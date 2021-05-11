Омск, , 07:33 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский 11 мая приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

«Главе ведомства доложили о текущей обстановке, промежуточных итогах вакцинации от коронавируса, эпидемиологической ситуации и других актуальных вопросах», — уточнили в пресс-службе министерства.

Мураховский 11 мая также отправился в одну из городских больниц для прохождения медосмотра. По его словам, он чувствует себя хорошо. Однако министра осмотрят узкие специалисты, также будет проведён ряд диагностических исследований.

В минздраве заверили, что работа министерства продолжается в штатном режиме.

Читайте также: «Там часто люди теряются». Омичи обсуждают пропажу министра здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский 7 мая выехал с охотбазы в Большеуковском районе на квадроцикле и перестал выходить на связь. В масштабных поисках чиновника были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, волонтёры и другие. 10 мая он вышел к людям в районе села Баслы. Позже Мураховский, блуждавший по лесу почти трое суток, извинился за свою пропажу.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский министр здравоохранения попросил прощения за свою пропажу