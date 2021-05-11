Самара, , 08:09 — REGNUM Пожар на сухогрузном теплоходе ликвидировали в Самарской области. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что вечером 10 мая спасатели Красноглинского района г. Самары получили сведения о том, что на реке Волге горят жилые помещения на теплоходе.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь прошелся по площади 50 кв. метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Получили травмы три человека.

Отмечается, что с огнем боролись 109 специалистов на 30 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на станции техобслуживания сгорели семь автомобилей.