Владивосток, , 07:40 — REGNUM Синоптики рассказали о погоде в мае, отметив, что первая декада месяца характеризовалась высокой изменчивостью погоды: солнце, дожди, похолодание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе Примгидромета.

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После 10 мая до 20-го Приморский край больше будет ощущать дыхание холодного Охотского моря. В ближайшие дни в регионе будет дождливо. Температурный фон на побережье не будет превышать 10 градусов тепла. И только 16 мая выдастся солнечный день.

В континентальных районах Приморья температура будет колебаться от +12…+17 до +20…+25 градусов.

После 15 мая не исключено так называемое «ультраполярное вторжение» — над северной частью Охотского моря образуется холодный антициклон, который направится на юго-запад в сторону Приморья. При этом на востоке и южном побережье будет довольно прохладно, а в западных и центральных районах — тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ожидаются заморозки в регионах на юге Европейской части России.