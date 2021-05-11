Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Ситуацию с дефицитом поставок топлива в разных частях юго-востока страны отслеживает администрация США, прорабатывая различные меры реагирования в связи с кибератакой на компанию Colonial Pipeline. Об этом 10 мая сообщила в распространённом заявлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как пояснила Псаки, администрация Белого дома продолжает мониторинг дефицита поставок топлива в ряде штатов на юго-востоке страны и оценивает их для более эффективного реагирования и минимизации последствий. Президент США Джозеф Байден дал указание федеральным ведомствам задействовать свои ресурсы для сокращения дефицита топлива там, где он может возникнуть. Кроме того, американский лидер лично отслеживает информацию о ситуации с трубопроводной компанией Colonial Pipeline.

Напомним, кибератака на системы компании Colonial Pipeline привела к временной приостановке работы этой крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов. По данным американских СМИ, преступники атаковали системы компании с помощью вируса-вымогателя, требующего выкуп за снятие блокировки с данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США считают виновными в кибератаке на компанию Colonial Pipeline не отдельно взятое государство, а преступную группировку.

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