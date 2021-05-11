Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В Чувашии в первом квартале рождаемость сократилась на 0,6%, а смертность выросла на 24,4%. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе — марте 2021 года в Чувашии родились 2642 младенца. Это на 15 детей меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рождаемость в республике сократилась на 0,6%.

Умерли в первом квартале 4800 жителей республики, что 943 человек больше аналогичного прошлогоднего периода. Смертность выросла на 24,4%.

За указанный период число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в январе — марте 2020 года — в 1,5 раза).