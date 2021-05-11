Санрайз, США, , 07:59 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Флориды» шайбы забросили защитник Маккензи Уигар и нападающие Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.

«Флорида» заняла второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 79 очков. «Тампа» стала третьей с 75 очками.

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