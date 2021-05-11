Петропавловск-Камчатский, 11 мая 2021, 07:54 — REGNUM На Камчатке житель Елизово 9 мая пришёл в отделение полиции и устроил стрельбу из газобаллонного строительного пистолета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.
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Мужчина требовал вернуть ему потерянное имущество, а затем достал пистолет и выстрелил в сторону письменного стола.
Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила правонарушителя в психдиспансер. Известно, что ранее мужчина проходил в нём лечение.
СУ СКР по Камчатскому краю проводит процессуальную проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Югры Павел Шаповалов, обвиняемый в угоне пассажирского самолёта рейса Сургут — Москва, признан невменяемым. Экспертиза выявила у 41-летнего мужчины психическое расстройство.