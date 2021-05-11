Бангкок, , 07:58 — REGNUM Трое сотрудников независимого издания Democratic Voice of Burma (DVB), которые бежали из Мьянмы, были задержаны в Таиланде, 11 мая говорится в заявлении Клуба иностранных корреспондентов этого королевства (FCCT).

Кроме того, были задержаны и двое их помощников. Всех пятерых обвиняют в незаконном въезде в Таиланд. В FCCT призвали освободить задержанных и предоставить им защиту, а также право на временное проживание в стране. В клубе отметили, что с момента военного переворота в Мьянме были задержаны более 70 журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая министры иностранных дел стран группы семи (G7) выступили с совместным заявлением, осуждающим военный переворот в Мьянме.

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