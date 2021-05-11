Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Свой состав на фоне скандала из-за недостатка представителей разных рас в жюри пересмотрит Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), которая определяет победителей кинопремии «Золотой глобус». Об этом 11 мая сообщила пресс-служба организации.

Планируется, что уже к концу мая общественности будут представлены 20 новых членов жюри. Параллельно с этим HFPA пересмотрит свой этический кодекс. Работа будет завершена в начале августа текущего года, к этому времени нынешнее руководство организации сложит свои полномочия и будет избрано новое руководство. HFPA также пригласила партнёров по киноиндустрии на переговоры по совместной выработке плана системной реформы в организации.

Напомним, кинопремия «Золотой глобус» по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается в области кинематографа и телевидения по итогам года в более, чем двух десятках категорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале вокруг кинопремии «Золотой глобус», связанном с недостаточным расовым разнообразием в жюри конкурса и отсутствия инклюзивности в рядах организаторов премии. В частности, американский актёр Том Круз в знак протеста против расовой предвзятости организации возвратил три премии «Золотой глобус», полученные им в 1990, 1997 и 2000 годах.

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