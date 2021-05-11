Уфа, , 08:01 — REGNUM Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло рано утром 10 мая в Зианчуринском районе. Автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 23-летнего мужчины, двигался по автотрассе Акдавлетово — Баишево. На 3 км этой дороги автомобиль выехал в кювет и наехал на дерево.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель и его 17-летний пассажир.

«Известно, что мужчина не имел права управления транспортным средством, к тому же автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Также молодой человек не имел полиса ОСАГО», — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадали два человека.