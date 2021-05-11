Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбурге на площадке областной библиотеки им. Н.К.Крупской представили большой поисковый проект «Письма на фронт». Участники мероприятия говорили о исторической ценности, опубликованных документов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Тираж издания всего 500 экземпляров. Но, по словам Храмова, увесистый фолиант — это лишь часть многолетней кропотливой работы оренбуржцев.

В 2007 году при раскопках на территории Ленинградской области поисковики нашли ящик с письмами, датированными 1943 годом. Почтовые треугольники были адресованы бойцам Красной Армии на фронт, а отправлены из разных уголков Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны они так и не попали по назначению. В 2018 году тщательно восстановленные, иногда собранные по клочкам, письма, десятилетия пролежавшие до того практически под открытым небом, были изданы активистами поискового отряда «Патриот» Надеждой Череповой и Николаем Журавлевым.

Впоследствии на средства гранта Росмолодежи и при поддержке «Бессмертного полка» и Союза театральных деятелей России, а также при участии волонтеров письма были начитаны актерами оренбургских театров, а в поиски авторов писем и родных и близких адресатов включились десятки людей.

«Новое издание, дополненное новыми письмами, снабженное расшифровкой нечитаемой рукописи, изрядно попорченной водой и временем, переводом писем, написанных на разных языках народов СССР — вышло в Оренбургском книжном издательстве тиражом 500 экземпляров. Это 512 страниц с полноразмерным изображением писем и их текстами, которые даются с полным сохранением авторских орфографии и пунктуации», — сказал Игорь Храмов.

Он отметил, что выдающийся историк и славист, академик Европейской академии и профессор Женевского университета Жорж Нива заинтересовался изданием и попросил прислать ему экземпляр книги. «Судя по тем отрывкам, что я увидел у Вас на сайте, они и филологически очень интересны», — сказал он.

В скором времени бережно изданные в Оренбурге «Письма на фронт из лета 43-го» будут рассылаться родным и близким авторов оборванной войной переписки.