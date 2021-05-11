Ульяновск, , 07:00 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 11 мая, начнётся крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Симбирской митрополии.

На заседании архиерейского совета были подведены итоги организации и проведения богослужений на Страстной и Светлой седмицах. И обсудили предстоящие мероприятия.

«С 11 мая по 23 июля по территории всех епархий митрополии пройдёт традиционный крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божией Матери», — говорится в сообщении.

Отметим, что чудотворная икона находится в Жадовском мужском монастыре в Барышском районе Ульяновской области. Приложиться к святыне можно раз в год: ежегодно по всей области совершается крестный ход.

История Жадовской чудотворной иконы началась в XVII веке. Однажды старцу по имени Тихон во сне явилась Дева и указала место около села Жадовка, где старец должен был получить исцеление и найти чудотворную икону у святого источника. Так и произошло, а на источнике начались исцеления.