Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM В Свердловской области идёт прокурорская проверка на железнодорожном переезде. Авария произошла 10 мая, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В момент аварии переезд был закрыт для движения автотранспорта. В этот момент грузовик под управлением мужчины 1966 года рождения выехал на встречную полосу автодороги, врезался в заградительные барьеры, а затем пересёк железнодорожные пути и угодил в кювет.

Водитель грузовика был доставлен в больницу. Других пострадавших нет. На движении железнодорожного транспорта инцидент не сказался.