Иркутск, , 08:10 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2434 человек, причём 77 из них погибли только за праздничные дни (с 1 по 10 мая 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 11 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 686 человек (+1226 за праздничные дни). Госпитализированы 1177 пациентов (+17 за последние 10 дней).

Выздоровели 65 567 пациентов (+1031 за последние 10 дней). Ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за майские праздники).

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