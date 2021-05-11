Бразилиа, , 06:51 — REGNUM За последние сутки в Бразилии выявили 25 200 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии в стране зарегистрировали уже 15 209 990 подобных фактов. Об этом 10 мая сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Кроме того, за 24 часа медицинские службы зафиксировали 889 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Всего в Бразилии по указанной причине скончались не менее 423 229 пациентов. Однако 13 759 125 смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая правительство Бразилии выделило кредит в размере 5,5 млрд реалов ($1 млрд) на закупку для населения вакцин от COVID-19.

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