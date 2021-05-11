Красноярск, , 07:41 — REGNUM В Красноярском крае в минувшие выходные (8−10 мая) ликвидировали 16 лесных пожаров в 13 районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

В тушении принимали участие 179 человек, применялось 34 единицы техники. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, а также в результате перехода огня с земель иных категорий.

По состоянию на утро 11 мая в регионе действует один лесной пожар на площади 1 га — в Тюхтетском районе. По данным минлесхоза, возгорание локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех районах Красноярского края, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим.

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