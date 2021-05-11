Санкт-Петербург, , 07:58 — REGNUM Наступивший вторник, 11 мая, может стать самым тёплым днём весны 2021 года. До настоящего времени в нынешнем сезоне самым тёплым в Петербурге был День космонавтики, 12 апреля, когда воздух прогрелся до +20 градусов.

Дворцовая набережная Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 11 мая синоптическая ситуация в Петербурге определяется северо-западной периферией обширного антициклона, который разогнал нависавшие над Северной столицей облака.

«Солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать дальнейшему повышению температурного фона» — отметил специалист. По его прогнозу, температура воздуха в Петербурге составит +22…+24 градуса, по Ленинградской области +20…+25градуса. «С такими показателями сегодняшний день станет самым тёплым с начала весны», — резюмировал Леус.

Ветер в Петербурге будет дуть с юга со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, около восьми часов утра в городе уже выше +15 градусов.