитель не заменит антифриз после 50−60 тыс. км пробега, то это может привести к возможному заклиниванию помпы, обрыву ремня газораспределительного механизма, закупориванию каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями.

Во-вторых мотор в летнее время лучше прогревать на протяжении одной или двух минут перед поездкой. Как отметил технический директор компании Fit ServiceРузанов, если не прогревать двигатель, то можно приблизить срок капитального ремонта агрегата. Дело в том, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения, а гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, зависимые от давления масла, могут функционировать корректно только при рабочей температуре.

В летнее время существует опасность перегрева мотора в случае, если не следить за его температурой. Иначе это может обернуться расплавленными поршнями, трещинами на головке блока цилиндров, провернутыми вкладышами или сломанным коленвалом. Этого можно избежать, если вовремя заметить, что показатели температуры превысили 80−90 градусов Цельсия. Эксперт советует при это заглушить двигатель и открыть капот. После 10−15 минут простоя, когда упадет давление в системе охлаждения, можно долить охлаждающую жидкость и вновь завести автомобиль. В крайнем случае можно вызвать эвакуатор.

Ранее автоэксперты опровергли миф о том, что грязь может защитить лакокрасочное покрытие машины от реагентов и щебня. По словам экспертов, при соприкосновении такой грязи с кузовом автомобиля могут начаться процессы, негативно воздействующие на кузов.

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