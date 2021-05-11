Иерусалим, , 07:58 — REGNUM В городе Ашкелон на юге Израиля в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа пострадали не менее шести жителей. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля утром 11 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«По югу Израиля продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых причинён ущерб жилому дому в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, что к настоящему времени в Восточном Иерусалиме в результате столкновений с израильской полицией пострадало не менее 612 палестинцев. Также продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа и ответные удары израильской авиации по объектам движения ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз потребовал от участников конфликта немедленно прекратить эскалацию насилия в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

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