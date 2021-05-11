Пекин, , 08:08 — REGNUM Народный банк Китая (Центробанк страны) 11 мая укрепил курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за американский доллар. Данные об этом 11 мая обнародованы на официальном сайте регулятора.

При этом данное значение является максимальным с июня 2018 года. В то же время, укрепление курса национальной валюты КНР происходит третий рабочий день подряд и, как указывает финансовое издание «Сина цайцзин» со ссылкой на китайских экспертов, это вызвано ослаблением индекса доллара США.

Кроме того, в материале издания добавляется, что на мировую экономику все еще оказывает влияние пандемия коронавируса и международный рынок финансов продолжает сталкиваться с неопределенностью. Отмечается, что, несмотря на это, китайская экономика демонстрирует рост и качественное развитие.

Также прогнозируется, что курс юаня в мае будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за американский доллар.

Отметим, в минувшем году на фоне пандемии коронавирусной инфекции курс юаня по отношению к доллару США снизался в течение нескольких месяцев, однако затем снова начал укрепляться.