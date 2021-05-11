Якутск, , 07:43 — REGNUM Белый арктический медведь, который оккупировал посёлок Джебарики-Хая Томпонского района в Якутии, будет отловлен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в минэкологии республики.

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«Совместно со специалистами Росприроднадзора Якутии принимаются меры по отлову и транспортировке белого медведя в Якутск. Окончательное решение будет принято 11 мая на заседании республиканского КЧС», — пояснили в минэкологии.

В Томпонский район уже направлена оперативная группа для отлова и транспортировки белого медведя. Краснокнижного хищника намерены доставить в зоопарк «Орто дойду» Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая белый медведь зашёл в посёлок Джебарики-Хая и напугал местных жителей. Зверь съел еду из собачьих мисок, поспал во дворе жилого дома. Он проявляет агрессию.