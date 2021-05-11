Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Чувашии по итогам первого квартала естественная убыль населения зарегистрирована во всех районах и городах республики, в то время как ранее стабильный прирост показывали, в частности, Чебоксары и Чебоксарский район. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

В Чувашии в январе — марте 2021 года родились 2642 ребёнка, при этом умерли 4800 жителей, в результате численность населения сократилась на 2158 человек. В том числе сельчан стало меньше на 1363 человека, горожан — на 795.

Ни в одном из районов и городов Чувашии в первом квартале не зарегистрирован прирост населения, во всех муниципалитетах отмечена убыль населения.

В целом убыль населения в республике в расчёте на 1 тыс. человек составила 7,2. Наибольшая убыль зарегистрирована в Шумерлинском районе (-25,8). В группе аутсайдеров также Порецкий район (-25,3), Красночетайский район (-25) и Алатырский район (-23,5).

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Минимальная убыль населения отмечена в Чебоксарах (-1,7), Чебоксарском районе (-5) и Новочебоксарске (-5,1). Отметим, что ранее в Чебоксарах и Чебоксарском районе регулярно регистрировался прирост населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в первом квартале рождаемость сократилась на 0,6%, а смертность выросла на 24,4%.

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