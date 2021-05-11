Ульяновск, 11 мая 2021, 07:00 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 11 мая, начнётся крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Симбирской митрополии.
На заседании архиерейского совета были подведены итоги организации и проведения богослужений на Страстной и Светлой седмицах. И обсудили предстоящие мероприятия.
Отметим, что чудотворная икона находится в Жадовском мужском монастыре в Барышском районе Ульяновской области. Приложиться к святыне можно раз в год: ежегодно по всей области совершается крестный ход.
История Жадовской чудотворной иконы началась в XVII веке. Однажды старцу по имени Тихон во сне явилась Дева и указала место около села Жадовка, где старец должен был получить исцеление и найти чудотворную икону у святого источника. Так и произошло, а на источнике начались исцеления.