Барнаул, , 08:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба, за майские выходные (с 1 по 10 мая 2021 года), общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3048 человек, причём 75 из них добавили в сводку за майские праздники.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 130 человек, +123 за последние 10 дней) и ОРВИ (29 361 человек, +503 за последние 10 дней).

Тяжелобольных насчитывается 171 (-37 за последние 10 дней), из них 73 (-7 за последние 10 дней) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2486 детей (+37 за праздники).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 392 человек, +651 за праздничные дни) новый вирус победили 45 311 человек (+651 за праздничные дни).

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