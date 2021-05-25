Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире в целом сейчас находится на плато, но его уровень неприемлемо высок, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Суточный прирост заболеваемости составляет менее одного процента, но по-прежнему измеряется сотнями тысяч новых случаев. Снижение темпов эпидемии отмечается во многих частях света, включая Северную и Южную Америку и Европу, в то же время в Юго-Восточной Азии количество заражений и смертность от COVID-19 нарастают. По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион. Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зарегистрировано в Юго-Восточной Азии, здесь же зарегистрирован наибольший прирост суточного числа новых случаев. При этом в целом ряде регионов мира продолжается циркуляция новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся повышенной способностью к распространению и устойчивостью к лекарственным препаратам и вакцинам. Однако массовая вакцинация населения, как свидетельствует опыт наиболее успешных в этом процессе стран, остается единственной возможностью помешать новым волнам эпидемии. Все подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

08:13 11.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 510 носителей коронавируса

08:14 11.05.2021 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 3 тыс. новых носителей коронавируса

08:21 11.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 25,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:35 11.05.2021 39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили почти 40 носителей коронавируса за сутки

08:49 11.05.2021 В Казахстане за минувшие сутки выявили 1766 новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Алма-Ате. Читайте также: В Казахстане выявили 1766 новых носителей коронавируса

08:51 11.05.2021 Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 698 893 человека. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: Вакцину против коронавируса в Казахстане получили 1,7 млн человек

08:55 11.05.2021 Запрет на перемещение физических лиц, включая туристов, между Россией и Монголией продлён до 2 июня. Об этом в пресс-службе таможни Бурятии сообщили 11 мая журналистам. Ограничение продлено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оно не распространяется на водителей грузовиков. Об этом: Монголия продлила запрет на перемещение граждан через границу с РФ

09:14 11.05.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 6125 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:31 11.05.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 2208 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 2,2 тыс. носителей коронавируса

09:36 11.05.2021 С начала пандемии коронавируса по 29 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 25 986 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: Число сдавших тест на коронавирус в КНДР превысило 25 тыс. человек — ВОЗ

09:37 11.05.2021 В ходе 56 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

09:38 11.05.2021 Сотрудникам ООН следует привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, гле власти одобрили его применение. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 11 мая в интервью российским СМИ. «Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал Гуттереш в преддверии своего визита в Москву. Подробности в материале: ООН призвала свой персонал прививаться «Спутником V»

09:46 11.05.2021 Ампулы с вакциной от коронавируса «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

09:52 11.05.2021 Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал 10 мая на своей странице в Twitter, что в республике сделано уже более 14 миллионов прививок от COVID-19. Читайте подробнее: В Польше число сделанных прививок от COVID-19 достигло 14 миллионов

09:56 11.05.2021 В то время как более обеспеченные страны мира ведут активную прививочную кампанию от COVID-19, некоторые из стран мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Об этом 11 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью российским СМИ. Подробности в материале: Генсек ООН: «Вакцинный национализм — это большая ошибка»

09:56 11.05.2021 Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, могут начать выпускать на территории Азербайджана. Соответствующий диалог между Россией и Азербайджаном в настоящее время ведётся. Об этом 11 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: В Азербайджане могут начать производить «Спутник V»

09:57 11.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 8341 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,69 млн человек

10:11 11.05.2021 11 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 2032 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 22 человека. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили около 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:12 11.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 28 532 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1788 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 1800 носителей коронавируса

10:55 11.05.2021 По итогам апреля 2022 года на итальянском рынке были проданы 145 033 автомобиля, что в 34 раза больше по сравнению с 2020 годом. В Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) объясняют такой рост продаж низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки нового коронавируса в стране были закрыты автоцентры. Об этом: Продажи машин в Италии выросли в 34 раза

11:02 11.05.2021 Последняя партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставлена в Венгрию российской стороной по контракту между Российским фондом прямых инвестиций и венгерскими властями. Об этом 11 мая сообщили в посольстве России в Венгрии. Об этом: Последнюю партию «Спутника V» по январскому контракту доставили в Венгрию

11:28 11.05.2021 В Оренбургской области 274 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требования о прохождение теста на COVID-19 и внесении результатов на портале госуслуг, сообщает 11 мая Управление Роспотребнадзора по региону. Общая сумма штрафов составила 2,5 млн рублей. Читайте также: В Оренбуржье туристов оштрафовали на 2,5 млн рублей

11:39 11.05.2021 Контракт на поставку вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech на Украину увеличен в два раза. Об этом 11 мая заявил глава украинского минздрава Максим Степанов. Об этом: Украина вдвое увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer — Степанов

11:55 11.05.2021 Авиакомпании Южной Кореи намерены организовать дополнительные чартерные рейсы в Индию для эвакуации сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее анонсировали новые рейсы для эвакуации сограждан из Индии

11:58 11.05.2021 Европейский союз потребовал от британско-шведской компании AstraZeneca до конца июня поставить 120 млн доз вакцин от COVID-19, а также выполнить свои контрактные обязательства перед ЕС на поставку в общей сложности 300 млн доз данного препарата до конца сентября текущего года. Об этом 11 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката, представляющего интересы ЕС в суде. Об этом: ЕС потребовал от AstraZeneca выполнить контрактные обязательства — Reuters

11:59 11.05.2021 Вакцина AstraZeneca (CoviShield). (сс) USAID in Africa

12:10 11.05.2021 На фоне пандемии коронавируса объемы товарного экспорта в Швеции в 2020 году сократились на 6% по сравнению с годом ранее, что соответствует потере 93 миллиардов крон (€9,3 млрд). Отмечается, что пострадали 15 из 21 региона страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Экспорт товаров из Швеции за год сократился на 6%

12:13 11.05.2021 Согласно последним данным Стокгольмской торговой палаты, гостиничный бизнес в Швеции начинает восстанавливать свои потери в преддверии наступающего лета после провального 2020 года, омраченного пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Гостиничный бизнес в Швеции постепенно восстанавливает потери — SVT

12:18 11.05.2021 В различных районах и муниципалитетах мегаполисов Швеции существует большой разрыв в уровне дохода и степени получаемого дохода между привитыми от COVID-19 гражданами и теми, кто прививку делать отказался. Свою роль также играет страна происхождения жителей крупных городов. Об этом сообщила новостная служба Sverige Radio. Читайте подробнее: Уровни дохода и образования жителей Швеции влияют на темпы вакцинации — SR

12:28 11.05.2021 В Грузии в конце мая могут отменить комендантский час, введённый в рамках мер по профилактике пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге. Об этом: В Грузии комендантский час могут отметить в мае — минздрав

12:31 11.05.2021 Четвертая и заключительная фаза вакцинации от COVID-19 в Вестра-Гёталанде, расположенном на западном побережье Швеции, началась раньше, чем ожидалось. Причиной этому послужили высокие темпы вакцинации на предыдущих этапах. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В шведском Вестра-Гёталанде досрочно началась последняя фаза вакцинации

12:36 11.05.2021 Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», договорилось с сотрудничающими с ним партиями «Центристов» и «Либералов» о продлении на три месяца поддержки граждан, рабочие часы которых были временно сокращены вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции предложили продлить сроки стимулирования на рынке труда

12:48 11.05.2021 Число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, выросло до 4555, сообщает Kompas. Читайте также: Более 4500 граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом

12:49 11.05.2021 Женщина проходит тест на коронавирус перед посадкой в поезд. Джакарта. xinhuanet.com

13:30 11.05.2021 34% взрослого населения ЕС получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кирьякидес на VI Дельфийском экономическом форуме в Афинах 10 мая, передает AMNA. Читайте также: Треть взрослого населения стран ЕС привилась от COVID-19 — еврокомиссар

13:49 11.05.2021 Греция постепенно и осторожно возвращается к нормальной жизни на фоне быстрого расширения программы вакцинации, заявила президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, открывая 6-й Дельфийский экономический форум 10 мая. Об этом сообщает AMNA. Об этом: В Греции объявили о возвращении к нормальной жизни после пандемии

14:17 11.05.2021 Посольство Южной Кореи в США работает над тем, чтобы обеспечить до конца июня поставки необходимого количества вакцины от COVID-19. Читайте также: Южная Корея сотрудничает с США в вопросе поставок вакцины от COVID-19 — KBS

14:18 11.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 239 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 239 новых носителей коронавируса

14:24 11.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5021 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 247 человек

14:25 11.05.2021 Сегодня, 11 мая, в лене Вестманланд, расположенном в центральной части Швеции, началась четвертая и заключительная фаза вакцинации населения от COVID-19, которой будут охвачены все взрослые жители региона. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В шведском Вестманланде стартовала последняя фаза вакцинации от COVID-19

14:27 11.05.2021 Расходы на наем внештатных врачей и медсестер в Швеции продолжают расти. Так, в прошлом году регионам на привлечение новых кадров пришлось потратить 5,6 миллиарда крон (€560 млн) из-за острого кризиса системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: В Швеции потратили €560 млн на наем внештатных врачей и медсестер

14:30 11.05.2021 Специально сформированная группа экспертов в Норвегии изучила вопрос, следует ли включать две векторные вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и Janssen в норвежскую программу вакцинации. 10 мая эксперты пришли к выводу, что обе вакцины не должны предлагаться властями населению. Однако они могут и дальше использоваться на добровольной основе, но не в рамках официальной программы. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В Норвегии приняли решение по использованию вакцин AstraZeneca и Janssen

14:31 11.05.2021 После того, как 10 мая Норвегия отказалась включать вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca в национальной программу вакцинации, Швеции не придется возвращать ранее заимствованные 200 000 доз данного препарата. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter после интервью с координатором по вакцинам в Швеции Ричардом Бергстрёмом. Об этом: Швеция не намерена возвращать одолженные у Норвегии сотни тысяч доз вакцины

15:13 11.05.2021 Возраст применения вакцины AstraZeneca в Грузии снизили до 45 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния. Подробности в материале: В Грузии снизили возраст применения вакцины AstraZeneca до 45 лет

15:19 11.05.2021 Активисты объединения Global Justice Now приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже.

15:25 11.05.2021 Администрация президента США Джо Байдена готова отправить в КНДР вакцины от коронавируса и другую гуманитарную помощь, сообщает CNN со ссылкой на источники.

15:32 11.05.2021 В Берлине могут начать новый этап снятия ограничений уже к 19−20 мая, заявил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер.

15:34 11.05.2021 Граждане Монголии, переболевшие COVID в последние четыре месяца, а также те, у которых прошло 14 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса, смогут свободно передвигаться между городами. Подробности в материале: В Монголии вакцинированным и переболевшим разрешили поездки между районами

16:02 11.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 13 615 313 человек, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей, сообщает Antara. Подробности в материале: В Индонезии от коронавируса привили 13,6 млн человек

16:07 11.05.2021 На спаржевой ферме, принадлежащей Генриху Тирману, которая находится в Кирхдорфе (Нижняя Саксония, Германия), произошла вспышка заражений коронавирусом, в связи с чем её сотрудники были отправлены на карантин. Однако часть из них, прибывшая на работу из Польши, пожаловалась местным СМИ на условия содержания. Об этом передает немецкое издание Die Welt. Читайте также: Польские рабочие в Германии жалуются на условия карантина

16:32 11.05.2021 Транспортное средство для дезинфекции улиц. Индия. (сс) PJeganathan.

17:50 11.05.2021 В индийском штате Бихар из реки Ганг выловили свыше 70 человеческих тел, сообщил 11 мая журналистам министр водных ресурсов штата Санджай Кумар. По его словам, тела были сброшены в Ганг выше по течению на территории соседнего штата Уттар-Прадеш. Читайте также: Более 70 человеческих тел выловили из вод реки Ганг в Индии

18:01 11.05.2021 Власти Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса при помощи препаратов AstraZenecа, заявила 11 мая журналистам представитель минздрава страны Зузана Элиашова. По ее словам, такое решение было принято главой минздрава Словакии Владимиром Ленгварским после смерти от тромбоза 47-летней женщины, ранее привитой вакциной AstraZenecа. Читайте также: В Словакии заморозили применение вакцины от коронавируса AstraZenecа

18:39 11.05.2021 Средства в размере $1 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Индии и других нуждающихся странах будут предоставлены британско-шведской компанией AstraZeneca, 11 мая сообщается в официальном заявлении компании. Об этом: AstraZeneca предоставит Индии $250 тыс. на борьбу с коронавирусом

18:41 11.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 36 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

18:43 11.05.2021 Вопреки решению ВОЗ, которая 10 мая признала «индийский» штамм коронавируса «вызывающим беспокойство», в США данная разновидность коронавируса классифицируется как «вызывающая пристальное внимание». Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Читайте также: США не признали «индийский» штамм коронавируса «вызывающим беспокойство»

18:44 11.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 330 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 мая телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили почти 330 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

18:47 11.05.2021 Минздрав Филиппин 11 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на филиппинское ведомство. Читайте подробнее: «Индийский» штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах

18:48 11.05.2021 Еврокомиссия (ЕК) подала второй иск в суд на компанию AstraZeneca за нарушение поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз. Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на представителя ЕК Стефана Де Кеерсмакера. Читайте также: Евросоюз подал второй судебный иск против AstraZeneca

18:49 11.05.2021 Правительство канадской провинции Альберта решило не продолжать использовать вакцину AstraZeneca, сообщает 11 мая The Globe со ссылкой на местные органы здравоохранения. Читайте также: Канадская провинция Альберта отказалась от вакцины AstraZeneca

18:50 11.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 643 735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 912 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 643 тысячи новых случаев COVID-19

19:47 11.05.2021 Лаборатория в Эстонии. (сс) Jürgen Randma

20:20 11.05.2021 По данным на11 мая, в Италии умерли 123 282человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на251 (днем ранее — на 198). Число подтвержденных носителей выросло на6946(днем ранее — на5080). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859человек — на9811 меньше, чем днем ранее. Об этом: За сутки в Италии выявили менее 7000 случаев коронавируса

20:24 11.05.2021 Нет никакой опасности дефицита вакцин от коронавируса для регионов Италии, заявила министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.Работая совместно, национальные и региональные власти уже вышли на плановый показатель в полмиллиона прививок в день и теперь готовы этот план перевыполнять, добавила она. Об этом: Регионам Италии обещают, что вакцина от коронавируса не закончится

20:28 11.05.2021 Жители итальянского региона Лацио (Рим) в возрасте старше 40 лет с 17 мая уже могут записать к своему терапевту на прививку от коронавируса. Прививать граждан этого возраста с указанной даты будут вакцинами AstraZemeca и Johnson & Johnson. Граждане, которых эти условия не устраивают, будут вакцинированы позднее. Читайте подробнее: Жителям Рима предлагают привиться вакциной AstraZeneca или подождать

20:32 11.05.2021 В июне 2021 года Италия выйдет на показатель в миллион прививок от коронавируса в день, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. В начале 2021 года власти поставили задачу прививать 500 тысяч граждан в день. Выйти на такие показатели удалось лишь в конце апреля 2021 года. Подробности в материале: Власти Италии обещают прививать по миллиону человек в день

20:33 11.05.2021 В июне-июле 2021 года в Италии число носителей коронавируса, умирающих от его последствий, снизится до нуля, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Это произойдёт благодаря тому, что около половины населения страны уже будет вакцинировано, это резко снизит распространяемость вируса, пояснил Силери. Подробности в материале: Минздрав Италии обещает обнулить смертность от коронавируса

20:35 11.05.2021 Властям Италии следует отменить основные сохраняющиеся антикоронавирусные ограничения, с такой инициативой выступили представители правых партий страны. «Лига» (входит в правящую широкую коалицию) и «Братья Италии» (находятся в оппозиции) предлагают, в частности, отменить комендантский час, разрешить торговым центрам работать в выходные, разрешить посещение религиозных церемоний и спортивных мероприятий при условии соблюдения санитарных правил. Италии следует «открываться», чтобы ускорить восстановление экономики, сказано в заявлении правых. Читайте также: Правые Италии предлагают правительству отменить оставшиеся ограничения

21:04 11.05.2021 Греция подтвердила 3197 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 11 мая. Греция зафиксировала в сумме 367 076 случаев заражения с начала пандемии. Читайте подробнее: В Греции выявлены ещё 3197 носителей коронавируса

22:09 11.05.2021 Минздрав Испании и региональные власти страны договорились об использовании вакцины от COVID-19 компании Janssen для лиц младше 60 лет.

22:31 11.05.2021 Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт», сообщает Бахрейнское информагентство.

22:37 11.05.2021 Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник Лайт»

00:11 12.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 106 538 случаев заражения коронавирусом. 98 223 пациента уже здоровы. 2213 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6102 человека. Об этом: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса

00:20 12.05.2021 Задачи исследования таковы: — Измерение серопреобладания антител к коронавирусу по полам и возрастным группам с целью оценить накопленный иммунитет населения. — Оценка уровня присутствия асимтоматических, пара-симптоматических или субклинических случаев заражения по родам и возрастным группам. — Измерение доли населения с антителами к коронавируса в случайной выборке. Подробности в материале: ВОЗ запустила исследование распространения SARS CoV-2 в Косово

00:30 12.05.2021 За последние сутки в стране скончались 26 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 138 308 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 10 308 человек. Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 26 носителей коронавируса

00:38 12.05.2021 В Иране за прошедшие сутки выявили 18 133 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава. Читайте также: В Иране за сутки выявили свыше 18 тыс. носителей коронавируса

01:12 12.05.2021 Канада направила в Индию два самолета с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Канада отправила груз с медоборудованием в Индию для борьбы с COVID-19

01:40 12.05.2021 Использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для прививок среди беременных прекращено в Бразилии, 11 мая сообщило на своем сайте Национальное агентство по санитарному надзору в стране (Anvisa). Читайте подробнее: В Бразилии прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca среди беременных

01:51 12.05.2021 В Непале впервые с начала пандемии за одни сутки умерли более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Непале за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

02:02 12.05.2021 После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 10 322, из них абсолютное большинство — в Тиране. На стационарном лечении находятся 96 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц. Об этом: В Албании за сутки выявили 50 носителей коронавируса

02:42 12.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 25 976 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 25 тысяч носителей коронавируса

05:13 12.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 635 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 600 носителей коронавируса

05:20 12.05.2021 Контракт о закупке дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции подписало c фармкомпанией Pfizer правительство Бразилии, заявил бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога 11 мая в ходе выступления в парламенте страны. Об этом: Бразилия заказала у Pfizer еще 100 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

05:39 12.05.2021 Мицунори подчеркнул, что Косово будет пользоваться постоянной поддержкой Японии, в том числе в виде грантов на борьбу с пандемией COVID-19. Министр здравоохранения Косово поблагодарил Токио за поддержку и попросил о помощи для фонда медицинского страхования и информационной системы здравоохранения. Подробности в материале: Япония предложила Косово поддержку в борьбе с коронавирусом

05:39 12.05.2021 В Ульяновске у иностранных студентов, которые прилетели накануне из Дели, выявлен новый индийский штамм коронавируса. Всего в ковидный госпиталь госпитализированы 52 студента. Об этом: В Ульяновске у иностранных студентов выявлен индийский штамм коронавируса

05:39 12.05.2021 В Канаду с начала вакцинации населения от COVID-19 было доставлено уже почти 20 млн доз препаратов разных производителей. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо 11 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Об этом: Канада получила почти 20 млн доз вакцин от COVID-19

05:40 12.05.2021 За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 и умерших пациентов с COVID-19 снизилось на 4%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 12 мая. Читайте подробнее: ВОЗ заявила о снижении числа умерших от COVID-19 в мире на 4%

05:41 12.05.2021 Венесуэла рассчитывает в ближайшее время получить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом президент страны Николас Мадур заявил 11 мая в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Венесуэла рассчитывает получить вакцину «Спутник Лайт» в ближайшее время

05:41 12.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи глава внешней политики Евросоюза Боррель подчеркнул, что ни институты ЕС, ни страны-члены не поддерживают раздельное ведение переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз или откладывание переговоров для одной из двух стран. Читайте подробнее: Глава МИД ЕС: переговоры с Македонией и Албанией будут идти параллельно

06:56 12.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лишь 35% населения Северной Македонии в возрасте старше 70 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Подробности в материале: В Северной Македонии спрос на вакцинацию не покрыт даже вполовину

06:56 12.05.2021 Сообщается, что за последнюю неделю число заражений коронавирусом и смертей среди пациентов с COVID-19 в Северной Македонии сократилось более чем на треть. Подробности в материале: Правительство Северной Македонии вновь сократило комендантский час

06:57 12.05.2021 На территории Малайзии с 12 мая вступили в силу новые социальные ограничения, введённые из-за роста числа инфицированных новыми штаммами коронавируса из ЮАР и Индии. Наиболее строгая мера — режим ограничения на перемещение между городами, районами и штатами — вводится на срок до 7 июня. Об этом: В Малайзии из-за COVID-19 начался новый локдаун

07:10 12.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 33 локальных случая распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 33 местных случая заражения коронавирусом

07:18 12.05.2021 Медсестра в Джибути. (сс) USAFRICOM

07:29 12.05.2021 Чартерным рейсом из Индии вывезли 182 гражданина Южной Кореи в сеульский аэропорт Инчхон, сообщает пресс-служба южнокорейского МИД. Подробности в материале: Южная Корея начала эвакуацию сограждан из Индии из-за COVID-19

07:48 12.05.2021 Власти Тайваня могут значительно ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в ближайшие дни, заявил глава местного департамента здравоохранения Чэнь Шичжун в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: На Тайване не исключили ужесточения ограничений по COVID-19

07:52 12.05.2021 В Индии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 250 тысяч, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Подробности в материале: В Индии число жертв осложнений COVID-19 превысило 250 тысяч

08:03 12.05.2021 За прошедшие 24 часа во Франции было выявлено свыше 19,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили свыше 19,7 тыс. новых носителей коронавируса

08:06 12.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 72,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 72,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:10 12.05.2021 Власти Черногории 11 мая приняли решение отменить комендантский час, который действовал с полуночи до 5 утра, после того, как эпидемиологическая ситуация в этой стране продолжала улучшаться. Так был сделан шаг к полной отмене эпидемиологических мер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti. Подробности в материале: В Черногории отменили комендантский час из-за снижения числа заражений

08:10 12.05.2021 Члены Совета по вакцинации Грузии рассмотрят возможность того, чтобы начать поощрять жителей, которые пройдут полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в ходе брифинга. Читайте также: В Грузии могут начать поощрять за вакцинацию от COVID-19 — минздрав

08:11 12.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 25,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили почти 26 тыс. носителей коронавируса

08:12 12.05.2021 Международные полёты крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas возобновятся в декабре — на два месяца позже ранее запланированного срока. О переносе начала полётов из-за задержек в реализации в стране программы вакцинации от COVID-19 говорится в опубликованном 12 мая заявлении компании. Читайте также: Австралийский перевозчик отложил начало международных полётов до декабря

08:14 12.05.2021 За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 16,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 16 тыс. новых заразившихся коронавирусом

08:14 12.05.2021 Процесс вакцинации от COVID-19 в Молдавии нужно упростить и ускорить. Об этом, как передаёт телеканал TV8, 11 мая заявила президент республики Майя Санду на заседании с представителями с минздрава страны. Читайте также: Президент Молдавии призвала ускорить процесс вакцинации от COVID-19

08:14 12.05.2021 В Индии планируется провести на детях (в возрасте от двух до 18 лет) клинические испытания второй и третьей фазы вакцины от COVID-19 Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Об этом со ссылкой на источники 12 мая сообщает телеканал NDTV. Об этом: В Индии испытают вакцину Covaxin на детях

08:15 12.05.2021 11 мая глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази заявил, что война из-за вакцины от COVID-19 шокировала державы, которые утверждают, что являются защитниками прав человека в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Война из-за вакцины от COVID-19 шокирует мировые державы — Mehr

08:18 12.05.2021 Поэтапная отмена карантина, действующего в Бельгии более полугода из-за ситуации с коронавирусом, начнется с 9 июня. Об этом 11 мая сообщил на своем сайте совет по борьбе с пандемией при бельгийском правительстве. Читайте подробнее: В Бельгии объявили о планах по поэтапной отмене карантина

08:19 12.05.2021 За последние сутки на территории Германии было выявлено 14 909 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 14 тыс. носителей коронавируса

08:19 12.05.2021 11 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 75 568, причем 307 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 307 человек

08:23 12.05.2021 Президент США Джо Байден поддержал компании Uber и Lyft, которые предложили бесплатно развозить граждан США до центров вакцинации. Об этом 11 мая сообщает Associated Press. Об этом: Uber и Lyft помогут Байдену выполнить план по вакцинации населения

08:28 12.05.2021 Вашингтон готов предоставить КНДР гуманитарную помощь, включая вакцину от COVID-19. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена. Читайте также: США готовы предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19 — CNN

08:30 12.05.2021 В Молдавии в течение суток 11 мая выявили 151 случай заражения коронавирусом в ходе 2702 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 150 носителей коронавируса

08:42 12.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 4538 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 356 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением. Читайте также: За сутки на Украине выявили более 4,5 тыс. носителей коронавируса

08:49 12.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 6029 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 за сутки привили более 6 тыс. человек

08:54 12.05.2021 В Турции из-за коронавируса не состоится намеченный ранее на июнь этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Об этом телеканал S Sport, транслирующий в стране гонки формулы, сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: В Турции из-за пандемии отменили этап «Формулы-1»

08:56 12.05.2021 Власти Тайваня могут в ближайшем времени существенно ужесточить связанные с пандемией коронавируса ограничения на фоне угрозы наиболее серьезной с начала эпидемии угрозы распространения нового заболевания. Об этом 12 мая заявил глава ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжун, его слова приводит тайваньское Центральное информационное агентство. Подробности в материале: На Тайване могут ужесточить связанные с пандемией ограничения

09:02 12.05.2021 Японское правительство собирается выделить дополнительные $700 млн международному механизму COVAX, который должен способствовать обеспечению в глобальных масштабах более широкого доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом 12 мая сообщает телеканал NHK. Об этом: Япония намерена выделить еще $700 млн на вакцины для развивающихся стран

09:20 12.05.2021 Граждане России, находящиеся в Северной Корее, сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 мая сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне. Об этом: Находящиеся в Северной Корее граждане России проверились на COVID-19

09:22 12.05.2021 В Бразилии приостановили вакцинацию беременных женщин препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca после смерти пациентки от последствий прививки. Об этом 12 мая сообщает Reuters. Читайте также: В Бразилии после вакцинации AstraZeneca умерла беременная женщина

09:30 12.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4205 пациентов, что стало новым самым большим за все время пандемии числом. Об этом 12 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: Индия снова побила антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19

09:43 12.05.2021 12 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Подробности в материале: В Польше за сутки скончались 319 пациентов с COVID-19

09:59 12.05.2021 Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик прокомментировал на своей странице в Twitter тот факт, что в США одобрили для использования вакцину от COVID-19, предназначенную для детей 12−18 лет. Подробности в материале: В Польше оценили решение США одобрить вакцину от COVID-19 для детей

10:25 12.05.2021 Осложнения в сфере невралгии, наблюдающиеся у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19, в шесть раз увеличивают риск смерти. Такой вывод делается в исследовании Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), результаты которого 12 мая опубликованы в американском журнале JAMA Network Open. Подробности в материале: Названы симптомы COVID-19, которые в шесть раз повышают риск смерти

10:40 12.05.2021 В ходе 652 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом

10:42 12.05.2021 12 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Очередную партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

10:44 12.05.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что чувство солидарности стало для Индонезии причиной протянуть руку помощи Индии в борьбе с пандемией, сообщает Kompas. Об этом: Индонезия отправит 200 кислородных концентраторов в Индию

10:48 12.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 40 275 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1409 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1400 носителей коронавируса

10:56 12.05.2021 Правительство ФРГ должно предоставить населению Германии чёткую информацию о том, смогут ли жители страны летом поехать в отпуск. Об этом заявил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, передаёт 12 мая газета Rheinische Post. Читайте подробнее: Власти ФРГ призвали в мае определить перспективу летних отпусков

11:03 12.05.2021 Вакцинация против COVID-19 в Иране. (сс) Mohammad Hassanzadeh. Tasnim News Agency

11:20 12.05.2021 В ночь на 12 мая в Армению доставили вторую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба армянского минздрава. Об этом: В Армению доставили вторую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»

11:30 12.05.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и власти Бахрейна договорились о производстве в королевстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая рассказал посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым, его слова приводит пресс-служба Фонда Росконгресс. Читайте подробнее: РФПИ и Бахрейн договорились о производстве в королевстве «Спутника V»

11:46 12.05.2021 Вакцину от COVID-19 Sinovac, произведённую в Китае, можно начать применять, не дожидаясь, пока её одобрят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 11 мая заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии могут начать применять вакцину Sinovac до одобрения ВОЗ — врач

11:47 12.05.2021 Группа туристов из Челябинской области может остаться из-за коронавируса в Непале до конца мая. Об этом пишут СМИ. Читайте также: Туристы из России рискуют застрять в Непале до конца мая

12:10 12.05.2021 Согласно средним показателям заражений и количеству госпитализированных, 12 мая в Словении было объявлено начало нормализации эпидемиологической ситуации. Согласно прогнозам, ситуация в Словении должна полностью стабилизироваться в середине июня, когда помимо основных ограничительных мер будут отменены социальная дистанция и обязательное ношение масок. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Об этом: В Словении могут отменить ограничительные меры в начале лета

12:11 12.05.2021 Всемирный банк выделит Украине $90 млн на закупку вакцины от COVID-19 и на другие нужды, связанные с противодействием пандемиии. Подробности в материале: Всемирный банк выделит Украине $90 млн на борьбу с COVID-19

12:20 12.05.2021 Члены Совета исполнительных директоров Всемирного банка приняли решение о выделении Грузии нового кредита в размере €85 млн. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба представительства финансового института в Грузии. Подробности в материале: Всемирный банк выделил Грузии новый кредит в размере €85 млн

12:22 12.05.2021 По итогам апреля 2021 года на британском авторынке дилеры реализовали 141,6 тыс. машин — в 30 раз больше, чем в 2020 году. В Обществе производителей и торговцев автомобилями в Великобритании (SMMT) связывают такую ситуацию на рынке с тем, что в стране закончился период локдауна из-за эпидемии нового коронавируса и вновь стали работать дилерские центры. Читайте подробнее: В Великобритании выросли продажи автомобилей

12:32 12.05.2021 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об успехах разработки вакцин от COVID-19. Читайте подробнее: На Украине рассказали о разработке трёх вакцин от COVID-19

12:52 12.05.2021 Молдавии пришлось закупать вакцину от COVID-19 у китайской компании Sinovac по завышенным ценам. Об этом 12 мая сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в эфире телеканала TVR Moldova. Подробности в материале: В Молдавии сообщили о закупке вакцины от COVID-19 по завышенным ценам

13:05 12.05.2021 Постепенное снятие связанных с пандемией коронавирусной инфекции жестких мер ограничений начнется в Турции с 17 мая. Об этом 12 мая рассказал турецкий президент Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадана. Подробности в материале: Эрдоган сообщил, когда Турция начнет выходить из локдауна

13:10 12.05.2021 Киргизстанские власти признательны России за доставку очередной партии российской вакцины против COVID. Об этом: Власти Киргизии благодарят правительство России за вакцину «Спутник V»

13:15 12.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи за сутки выявили семь носителей коронавируса

13:26 12.05.2021 В Приднестровье значительно увеличили число пунктов, где делают прививки произведённой в России вакциной «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба минздрава ПМР. Читайте подробнее: Более 20 пунктов вакцинации «Спутником V» начали работу в Приднестровье

13:34 12.05.2021 Правительство ФРГ согласовало смягчение правил связанного с пандемией коронавируса карантина для въезжающих в страну из-за рубежа. Об этом 12 мая сообщил журналистам немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан. Подробности в материале: В Германии смягчат карантинные правила для въезжающих из других стран

13:43 12.05.2021 В Абхазии с 12 мая стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Абхазии стартовала кампания по вакцинации от COVID-19

13:55 12.05.2021 В правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 4608 случаев заражения коронавирусом

13:58 12.05.2021 Вакцины были доставлены в Косово посредством международной программы COVAX. Напомним, первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Косово посредством этой же инициативы 28 марта 2021 года. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 70 тысяч доз вакцины, поэтому сегодняшняя поставка может считаться крупной. Читайте подробнее: В Косово доставили крупную партию вакцины от COVID-19

14:16 12.05.2021 Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech (cc) Governo do Estado de São Paulo

14:42 12.05.2021 Коронавирус вызывает лёгкие или тяжёлые нарушения в функционировании нервной системы. К такому выводу пришла группа медиков под руководством доцента Питтсбургского университета (США) Шерри Чу, которая проследила за влиянием тяжёлых форм COVID-19 на работу мозга у пациентов с коронавирусом. Результаты первого подобного исследования опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open. Подробности в материале: Учёные выяснили влияние COVID-19 на работу мозга

14:43 12.05.2021 Правительство Польши приняло решение скорректировать план выхода из локдауна. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 12 мая. Подробности в материале: В Польше перенесли сроки возобновления работы театров и кинотеатров

14:57 12.05.2021 Число жителей Индонезии, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 8 918 784, сообщает Kompas. Читайте также: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 8,9 млн человек

15:01 12.05.2021 Жители Словакии с 1 июня смогут прививаться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает телеканал ТА3. Об этом: В Словакии с 1 июня разрешат вакцинацию «Спутником V»

15:09 12.05.2021 Готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины от COVID-19 «Спутник V» подтвердил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Делегация из Турции посетит Москву для обсуждения поставок «Спутника V»

15:53 12.05.2021 Для формирования устойчивого иммунитета к коронавирусу при вакцинации препаратом производства Astra Zeneca необходимо проводить вакцинацию в два этапа с перерывом в 9−12 недель. При вакцинации препаратом Pfizer BioN/Tech перерыв между введением первой и второй доз должен составлять 3−4 недели. Читайте подробнее: В Косово не отмечено случаев тяжелой реакции на вакцину от COVID-19

15:53 12.05.2021 Всем дистанционно обучающимся ученикам будет разрешено вернуться в школы с 17 мая, а 24 мая могут распахнуть свои двери культурно-развлекательные заведения, также можно будет питаться в помещениях кафе и ресторанов. Об этом говорится в распоряжении правительства Эстонии, переданном его пресс-службой. Об этом: В Эстонии объявлен порядок снятия ковидных ограничений

16:06 12.05.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцинация против коронавируса будет временно приостановлена во время празднования Лебарана, дня окончания поста в Рамадан, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии временно приостановят программу вакцинации от коронавируса

16:06 12.05.2021 Для снижения рисков заражения коронавирусом в курсирующих по столице Киргизии троллейбусах начали продавать защитные маски. Читайте подробнее: В столице Киргизии начали продавать защитные маски в троллейбусах

16:16 12.05.2021 Появление новых штаммов коронавируса COVID-19 и снижение защищенности организма у вакцинированных могут привести к необходимости ревакцинации (нового вакцинирования) жителей Эстонии. Об этом министр здравоохранения и труда страны Танель Кийк заявил эстонскому гостелевидению ETV. Читайте подробнее: Минздрав Эстонии: в 2022 году может понадобиться ревакцинация привитых

16:26 12.05.2021 Уже с июня ведущие западные производители вакцины от коронавируса COVID-19 смогут предложить Латвии вакцину для прививки несовершеннолетних. Об этом председатель Совета по иммунизации Латвии, врач-инфекционист Даце Завадска сообщила государственному радио Latvijas Radio. Об этом: Детей в Латвии могут начать вакцинировать уже с июня

16:34 12.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 106 651 случай заражения коронавирусом. 98 539 пациентов уже здоровы. 2217 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5895 человек. Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 70 тысяч доз. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 113 носителей коронавируса

16:52 12.05.2021 В порт Финляндии прибыло грузовое судно из Санкт-Петербурга, на борту которого обнаружен очаг коронавируса, предположительно, с индийским штаммом. Это стало первым случаем завоза такого штамма в Финляндию. Подробности в материале: В Финляндии на борту судна из Петербурга обнаружен индийский штамм

17:23 12.05.2021 Власти Словакии планируют с июня приступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский. Подробности в материале: В Словакии с июня начнут вакцинацию «Спутником V»

18:23 12.05.2021 Министерство здравоохранения Черногории проинформировало Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры, что с 13 мая ПЦР-тесты будут проводиться бесплатно для туристов, которым этот тест понадобится для возвращения в свои страны. Читайте подробнее: Черногория вводит бесплатные тесты для туристов

19:09 12.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили более 33 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

19:15 12.05.2021 В Черногории использовали 125 646 доз вакцины против коронавируса, сообщил минздрав страны. Об этом: Две дозы вакцины в Черногории получили 7,2% населения

19:21 12.05.2021 Минздрав Индии призвал не называть разновидность коронавируса B.1.617 «индийским штаммом». Об этом 12 мая сообщает CNN со ссылкой на заявление организации. Подробности в материале: Индия просит не называть штамм B.1.617 «индийской» разновидностью COVID-19

19:23 12.05.2021 В Международный день медсестер, 12 мая, Ассоциация акушеров и других медицинских специалистов Косово почтила память 11 косовских медсестер и медбратьев, погибших в борьбе с COVID-19. В заявлении ассоциации отмечается, что в ходе пандемии медицинские специалисты столкнулись с серьезными трудностями в продвижении по карьерной лестнице, поиске лучших рабочих мест и обеспечении безопасности и благополучия. Об этом: Жертвами COVID-19 в Косово стали 11 медсестер и медбратьев

19:23 12.05.2021 За последние сутки в стране скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 139 266 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 9955 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 150 носителей коронавируса

19:50 12.05.2021 За прошедшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны — 1,196 тыс. пациентов. Об этом 12 мая проинформировало министерство здравоохранения республики. Подробности в материале: Минздрав Белоруссии обновил статистику смертности от COVID-19

21:09 12.05.2021 Российская вакцина «Спутник V» является одним из главных инструментов борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 12 мая заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Читайте подробнее: Генеральный секретарь ООН поддержал российскую вакцину

21:09 12.05.2021 Министерство здравоохранения Анголы одобрило применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте подробнее: Ангола одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»

21:10 12.05.2021 Было бы правильным, если бы ВОЗ признала применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 12 мая журналистам в Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом: Гутерреш предложил ВОЗ признать «Спутник V»

21:16 12.05.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 643 091 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 11 726 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 600 тысяч новых случаев COVID-19

21:45 12.05.2021 По данным на12 мая, в Италии умерли 123 544человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на262 (днем ранее — на 251). Число подтвержденных носителей выросло на7852(днем ранее — на6946). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 131 078 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 352 422человека — на11 437 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили почти 13% граждан

21:47 12.05.2021 С 17 мая в Сан-Марино можно будет совершить «туристическо-вакцинационную поездку», сообщили местные власти 17 мая. Стоимость двух прививок вакциной «Спутник V» составит 50 евро. Приехать могут все желающие. При этом граждане Италии, соседнего с Сан-Марино государства, воспользоваться акцией не смогут — правительство страны одобрило прививки лишь теми вакцинами, что сертифицированы регулятором ЕС. Читайте также: Сан-Марино приглашает туристов на прививки «Спутником V»

21:49 12.05.2021 Правительство Италии 17 мая обсудит вопрос о снятии запрета на проведение церемоний (в том числе свадеб), заявил премьер-министр Марио Драги.«Понимаю новобрачных, но нужно еще немного терпения», — отметил он. Подробности в материале: Премьер-министр Италии попросил новобрачных подождать еще чуть-чуть

21:50 12.05.2021 Граждане Италии в возрасте от 40 до 50 лет с 17 мая смогут записаться на прививку от коронавируса, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Читайте подробнее: В Италии начинают прививать от коронавируса граждан моложе 50 лет

21:52 12.05.2021 Жители южноитальянского региона Кампания (Неаполь), которым еще только предстоит сделать первую прививку от коронавируса, будут получать вторую спустя 30 дней, сообщили местные власти. В свою очередь граждане, которую первую прививку уже получили, вторую получат через 21 или 28 дней в случаях с вакцинами Pfizer и Moderna соответственно. Ранее минздрав Италии разрешил увеличить паузы между прививками от коронавируса с 21 до 42 дней. Власти регионов используют это право, чтобы (в ожидании очередных поставок) привить как можно больше граждан первой дозой. Читайте также: Власти Неаполя продлили паузу между прививками от коронавируса до месяца

21:58 12.05.2021 По итогам проверок 572 домов престарелых Италии карабинеры выявили нарушения в каждом четвертом из них (141). Шесть организаций были закрыты — карабинеры выявили, что в них работал не привитый от коронавируса персонал. Об этом: В Италии закрыли шесть домов престарелых из-за непривитого персонала

21:59 12.05.2021 40% граждан Италии предпочли бы подождать несколько недель возможности привиться другой вакциной и отказались бы от AstraZeneca, таковы итоги исследования Ipsos. Около половины респондентов, в свою очередь, отметили, что спокойно отнесутся к перспективе прививания вакциной AstraZeneca. По данным социологов, доля граждан страны, у которых эпидемия и ее последствия вызывают серьезные опасения, за два месяца с марта по май 2021 года снизилась с 46% до 42%. Об этом: 40% итальянцев предпочитают не прививаться вакциной AstraZeneca

23:23 12.05.2021 Правительство Норвегии приняло решение о полном исключении препарата британско-шведской компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения против коронавируса, сообщает 12 мая The Local. О принятии такого решения сообщила журналистам премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Читайте также: Норвегия полностью отказалась от применения вакцин AstraZeneca

23:25 12.05.2021 В США суточный показатель смертности от COVID-19 снизился примерно до 600 случаев в день, что является самым низким уровнем за последние десять месяцев. Об этом 12 мая сообщает Associated Press. Читайте также: В США значительно снизилась суточная смертность от COVID-19

23:27 12.05.2021 В министерстве здравоохранения Турции 12 мая заявили, что «самолет, перевозивший новую партию вакцины CoronaVac, выпущенной китайской компанией SinoVac, приземлился в аэропорту Эсенбога утром 12 мая». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Читайте также: В Турцию прибыла партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac

23:31 12.05.2021 Российская компания «Р-Фарм» выпустит первую партию вакцины от коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, сообщил генеральный директор компании Василий Игнатьев. Об этом: Вакцину AstraZeneca будут производить в России по лицензии на экспорт

00:21 13.05.2021 В США выявлены 28 случаев образования тромбов после вакцины Johnson&Johnson, сообщает 12 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Подробности в материале: В США зарегистрированы 28 случаев тромбоза после вакцины Johnson&Johnson

00:21 13.05.2021 Прививку от коронавирусной инфекции сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Глава ВОЗ привился от COVID-19

00:32 13.05.2021 Работа общественного транспорта в Грузии будет возобновлена с 13 мая в соответствии с решением межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Об этом: Общественный транспорт Грузии возобновляет работу с 13 мая

01:08 13.05.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 3920 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте также: В Чили за сутки выявили почти 4 тыс. носителей коронавируса

02:03 13.05.2021 Наибольшее доверие у жителей Чехии, собравшихся сделать прививку от COVID-19, вызывает вакцина американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech — на нём остановили свой выбор 58% граждан, опрошенных национальным Центром изучения общественного мнения. Об этом вечером 12 мая сообщает Чешское радио. Подробности в материале: «Спутник V» стала третьей по популярности вакциной в Чехии

02:39 13.05.2021 Власти Туниса решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель тунисского правительства Хасна Бен Слимане в ходе пресс-конференции. Об этом: В Тунисе решили ослабить ограничения по COVID-19

02:53 13.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1207 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: На Кубе за сутки выявили свыше 1,2 тыс. зараженных коронавирусом

03:20 13.05.2021 Вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена на Филиппины 12 мая. Об этом сообщается на странице ее разработчика в Twitter. Читайте подробнее: На Филиппины прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»

04:49 13.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 715 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 700 носителей коронавируса

05:39 13.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено 24 475 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3 215 572 человек. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине коронавирусом заразились более 3,2 млн человек

05:45 13.05.2021 МИД Японии откроет в Индии центр для тестирования японских граждан на наличие коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK. Подробности в материале: Япония откроет в Индии центр тестирования соотечественников на COVID-19

06:06 13.05.2021 Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Огайо, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 12 мая заявил губернатор штата Майк Девайн в видеообращении на странице в YouTube, принадлежащей региональной администрации. Читайте также: В штате Огайо учредят лотерею с призом в $1 млн среди привитых от COVID-19

06:10 13.05.2021 В Таиланде за прошедшие сутки выявили 4887 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба таиландского центра оперативного реагирования на COVID-19. Читайте также: В Таиланде за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2

06:22 13.05.2021 Вторую прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca для полной вакцинации от COVID-19 собирается сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он заявил 12 мая в ходе выступления в парламенте страны. Об этом: Премьер Канады заявил о планах сделать второй укол вакциной AstraZeneca

06:41 13.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: Во Вьетнаме за сутки выявили 33 локальных случая заражения коронавирусом

06:41 13.05.2021 Австралия заключила с американской компанией Moderna соглашение о поставке в страну 25 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Читайте также: Австралия закупает 25 млн доз вакцины Moderna

06:49 13.05.2021 Около 2 млн доз российской вакцины от коронавирусой инфекции «Спутник V» может выпустить в июне аргентинская лаборатория Richmond, заявила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти 12 мая в эфире телеканала Todo Noticias. Подробности в материале: Аргентина может выпустить в июне 2 млн доз «Спутника V»

06:58 13.05.2021 Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин назвал критической ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он заявил в своем обращении по случаю праздника Ураза-байрам. Об этом: Премьер Малайзии назвал кризисом ситуацию с COVID-19 в стране

07:07 13.05.2021 Фармкомпания BioNTech. Германия. (сс)Epizentrum

07:56 13.05.2021 В столице Фиджи Суве ввели строгие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: Столицу Фиджи закрыли на карантин

07:58 13.05.2021 В Болгарии число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило один миллион человек, при этом более трети из них полностью завершили курс вакцинации. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте также: В Болгарии от COVID-19 привилось более миллиона человек

08:00 13.05.2021 В Японии соседняя с Токио префектура Тиба не планирует выделять в больницах отдельные места для заболевших COVID-19 участников предстоящей летней Олимпиады. Об этом губернатор префектуры Тосихито Кумагаи заявил 13 мая в ходе пресс-конференции. Об этом: Соседние с Токио префектуры не выделят койки для олимпийцев с коронавирусом

08:14 13.05.2021 В работе электронной системы регистрации жителей Грузии на вакцинацию от COVID-19 произошел сбой 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний. Подробности в материале: В Грузии система регистрации на вакцинацию не выдержала наплыва желающих

08:17 13.05.2021 Можно по-разному относиться к необходимости вакцинации, можно отчаянно ковид-диссидентствовать, можно, наоборот, вызывать полицию при виде не украшенного намордником (простите, маской) лица. Пережившие учат готовиться к худшему, сохранившие здоровье надеются на лучшее. Можно всё, но признать нужно одно: мир живет в новой реальности, готовность к вирусной атаке определяет крепость государственной системы. Читайте также: Самоубийство Украины в теплой ванне «вакцинной мечты»

08:17 13.05.2021 Центр вакцинации против коронавируса в Болгарии. (сс) Oleg Morgan