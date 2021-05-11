Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, жертвами COVID-19 в регионе за весь период пандемии стали 867 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 452 (+28 за сутки). Выздоровели к настоящему времени 36 162 (+3) человек. В стационарах и на дому продолжают лечение 423 пациента.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек: занято — 286, свободно — 42 койки. Занятость коечного фонда составляет 87,2%», — отметили в штабе.