Рим, , 07:14 — REGNUM Сразу шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции по ошибке ввели 23-летней студентке в итальянском городе Масса-Каррара, 10 мая сообщила газета Corriere della Sera.

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Речь идет о препарате фармкомпаний Pfizer и BioNTech. После этого девушка пожаловалась головную боль, усталость и боли в руке. Медики наблюдали за ней 24 часа, а затем отпустили домой.

Вакцина компании Pfizer поставляется в ампулах, которые необходимо делить на шесть доз. Пациентке ввели сразу всю ампулу. Производитель предупреждает, что передозировкой считается введение четырех доз и более. Из-за чрезмерного количества препарат в организме полезного эффекта от вакцины может не быть.

Отмечается, что студентка не собирается подавать иск против медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в городе Штральзунд на севере Германии восемь сотрудников дома престарелых получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19, произведенной фармкомпанями Pfizer и BioNTech.

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