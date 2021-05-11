Прага, , 07:44 — REGNUM Афганистан превратится в центр международного терроризма после того, как из республики выведут международный контингент под эгидой НАТО. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан 10 мая в ходе виртуального саммита «Бухарестской девятки», сообщается на сайте главы государства.

Земан полагает, что с момента вывода международных сил радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнет уничтожение законного правительства страны. Затем, по мнению чешского президента, радикалы получат контроль над всей территорией Афганистана.

Глава Чехии отметил, что считает вывод войск из республики неудачным решением. Он также подчеркнул, что в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появятся огромные возможности в виде доходов от продажи наркотиков, выращиваемых в Афганистане. Земан предупредил, что такая ситуация спровоцирует угрозу новых террористических актов, сравнимыми по масштабам с событиями 11 сентября 2001 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в двух районах Афганистана были подорваны два автобуса с мирными жителями. Погибли не менее 18 человек.

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