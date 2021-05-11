Уфа, , 07:52 — REGNUM Смог от лесных пожаров дошел до Башкирии. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что во многих регионах Уральского федерального округа зафиксирован смог от лесных пожаров: огонь в лесах прошелся по площади свыше 150 тысяч гектаров.

Согласно данным МЧС по Башкирии, смог от лесных пожаров дошел до Башкирии. Спасатели получают сведения о задымлении в северо-восточной части Белорецкого района, в Абзелиловском районе и в деревне Махмутова Учалинского района.

Отмечается, что специалисты провели авиационную разведку по Белорецкому лесничеству. В результате возгораний и термических точек выявлено не было.

«Предположительно смог (дымка) образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров соседнего региона», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что причиной 99% случаев пожаров в Башкирии является человеческий фактор.