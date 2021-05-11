Туруханский район, Красноярский край, 11 мая, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В селе Ворогово Туруханского района Красноярского края с 10 мая осложнилась паводковая ситуация.

Mchs.ru Село Ворогово Туруханского района Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в краевой прокуратуре, в селе введён режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация населения.

По состоянию на утро 11 мая уровень воды превысил критическую отметку. Подтопило подвальные помещения в четырёх жилых домах по улице Набережной.

Эвакуировано 68 человек. Они размещены в Вороговской районной больнице и у родственников. На расстоянии 1 км от места затопления организован палаточный городок с полевой кухней. Эвакуация проводится силами администрации Ворогово и спасательных служб. В село вылетели глава района, прокурор Туруханского района и другие. В сельсовете развёрнут оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в районе села Ворогово, где произошёл разлив Енисея.