Севилья, Испания, , 07:32 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Гранадой» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бетиса» дубль оформил нападающий Борха Иглесиас, забивший на 39-й и 87-й минуте. «Гранада» смогла ответить одним голом — на 66-й минуте отличился форвард Дарвин Мачис.

На сегодняшний день «Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 54 очка. «Гранада» идёт на 10-м месте с 45 очками.