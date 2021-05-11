Казань, , 07:46 — REGNUM В арбитраж Татарии поступило два банкротных иска, адресованных производителям строительных материалов — ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций «Элеваторстрой» и ООО «Асфальтно-бетонный завод». Иски к производству пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к «Элеваторстрою» появились у ООО «Таткомплект». Иск был подан 7 мая 2021 года. Основанием заявлен долг в 7,733 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик был создан в декабре 2015 года для производства товарного бетона. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцами числятся ООО «Фирма «Монтажстрой» с долей 70% и ООО «Глобус». «Монтажстрой» принадлежит ООО «УК «Проимнвест» Светланы Зиганшиной. Компания «Глобус» — собственность Ильгиза Гилязетдинова.

Банкротный иск ко второй фирме — ООО «Асфальтно-бетонный завод» был подан управлением ФНС России по РТ 4 мая 2021 года. В качестве долга заявлена сумма — 2 397 720,08 рубля.

Компания-ответчик учреждена в сентябре 2001 года в Зеленодольске. Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки. Собственники — Сергей Ветохин с долей 60% и Александр Смирнов (директор).