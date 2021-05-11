Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 452. Об этом утром 11 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 982 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 867 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 286 больных. На амбулаторном лечении находятся 137 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 162 (+3) человека. Общее число больных COVID-19 в регионе увеличилось до 423 (+23) человек.

В реанимации остаются 47 пациентов в тяжёлом состоянии (25 — старше 65 лет). В том числе 24 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 87,2% — из 328 перепрофилированных коек занято 286.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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