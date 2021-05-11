Кемерово, , 08:09 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 11 мая, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 61 случай.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — десять, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Юрга — три, Осинники — три, Белово — два, Калтан — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Березовский — один, Прокопьевск — один, Гурьевский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 59 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 858 случаев заражения коронавирусом, 34 549 человек выздоровели, 685 пациентов скончались.