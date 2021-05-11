Москва, , 07:13 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному к ФГБУ «Российский государственный академический молодёжный театр», которое подконтрольно Минкультуры РФ. Истец в лице частной компании, которая сама находится в стадии банкротства, отозвал свой иск, передаёт ИА REGNUM.

В конце апреля 2021 года в арбитраж от ООО «Топ-Реставрация» поступило заявление об отказе от заявления о признании должника банкротом. Судья Андрей Омельченко отметил, что данный отказ не нарушает прав третьих лиц и прекратил производство.

Напомним, претензии к театру были поданы в феврале 2021 года. Основанием был объявлен долг в 905 млн рублей. Подаче иска о несостоятельности предшествовали два спора, в основе одного из которых лежал контракт на аудит инвестпроекта, связанного с использованием здания Центрального детского театра 1821 года постройки для современных нужд. Во втором иске, поданном уже театром, заказчик требовал расторгнуть контракт на разработку проектной документации. На момент подачи банкротного заявления по второму делу шёл процесс обжалования вердикта первой инстанции.