Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В столице Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту крупного мошенничества. После общения с аферистами горожанка осталась без 2 млн рублей, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

В правоохранительные органы обратилась 40-летняя чебоксарка, рассказав, что её привлекло в интернете объявление об услугах инвестиционной платформы. Предварительно установлено, что после регистрации ей позвонил менеджер сайта и предложил помощь при использовании.

«По указанию телефонных собеседников она переводила деньги на различные счета. Через неделю чебоксарка забеспокоилась и решила вывести деньги, но попытки не увенчались успехом», — говорится в сообщении.

В результате женщина осталась без 2,175 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии сотрудница банка пострадала от своих же «коллег», лишившись 90 тыс. рублей. В полиции отмечают, что она поверила в оформлении на неё кредита и назвала реквизиты карты, чтобы «отменить» заявку.

Подробнее: Сотрудница банка в Чувашии лишилась денег после звонка лжебанкира