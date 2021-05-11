Чебоксары, , 07:48 — REGNUM В Чебоксарах в первом квартале численность населения сократилась на 222 человека. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — марте 2021 года в столице Чувашии родились 1256 детей, при этом умерли 1478 чебоксарцев. В результате за три месяца население города, где ранее численность жителей росла, сократилось на 222 жителя.

В расчёте на 1 тыс. населения рождаемость в Чебоксарах по итогам первого квартала составила 10,1 (в Чувашии — 8,9), смертность — 11,8 (в Чувашии — 16,1), убыль населения — 1,7 при республиканском показателе 7,2.

Напомним, в Чебоксарах насчитывается более 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — марте 2021 года в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость сократилась на 0,6%, а смертность выросла на 24,4%.

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