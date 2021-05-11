Хабаровск, , 08:15 — REGNUM В Хабаровском крае начался промывочный сезон на участках россыпного золота — три предприятия уже намыли более 150 кг драгметалла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Ещё 20 золотодобывающих предприятий планируют открыть сезон с середины мая и до начала июня. Всего в 2021 году компании рассчитывают добыть 25,1 тонны золота.

Хабаровский край пять лет подряд бьёт исторические рекорды по добыче золота. Даже в пандемичный год горняки не снизили темпы и в итоге добыли 24,5 тонны золота. Налоговые платежи в региональный бюджет составили 9,9 млрд рублей.

На долю золотодобывающих предприятий региона приходится около 11% налоговых доходов регионального бюджета. Отрасль обеспечивает занятость более 9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турочакском районе Республики Алтай состоялись публичные слушания по вопросу добычи золота на месторождении «Брекчия», расположенном поблизости от «жемчужины Алтая» — Телецкого озера. Большинство участников проект не поддержали.