Тюмень, , 08:02 — REGNUM В Тюмени местные жители судятся с региональным департаментом имущественных отношений, отстаивая право на землю, которой пользуются 50 лет. Об этом сообщает портал 72.ru.

Департамент подал иски к собственникам двух гектаров земли в районе двух небольших озёр на пересечении объездной дороги и Салаирского тракта, требуя аннулировать межевание участков и исключить данные об этих участках из баз данных Росреестра.

Отмечается, что по генплану Тюмени 2008 года территория спорных участков относилась к зоне заболоченных угодий, в 2012 году их перевели в зону озеленённых территорий, а в марте 2017-го — в зону городских лесов. Однако леса здесь, как поясняют владельцы, на их участках отродясь не было — росла только трава, которую они используют для заготовки сена.

По словам владельцев земли, их участки стали вдруг надобны властям. В исковом заявлении департамент имущественных отношений Тюменской области указал, что в свидетельстве на право собственности на землю, выданном в 1993 году, не содержится никаких элементов привязки к местности. И считают, что при межевании было допущено нарушение закона, которое привело к неверному определению местоположения земель. Поэтому, как считают чиновники, результаты межевания по землям недействительны, из Росреестра необходимо вычеркнуть информацию о них.

Тюменцы, которых сейчас пытаются лишить собственности на землю, полагают, что интерес представляют не их несчастные участки, а озёра рядом с ними. А слегка заболоченную местность в современных условиях можно отсыпать и поставить на нём базу отдыха, к примеру.