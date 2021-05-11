Чита, , 07:43 — REGNUM В Забайкальском крае запрет на посещение лесов, введённый из-за пожароопасной ситуации, продлили до 31 мая. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

«В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий постановлением губернатора Забайкальского края (Александра Осипова) на территориях некоторых районов продлено ограничение пребывания граждан и транспортных средств в лесах. Теперь ограничение действует с 11 по 31 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Данное ограничение не затрагивает тех граждан, чья деятельность связана с работой в лесах — в документе перечисляются категории этих граждан. Также жители могут посещать ряд лесных участков в районе Читы для занятий спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с 20 апреля по 10 мая было ограничено пребывание граждан в лесах, а также запрещены отдельные виды пожароопасных работ.

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